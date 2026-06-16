El club de expresidentes que se sentaron ante un juez tendrá un nuevo miembro, aunque en circunstancias distintas: Zapatero será el primero en declarar como imputado

Adolfo Suárez y Felipe González a la salida de los tribunales en los que declararon como testigos; José María Aznar y Mariano Rajoy como declarantes en los juicios del PP (Montaje Infobae)

José Luis Rodríguez Zapatero está a punto de entrar en un club al que la mayoría de los expresidentes del Gobierno de España han pertenecido. Esta semana se sentará ante un juez de la Audiencia Nacional, una imagen que antes protagonizaron Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. Todos ellos acabaron compareciendo ante la Justicia después de abandonar La Moncloa. Ninguno lo hizo, sin embargo, en las mismas circunstancias.

La declaración prevista para los días 17 y 18 de junio en el marco del ‘caso Plus Ultra’ no será la primera vez que un expresidente cruce las puertas de un tribunal. Sí será la primera ocasión en la que un antiguo jefe del Ejecutivo español tenga que responder ante un juez en calidad de investigado.

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La fotografía de un expresidente sentado ante la Justicia siempre ha tenido un enorme impacto político. Ocurrió en 1995 con Adolfo Suárez, cuando declaró en la Audiencia Nacional por el ‘caso Banesto’. Se repitió con Felipe González durante las investigaciones sobre los GAL. Décadas después les seguirían José María Aznar y Mariano Rajoy en distintos procedimientos relacionados con la financiación del Partido Popular.

Cada comparecencia respondió a una causa diferente. Algunas estuvieron vinculadas a escándalos financieros, otras a uno de los episodios más controvertidos de la lucha antiterrorista y otras a las grandes investigaciones de corrupción que marcaron la política española del siglo XXI. Lo que todas tuvieron en común fue la imagen, poco habitual, de quienes ocuparon el despacho más importante de España respondiendo a las preguntas de un juez.

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Zapatero y una situación sin precedentes

La cita judicial de Zapatero llega envuelta en una expectación política y mediática poco habitual. El expresidente está llamado a declarar ante la Audiencia Nacional en una investigación relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, una causa que ha ido ganando peso durante los últimos meses y que ha terminado situando al exlíder socialista en el centro del procedimiento.

Más allá del fondo de la investigación, lo que convierte la comparecencia en un hecho singular es su situación procesal. Hasta ahora, todos los expresidentes que habían comparecido ante la Justicia lo habían hecho como testigos. Es decir, acudían para aportar información sobre unos hechos investigados, pero no figuraban como objeto de la investigación.

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Zapatero rompe esa dinámica. Su declaración marcará un antes y un después por tratarse de la primera ocasión en la que un expresidente del Gobierno comparece ante un juez como investigado, una circunstancia que no tiene precedentes en la democracia española.

La imagen, sin embargo, no será completamente nueva. Antes que él, otros cuatro antiguos inquilinos de La Moncloa tuvieron que pasar por una experiencia similar.

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (David Zorrakino - Europa Press)

Adolfo Suárez abrió el camino

El primer expresidente que se sentó ante un juez fue Adolfo Suárez. Corría junio de 1995 y el ‘caso Banesto’ ocupaba desde hacía meses la actualidad política y económica del país. La caída de la entidad presidida por Mario Conde había provocado una enorme conmoción y la investigación judicial avanzaba sobre múltiples frentes.

En ese contexto, Suárez fue citado para declarar como testigo ante la Audiencia Nacional. El expresidente acudió voluntariamente y respondió a las preguntas relacionadas con determinadas gestiones vinculadas a la entidad financiera.

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Durante su comparecencia negó haber recibido dinero o contraprestaciones por cualquier actuación relacionada con Banesto y defendió la legalidad de sus actuaciones. La declaración fue relativamente breve, pero la repercusión pública resultó enorme. Hasta entonces nunca se había visto a un expresidente del Gobierno sentado ante un tribunal. Aquella imagen abrió un precedente que durante años pareció excepcional.

Felipe González y el ‘caso Marey’

Tres años más tarde sería Felipe González quien ocuparía el foco. El expresidente socialista compareció ante el Tribunal Supremo en junio de 1998 como testigo en el ‘caso Marey’, una de las investigaciones más relevantes relacionadas con los GAL.

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La causa giraba en torno al secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés capturado por error en 1983 al ser confundido con un miembro de ETA. El caso se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la denominada guerra sucia contra la organización terrorista y acabó alcanzando una enorme dimensión política.

González ya había prestado declaración por escrito durante la fase de instrucción cuando todavía ocupaba la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, una vez abandonada La Moncloa tuvo que acudir personalmente al Supremo para responder a las preguntas del tribunal.

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Su comparecencia fue seguida con enorme interés. Durante su declaración negó haber ordenado actuaciones ilegales y rechazó cualquier participación en las actividades investigadas.

Durante más de veinte años, los nombres de Suárez y González fueron los únicos que figuraron en esta peculiar lista.

Los casos del PP llevan a Aznar y Rajoy a los tribunales

Hubo que esperar hasta la segunda década del siglo XXI para que otros expresidentes se sumaran a ella. El primero fue Mariano Rajoy. En julio de 2017 acudió a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio de la primera época de la trama Gürtel. La comparecencia tenía una relevancia añadida porque Rajoy seguía siendo presidente del Gobierno cuando se produjo. Nunca antes un jefe del Ejecutivo en ejercicio había declarado en un juicio.

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Durante varias horas respondió a las preguntas de las acusaciones y de las defensas sobre el funcionamiento interno del Partido Popular y sobre los hechos que se investigaban en la trama de corrupción. Rajoy negó conocer irregularidades en la financiación del partido y sostuvo que nunca tuvo constancia de los mecanismos descritos por los investigadores.

Aquella no sería la única vez que tendría que volver a una sala judicial. Tras abandonar la Presidencia también compareció como testigo en otras causas relacionadas con las distintas derivadas de los casos que afectaron al PP, entre ellas el juicio de la operación Kitchen y la investigación sobre la caja B.

Precisamente fue la causa sobre la presunta contabilidad paralela del Partido Popular la que acabaría llevando también ante los jueces a José María Aznar. El expresidente compareció en marzo de 2021 de manera telemática ante la Audiencia Nacional como testigo en el juicio del ‘caso Bárcenas’. Durante su declaración negó la existencia de una caja B en el partido y rechazó haber tenido conocimiento de pagos irregulares o sistemas de financiación al margen de la legalidad.

El expresidente del Gobierno ha declarado como testigo en el juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional.

La imagen de Aznar y Rajoy declarando en el mismo procedimiento reflejaba hasta qué punto las investigaciones judiciales habían alcanzado a distintas etapas de la historia reciente del Partido Popular. Sin embargo, ambos compartían una característica con los expresidentes que les habían precedido: ninguno estaba siendo investigado.

Ese detalle es precisamente el que distingue el caso de Zapatero de todos los anteriores. Cuando el expresidente socialista tome asiento ante el juez esta semana lo hará desde una posición procesal distinta a la de todos ellos. Y será esa diferencia, más que la propia imagen de un expresidente entrando en un juzgado, la que convierta su declaración en un episodio sin precedentes de la democracia española.