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Makoke ya se ha casado con Gonzalo Fernández en Ibiza, un día antes de lo esperado: un “sí, quiero” secreto antes de la gran celebración

La pareja ya se habría convertido en marido y mujer, según ha revelado ‘El tiempo justo’, pese a que una exclusiva impide que Makoke dé detalles del evento

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Makoke y Gonzalo Fernández ya se han casado (Instagram)
Makoke y Gonzalo Fernández ya se han casado (Instagram)

Makoke se ha casado con Gonzalo Fernández Figares este jueves, 11 de junio, un día antes de la ceremonia que sus invitados esperaban en Ibiza, en un movimiento que ha convertido en sorpresa total una boda prevista para celebrarse este viernes en la Hacienda Na Xamena. Según El tiempo justo, la colaboradora de televisión y el empresario han contraído matrimonio hacia las 13:00 horas de este jueves, solo unas horas antes del enlace previsto para el viernes 12 de junio.

La celebración íntima ha reunido a familiares, testigos y allegados en un lugar de la isla que no ha trascendido todavía. La noticia la ha avanzado el programa de Telecinco. El reportero ha asegurado que los familiares y amigos citados este fin de semana en la isla iban a encontrarse con los anfitriones ya convertidos en marido y mujer.

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Se han casado”, ha dicho el reportero del programa de Telecinco. El periodista también ha explicado que Makoke intentó preservar el enlace en el ámbito privado y que solo un grupo reducido de personas de su entorno más cercano ha podido asistir al momento en que la pareja ha formalizado realmente su matrimonio. La incógnita sigue siendo el lugar exacto de la isla en el que se ha celebrado el enlace.

Makoke y Gonzalo Fernández en una imagen de archivo (Europa Press / Pilar López)
Makoke y Gonzalo Fernández en una imagen de archivo (Europa Press / Pilar López)

La boda de Makoke y Gonzalo Fernández

El periodista también ha relatado en Telecinco que se puso en contacto con Makoke después de conocer la noticia. Tampoco así ha conseguido conocer muchos detalles, puesto que la exmujer de Kiko Matamoros, según su versión, no le ha dado ningún tipo de información porque tenía “una exclusiva pactada”.

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La celebración principal se mantiene para este viernes en Na Xamena, una hacienda de Ibiza donde estaban convocados familiares y amigos. Se trata de uno de los enclaves más exclusivos de la isla. Destaca su anfiteatro, un mirador suspendido sobre el mar y sus vistas a los acantilados y al Mediterráneo.

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La historia de amor de Makoke y Gonzalo Fernández

La relación entre Makoke y Gonzalo Fernández Figares comenzó tras conocerse gracias a una amiga en común. La propia colaboradora definió su historia con una frase que resume el vínculo que ahora han convertido en matrimonio: “Gracias al universo, por darme a conocer el amor más puro, bonito y maravilloso que he sentido nunca”.

Fue tras las grabaciones del reality ¡Vaya vacaciones! cuando se conocieron en una fiesta de Ibiza como la que ellos mismos están a punto de montar. A partir de ahí, la pareja inició una relación discreta y alejada del foco mediático, en contraste con etapas anteriores de la vida sentimental de Makoke, cuya relación con Kiko Matamoros sigue dando titulares a día de hoy por acusaciones de violencia y problemas fiscales.

Makoke emite un segundo comunicado aclarando los motivos por los que ha cancelado su boda con Gonzalo Fernández (Instagram / @makoke_)
Makoke emite un segundo comunicado aclarando los motivos por los que ha cancelado su boda con Gonzalo Fernández (Instagram / @makoke_)

Su nombre empezó a adquirir presencia en la prensa del corazón cuando la boda se anunció oficialmente en enero de 2025. Antes, su perfil público había sido mucho más bajo que el de otras parejas sentimentales de la colaboradora. Sin embargo, la boda tuvo que aplazarse nueve meses por la enfermedad de Marina Romero, novia de su hijo Javier Tudela. Ahora, la pareja ha sellado su relación tres años después de aquel flechazo inicial.

Los invitados de la boda de Makoke

Entre los últimos invitados en partir desde Madrid estuvo su hija Anita Matamoros, que acudió al aeropuerto junto a su novio, Johnny Garço, después de generar inquietud en redes sociales al revelar que aún no tenía vestido para el enlace: “Ya está solucionado, ya lo veréis”, ha dicho ahora y ha adelantado que su madre “está nerviosa y encantada”. Aunque prefirió no sentirse “presionada”, fuentes cercanas apuntan a Europa Press que Anita tendrá un papel relevante durante la ceremonia.

Anita Matamoros de camino a la boda de Makoke (Europa Press)
Anita Matamoros de camino a la boda de Makoke (Europa Press)

Las mejores amigas de la novia también tomaron el vuelo a la isla pitiusa a menos de 24 horas del gran día. Arancha de Benito viajó acompañada de su novio, Jairo, y la modelo Estefanía Luyk, hija del exbaloncestista Clifford Luyk y la modelo Paquita Torres, se mostró visiblemente emocionada a su llegada al aeropuerto. “Ya tocaba. El año pasado fuimos a Ibiza igual porque ya teníamos los vuelos y todo, y este año ya... Con muchísimas ganas porque ella está tan nerviosa y con tanta gana pues... Ahí a apoyarla todos”, ha declarado Luyk desde el aeropuerto.

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