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Esto es lo que pasa cuando bebes zumo de naranja cada día, según dietistas

Los expertos recomiendan un equilibrio para poder aprovechar los beneficios sin que tenga consecuencias negativas

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El equilibrio perfecto para consumir
El equilibrio perfecto para consumir zumo de naranja. (Istock)

El zumo de naranja es una de las bebidas más habituales para empezar el día y acompañar a millones de desayunos. Aunque su sabor dulce y ácido lo hace atractivo, no siempre es la opción más saludable si se consume a diario. Según varios dietistas de Real Simple, beber zumo de naranja todos los días puede tener efectos tanto positivos como negativos en el organismo, dependiendo de cómo y cuánto se tome.

Al analizar los datos nutricionales de un vaso de zumo de naranja 100% natural, se observa que contiene 112 calorías, 26 gramos de carbohidratos y apenas 0,5 gramos de fibra por cada 240 mililitros. Destaca por su aporte de vitamina C, potasio y folato, nutrientes que benefician el sistema inmunitario, la salud cardiovascular y la hidratación. Sin embargo, el proceso de extracción elimina casi toda la fibra presente en la fruta entera, lo que hace que el jugo concentre azúcares naturales y aporte calorías adicionales si se consume en grandes cantidades.

Kaitlin Hippley, dietista y experta en diabetes, explica que “una porción de zumo de naranja 100% natural te brinda más de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, además de potasio para la salud del corazón y folato para el crecimiento celular saludable”. Además, estos nutrientes favorecen la densidad ósea, la absorción de hierro y la salud de la piel. En el zumo también se encuentran compuestos vegetales como la hesperidina, que refuerzan el sistema inmunológico.

El zumo de naranja: nutrición y riesgos de tomarlo a diario

Consumir un vaso pequeño de zumo de naranja natural cada día puede ser una forma sencilla de incorporar nutrientes clave como la vitamina C, el potasio y el ácido fólico. Según Hippley, esto puede favorecer la función inmunológica, la salud del corazón y la ingesta general de nutrientes. Existen estudios recientes que relacionan el consumo regular de zumos naturales con un menor riesgo de demencia, reducción de enfermedades pulmonares y mejoras en la presión arterial.

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

No obstante, el zumo de naranja tiene limitaciones claras. Dani Domínguez, dietista, advierte que “el zumo de naranja es una fuente concentrada de azúcares naturales que carece de la fibra presente en la fruta entera. Sin fibra, los azúcares se absorben rápidamente, lo que puede provocar picos de glucosa e insulina en la sangre”. Esto significa que la saciedad que se obtiene al comer una naranja no es la misma que al tomar su jugo. Además, el jugo contiene más calorías de las que muchos suponen y, si se toma en grandes cantidades, puede llevar a un aumento de peso no deseado.

Shaira Daya, dietista especializada en menopausia y nutricionista culinaria, coincide en que las bebidas azucaradas, incluidos los zumos 100% naturales, pueden aportar calorías extras y favorecer el aumento de peso si se consumen con frecuencia. También señala que muchas marcas añaden azúcares y conservantes que requieren más investigación para conocer sus efectos a largo plazo.

Consejos de los dietistas para consumir zumo de naranja

Los especialistas coinciden en que la moderación es la clave. Para aprovechar los beneficios sin aumentar los riesgos, recomiendan optar por zumos sin azúcar añadido y, si es posible, enriquecidos con calcio o vitamina D. La mejor elección es un producto que solo contenga naranjas como ingrediente. La mayoría de estas opciones se encuentran en la sección de refrigerados del supermercado.

Los consejos para aprovechar los
Los consejos para aprovechar los beneficios de la naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hippley aconseja “disfrutar el zumo acompañado de una comida o un refrigerio para ayudar a equilibrar el azúcar en la sangre y mantener la saciedad”. Según Daya, “lo ideal es no tomar más de 120 mililitros (media taza) en una ocasión”. El exceso puede no solo sumar calorías, sino también aumentar el riesgo de erosión dental, ya que el zumo es ácido y puede dañar el esmalte si se consume con frecuencia.

En resumen, el zumo de naranja natural puede ser parte de una dieta saludable si se consume en porciones pequeñas y como complemento de otros alimentos. No debe sustituir a la fruta entera, que aporta fibra y saciedad. La elección de marcas sin azúcares añadidos ni ingredientes artificiales, así como la moderación en la cantidad diaria, son claves para obtener sus beneficios sin afectar la salud.

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