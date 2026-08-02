Alain lleva años restaurando una masía abandonada en Cataluña y ahora busca gente para repoblar la zona: “Viene gente de todo el mundo”

Alain, tras sufrir un cáncer, se replanteó toda su vida y ahora ha convertido una casa de más de 300 años, en ruinas, sin luz ni gas, en un hogar autosuficiente. (Arnau Serrado/YouTube)

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Actualmente la mayoría vivimos sumidos en una rutina diaria que no nos deja ver más allá de nuestros problemas en casa o el trabajo. En un mundo en el que cada vez estamos más conectados, a la vez también nos podemos llegar a aislar de lo verdaderamente importante: familia o amigos. Hay situaciones en la vida, tanto negativas como positivas, que te hacen replantear qué quieres hacer y hacia dónde quieres ir. Por eso, cuando se presenta un contratiempo verdaderamente trascendental llega el momento de valorar lo que teníamos delante de nosotros y no lo hacíamos.

Probablemente abandonar la ciudad para vivir una historia simple y autosuficiente en mitad de las montañas no sea un plan que cualquiera se atrevería a hacer. Dejar atrás una vida en la que tenías todo, para pasar a un entorno rural donde no tienes nada, puede llegar a asustar, y mucho. Sin embargo, hay gente que se decanta por una soledad elegida en la que aspira a “revivir” la vida rural tradicional y ofrecer alternativas concretas a quienes desean instalarse en el campo y reconectar con la naturaleza.

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Un claro ejemplo es la historia de Alain, un hombre que, según ha mostrado en un vídeo reciente para el canal de YouTube de Arnau Serrado, después de sufrir un cáncer, se replanteó toda su vida. Actualmente, vive en una masía abandonada de hace más de 300 años en las montañas de Cataluña. Sin luz ni agua, a base de años de reformas, ha convertido una antigua ruina en un hogar autosuficiente.

Un giro inesperado a su vida

Para empezar, Alain resume su vida: “Nací en el País Vasco y, después de una vida dedicada a la música y de haber estado rodeado de esa vida llena de sexo, drogas y rock and roll, un día me detectaron un cáncer. Eso para mí fue un antes y un después. Luego la vida me trajo a estas montañas y vivo en esta masía, en la que tengo un alquiler por unos 30 años".

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El hombre explica que, cuando llegó a la masía, “esto era algo más cercano a una ruina que a un hogar”, y que no se podía considerar habitable. Aun así, decidió intentar salvar la masía y empezó a reformarla para volver a darle vida. “Cuando llegué no tenía ni luz ni agua. Así que vivía como se podía. El agua la cogía directamente con un cubo del aljibe: con un cubo y una cuerda, pues como se hacía antes. Y la luz, bueno, sí que tenía un sistema solar, pero un sistema solar muy precario, que no daba para tener una nevera", expone.

Alain cuenta cómo fue la renovación de la masía en la que vive. (Arnau Serrado/YouTube)

La rehabilitación de la masía implicó tareas que van desde la restauración de cubiertas y suelos hasta la instalación de una cocina funcional, un sistema de tuberías y de placas solares y la recuperación de antiguos establos. Alain explica que muchos de los materiales empleados proceden de la propia finca o han sido reutilizados, como las maderas antiguas utilizadas para fabricar puertas y estructuras interiores. Este enfoque ha permitido mantener la autenticidad de la vivienda mientras se adapta a necesidades actuales.

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El entorno natural desempeña un papel central en la rutina diaria. La vida en la masía gira en torno al cuidado de animales, el mantenimiento de terrazas agrícolas y la gestión del bosque. “Aquí los animales pastan libremente y ayudan a limpiar los campos y bosques”, relata Alain. Estas prácticas contribuyen a la prevención de incendios forestales y a la recuperación de paisajes tradicionales. La finca acoge cabras, caballos y en el futuro sumará gallinas para avanzar hacia una mayor autosuficiencia alimentaria.

Un ejemplo para quien quiere repoblar la zona

A pesar de que prefiere estar solo, Alain cada vez recibe a más voluntarios de todo el mundo, que le ayudan con las reformas y a volver a darle vida a esas montañas abandonadas. “Acepto voluntarios y viene gente de todo el mundo. Este mes hemos tenido gente de Eslovaquia, Checoslovaquia y Hungría", explica.

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Alain explica la importancia de los animales en el campo. (Arnau Serrado/YouTube)

Además, comenta el tipo de gente que va a visitarlo: “Básicamente, viene la gente aquí a echarte una mano en todo el proyecto. Normalmente, es gente joven que busca viajar de una forma que no les cueste mucho dinero. Eso a mí me gusta mucho porque, sin moverte de casa, conoces gente de todo el mundo, practicas inglés y me ayuda a internacionalizar el proyecto".

Así, la iniciativa de Alain representa un modelo replicable en otras zonas despobladas. Su apuesta por la recuperación de masías y la reactivación de la vida rural plantea una respuesta concreta al abandono del campo y a la pérdida de patrimonio arquitectónico y cultural en áreas de montaña.

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