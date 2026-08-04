Muere un niño en Italia que llevaba nueve años en coma tras consumir un queso de leche cruda contaminado: la pediatra no le atendió por estar “cansada”

Imagen recurso de una ambulancia (Magnific)

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Mattia Maestri, un niño italiano que se encontraba en estado vegetativo desde 2017, ha fallecido por el grave trastorno que le provocó la ingesta de un queso de leche cruda. Los padres del pequeño se encuentran en mitad de un proceso judicial contra la quesería Coredo en Val di Non, productora del queso contaminado a la que los abogados de la familia Maestri acusan de “homicidio involuntario agravado por negligencia consciente”.

La historia de Mattia comenzó el 5 de junio de 2017, cuando probó un trozo de queso Due Laghi y se infectó por la bacteria E. coli. Al poco tiempo, comenzó a sentirse mal y sus padres le llevaron al hospital más cercano, donde empeoró. “En la sala de urgencias pediátricas, el médico que lo atendía pidió una consulta con la pediatra, quien, sin embargo, respondió: 'Ahora no, estoy cansada, he estado de un lado para otro todo el día’”, relató el padre para Corriere della Sera.

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El estado de Mattia se agravó tras una operación por apendicitis que no se tendría que haber realizado. “Si la pediatra lo hubiera examinado, al menos no lo habrían operado y quizás no habría empeorado. En cambio, cayó en coma y estuvo hospitalizado un mes en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Padua y un año en una clínica de rehabilitación en Conegliano, donde solo nos enseñaron a cuidarlo en casa”, continúa.

Para aquel entonces, el pequeño ya se encontraba en un estado vegetativo incurable y completamente dependiente. Cada hora y media, su madre le administraba una pastilla: unas 47 al día. Mattia sufrió en torno a 40 ataques epilépticos y perdió la vista. Falleció el pasado domingo en Coredo, su pueblo al norte de Italia con menos de dos mil habitantes.

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Queso fresco cortado en rodajas (Magnific)

Mattia Maestri se infectó de la E. coli que le provocó el síndrome urémico hemolítico por las deficientes condiciones higiénicas de la empresa. Según narró el padre, “la leche se recogía de los establos a través de una tubería que conducía al tanque del camión. Esa misma tubería, tras entrar en contacto con el estiércol, se sumergía en las tinas de la quesería". La tubería, sucia de estiércol, se lavaba luego con la leche utilizada para elaborar los productos lácteos, lo que provocaba la contaminación.

El síndrome urémico hemolítico que sufría el pequeño favorecía la formación de coágulos que pueden afectar principalmente a los riñones y provocar insuficiencia renal aguda. Se trata de una enfermedad grave y potencialmente mortal que, según la Clínica Mayo, ocurre cuando los pequeños vasos sanguíneos se dañan e inflaman.

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La lucha judicial de la familia

La médica que se negó a examinar a Mattia fue posteriormente imputada por delitos de lesiones y omisión de actos propios de su función. Asimismo, el expresidente de la empresa láctea, Lorenzo Biasi, y el quesero Gianluca Fornasari fueron condenados en segunda instancia por causar lesiones personales graves.

La sentencia les impuso una multa de 2.478 euros y estableció una indemnización provisional de 600.000 euros para Mattia y de 200.000 euros para cada uno de sus progenitores. No obstante, los abogados consideran que, con la muerte del niño, “todo ha cambiado”. “Ahora estamos hablando de homicidio involuntario”, apuntaron para el medio italiano.

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Como parte de sus acciones de sensibilización y promoción de reformas legislativas, en diciembre de 2024 Maestri participó en un debate en la Cámara de Diputados sobre un proyecto de ley bipartidista que propone la inclusión de etiquetas claras y visibles en los quesos frescos o semicurados elaborados con leche cruda. La iniciativa busca advertir sobre el riesgo de síndrome urémico hemolítico, especialmente en niños menores de 10 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. En ese contexto, presentó en el Senado el libro La verdad sobre los peligros de los quesos de leche cruda: Cuando el poder económico es más importante que la vida de los niños, una obra en la que narra la experiencia de su familia y los años de sufrimiento vividos tras la enfermedad de su hijo Mattia.