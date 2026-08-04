El pueblo de Navarra con el castillo más espectacular de España y desde el que se verá el eclipse total del 12 de agosto

El pueblo se sitúa a 45 kilómetros de Pamplona y cuenta con uno de los castillos más bonitos de España. (Pixlr/César Viteri Ramirez)

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Bajo un cielo que se oscurecerá 48 segundos el próximo miércoles 12 de agosto por la Luna tapando el Sol, se encuentra uno de los conjuntos monumentales mejor conservados de la península. En Olite, las huellas de la antigua Roma conviven con palacios góticos, iglesias medievales y una tradición vitivinícola que se remonta a hace dos mil años. Sus calles empedradas y casonas blasonadas conservan el legado del antiguo Reino de Navarra.

Esta villa navarra, situada a 45 kilómetros de Pamplona, quedará dentro de la franja de totalidad del eclipse. A las 20:28, la Luna cubrirá por completo el Sol durante 48 segundos, dejando en penumbra el perfil del Palacio Real, las murallas y los viñedos que rodean el municipio.

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El fenómeno astronómico ha despertado un gran interés tanto dentro como fuera de España. Miles de personas viajarán hasta los puntos de mejor visibilidad para presenciar el eclipse, y Olite figura entre los destinos más demandados. Hoteles, posadas y restaurantes llevan meses con las plazas prácticamente agotadas y algunos alojamientos colgaron el cartel de completo incluso el año pasado.

Vista de la callejuela de Villavieja con el Palacio de los Reyes de Navarra al fondo, Olite, Navarra, España. Olite tiene una población de menos de 4000 habitantes y está marcada por el castillo, construido entre los siglos XIII y XIV, y una de las sedes de la Corte del Reino de Navarra a partir del reinado de Carlos III "El Noble". (Wikipedia/Dieglo Delso)

La fase parcial comenzará a las 19:33 y se prolongará hasta la puesta del Sol, a las 21:12, cuando el astro seguirá parcialmente eclipsado. Durante todo ese intervalo será imprescindible utilizar gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 para observar el fenómeno con seguridad.

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Un conjunto monumental con raíces romanas

La ciudad, también conocida como Erriberri en euskera, fue declarada Conjunto Histórico y Artístico, situada en el corazón de Navarra. Su silueta, dominada por las torres del Palacio Real de los Reyes de Navarra, es reconocible desde la distancia entre los campos de cereal y los viñedos que rodean el término municipal.

La villa llegó a su máximo esplendor en el siglo XV, cuando Carlos III “el Noble” ordenó construir el Palacio Real sobre una fortaleza anterior del siglo XIII, que a su vez se alzaba sobre restos romanos. El resultado fue un castillo-palacio de estilo gótico con influencias de la arquitectura francesa y decoración mudéjar, declarado Monumento Nacional en 1925. Sus torres, entre las que sobresalen la del Homenaje, la de las Tres Coronas y la de los Cuatro Vientos, ofrecen vistas panorámicas sobre los viñedos y el casco histórico. El Palacio Viejo, de origen romano y también conocido como Palacio de los Teobaldos, completa el conjunto junto a la Iglesia de Santa María la Real, ejemplo del gótico navarro con portada del siglo XIV e influencias de los talleres parisinos.

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Fotografía de archivo en la que se captó la silueta de un par de camarógrafos al registrar el inicio de un eclipse total de sol, en Chennai (India). EFE/Idrees Mohammed

El casco histórico despliega además la Torre del Chapitel, donde se instaló el primer reloj de campana de la Península en el siglo XIV, destacan también las Galerías Medievales del siglo XIV bajo la Plaza de Carlos III y la Iglesia de San Pedro, con su mezcla de románico, gótico y barroco.

Un mercadillo medival del 6 al 9 de agosto y la capital del vino de Navarra

Olite ostenta el título de Capital del Vino de Navarra. Las bodegas de su entorno producen caldos bajo la Denominación de Origen Navarra. El Enozentrum, centro de la cultura vitivinícola renovado y ubicado junto a la Oficina de Turismo, ofrece una introducción al mundo del vino navarro.

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Cada agosto, Olite retrocede al medievo con sus Fiestas Medievales, que en 2026 celebran su XXXII edición del 6 al 9 de agosto. Mercaderes, artesanos, juglares y halconeros toman las rúas en una celebración que convierte el casco histórico en escenario vivo de la Edad Media. El Festival de Teatro Clásico, con el Palacio Real como telón de fondo, y la Fiesta de la Vendimia, en el primer fin de semana de septiembre, completan el calendario festivo.