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La boda de Makoke y Gonzalo Fernández, empañada por una gran discusión: “Ya no tengo ilusión por casarme”

‘El tiempo justo’ ha revelado que el ambiente en el hotel antes de la gran celebración estaba mucho más tenso de lo esperado

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La pelea de Makoke y Borja antes de la boda (Instagram)
La pelea de Makoke y Gonzalo antes de la boda (Instagram)

El día que Makoke y Gonzalo Fernández llevaban cuatro años esperando ha estado a punto de descarrilar antes de que la pareja pisara el altar, aunque ya se casaron un día antes en una ceremonia privada. La mañana del jueves 12 de junio, en el hotel de Ibiza donde ambos se alojaban, protagonizaron una acalorada discusión a pocas horas de la celebración de su boda, según ha revelado un reportero de El Tiempo Justo, que se desplazó hasta la isla para cubrir el enlace.

La información reside en el testimonio directo de una huésped del mismo establecimiento que presenció la escena. Según relató el reportero, la testigo observó a Gonzalo durante el desayuno mientras intercambiaba mensajes de audio con Makoke. El contenido de esos audios dejó claro que el ambiente entre los novios estaba lejos de ser el propio de una mañana de boda.

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La colaboradora televisiva le comunicó a su pareja que no quería verle hasta las 18:30 horas, en un intento por respetar la tradición que prohíbe al novio ver a la novia antes del enlace. Gonzalo, según la misma fuente, respondió que le parecía una tontería, dado que ya estaban casados legalmente desde el día anterior.

Makoke y Gonzalo Fernández ya se han casado (Instagram)
Makoke y Gonzalo Fernández ya se han casado (Instagram)

La pelea entre Makoke y Gonzalo

La disputa no se quedó ahí. “Makoke se enfada hasta tal punto que le dice en un audio ‘ya no tengo ilusión por casarme’”, reveló el periodista ante las cámaras de El Tiempo Justo. La frase, pronunciada pocas horas antes de la ceremonia, fue el detalle que más llamó la atención de la testigo anónima, quien se lo trasladó en exclusiva al periodista.

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A este testimonio se sumaron las declaraciones del director de la revista Lecturas, Luis Pliego, quien aportó un contexto más amplio sobre la dinámica de la pareja. Pliego aseguró que las discusiones entre Makoke y Gonzalo no son algo puntual. “Las discusiones son habituales y se gritan mucho y mandan a otras personas que comparten casa con ellos a otras estancias para que no los oigan”, afirmó el periodista.

Makoke y Gonzalo Fernández en una imagen de archivo (Europa Press / Pilar López)
Makoke y Gonzalo Fernández en una imagen de archivo (Europa Press / Pilar López)

Además, añadió que la colaboradora no trató con amabilidad al personal del hotel durante esa jornada. Según Pliego, los trabajadores del establecimiento describieron el ambiente como “más de tanatorio que feliz de boda”. El reportero completó ese retrato al señalar que Makoke pidió al hotel que reforzara las medidas de seguridad y envió a varios empleados a comprobar si había fotógrafos apostados en los alrededores. La preocupación por la presencia de paparazis habría sido una constante durante la mañana.

La historia de amor de Makoke y su novio

Makoke y Gonzalo se conocieron en una fiesta en la que ya tenían amigos en común. Tras ese primer encuentro, ella le propuso acompañarla a Ibiza, la misma isla que ahora acoge su enlace, para pasar unos días. Fue el inicio de una relación que la colaboradora fue haciendo pública de forma progresiva, primero con apariciones en redes sociales y después con presencia conjunta en actos públicos. A comienzos de 2025 anunciaron su compromiso. Para Makoke, se trata de su tercer matrimonio.

Bárbara Rey, Pelayo Díaz, Makoke y Zeus Tous, hijo de Sara Montiel, acuden como invitados al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Gonzalo Fernández se licenció en Administración de Empresas en París y cuenta con una larga trayectoria como directivo en compañías del sector de la publicidad y el marketing. Vivió fuera de España durante una etapa de su vida, estuvo casado con anterioridad y es padre de una hija. Makoke ha hablado públicamente de esa relación en alguna ocasión y ha descrito a Gonzalo como un “padrazo” con su hija.

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