La vida actual de Samantha Vallejo-Nágera tras su salida de ‘MasterChef’: su debut en Atresmedia, sus hijos y sus negocios

Samantha Vallejo-Nágera. (EUROPA PRESS).

La ausencia de Samantha Vallejo-Nágera en la nueva temporada de MasterChef marca el inicio de una etapa completamente distinta para una de las figuras más reconocibles de la televisión gastronómica en España. Tras más de una década como jurado del formato de RTVE, la chef ha decidido dar un giro a su vida profesional y personal, priorizando nuevas aventuras y, sobre todo, su entorno familiar.

Lejos de desaparecer del foco mediático, Vallejo-Nágera ha optado por redefinir su relación con la televisión. Su salida del talent culinario no responde a un rechazo del medio, sino a la necesidad de recuperar el control de su tiempo. “Me encanta la tele. He cumplido una etapa increíble y ahora quiero nuevos proyectos. Tengo millones de cosas que hacer en la vida”, explicó en una entrevista en El Hormiguero hace unas semanas, dejando claro que su vínculo con la pequeña pantalla sigue intacto.

La decisión de abandonar MasterChef no fue improvisada. Durante años, la empresaria compaginó el programa con su empresa de cátering, su restaurante y la crianza de sus cuatro hijos, una combinación que terminó pasando factura. Ella misma reconoció en Y ahora Sonsoles que su agenda era prácticamente inabarcable: “Mi hijo pequeño, Diego, solo me ha visto en MasterChef. Nunca he estado con él, no he ido a sus reuniones de clase. He tenido cuatro hijos, un cátering, un restaurante y MasterChef… eran casi cinco trabajos”.

Nuevos proyectos en televisión

Aunque ya no forma parte del jurado más popular de la televisión, Vallejo-Nágera continúa muy vinculada al medio. Su participación en DecoMasters, junto a su hermano Colate, ha sido uno de sus primeros pasos tras dejar el formato culinario. Además, ha seguido colaborando en distintos espacios televisivos y radiofónicos, así como en secciones de estilo de vida.

Nuria March y Samantha Vallejo-Nágera en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Incluso ha aceptado retos alejados de su zona de confort, como su próxima aparición en Tu cara me suena, donde se atreverá con la imitación esta semana, un registro completamente distinto al que el público está acostumbrado a verla.

Regreso a sus raíces

Más allá de la pantalla, la empresaria ha vuelto a centrarse en su verdadera pasión: el cátering. Su empresa, que ha sido siempre el pilar de su carrera, ocupa ahora un lugar prioritario. Sin las exigentes jornadas de grabación, puede implicarse directamente en la organización de eventos y supervisar personalmente cada detalle.

Además, este nuevo ritmo le permite viajar con mayor frecuencia, descubrir tendencias gastronómicas y aplicarlas a sus proyectos en España. Una libertad creativa que, según ha explicado, echaba en falta durante su etapa en televisión.

Si hay un aspecto que ha ganado protagonismo en esta nueva etapa es la vida familiar. Casada con Pedro Aznar, Vallejo-Nágera ha reforzado su vínculo con sus hijos —Cloe, Pedro, Diego y Patrick—, disfrutando de un día a día más tranquilo y cercano.

Su hijo Patrick, especialmente conocido en redes sociales, sigue siendo una presencia habitual en su vida pública, pero ahora desde un enfoque más íntimo y natural. La chef comparte con sus seguidores momentos cotidianos, alejados del ritmo acelerado de los platós.

Samantha Vallejo-Nágera junto a su hijo Roscón, en un vídeo de redes sociales (Instagram)

Pedraza, su refugio personal

Otro de los grandes cambios en su vida ha sido el tiempo que pasa en Pedraza, donde posee una vivienda que se ha convertido en su refugio. En este entorno, rodeada de naturaleza, encuentra el equilibrio que su estilo de vida anterior no le permitía.

Allí, además, desarrolla nuevos proyectos vinculados a la gastronomía y el bienestar, como celebraciones de bodas y un hotel rural, además de fines de semana que combinan cocina, naturaleza y decoración. Una iniciativa que refleja su intención de unir todas sus pasiones en un formato más personal.