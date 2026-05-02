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Makoke revela que no cuenta con el apoyo de su hija con Kiko Matamoros: “Anita tiene que entender que yo llevo muchos años callada”

La colaboradora de televisión ha vuelto a sentarse en el plató de ‘¡De Viernes!’ y ha revelado que recibe amenazas anónimas tras su primera entrevista en el espacio de Telecinco, donde ha revivido su polémica relación con el tertuliano

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Makoke en '¡De Viernes!' (Mediaset)
Makoke en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Makoke ha regresado a ¡De Viernes! tras la entrevista que concedió la semana anterior para cerrar “un libro” de 20 años de silencio. Y es que la colaboradora de televisión ha vuelto a poner sobre la mesa su complicada relación con Kiko Matamoros. Pero, además, ha sacado a la luz las amenazas que recibe y la falta de apoyo de su hija con el tertuliano.

En su paso por el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, la tertuliana ha dejado saber que su decisión de hablar en televisión ha tenido consecuencias directas en su día a día. Y es que la andaluza recibe amenazas en su teléfono móvil. Sí que me han mandado algunos WhatsApps desconocidos, en tono amenazante, de que te vas a enterar. Sabía que la persona que tengo enfrente es una persona muy potente y capaz de hacerme daño“, ha manifestado, haciendo referencia a Kiko Matamoros.

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Kiko Matamoros y Makoke en una imagen de archivo (Europa Press)
Kiko Matamoros y Makoke en una imagen de archivo (Europa Press)

Tras 20 años de silencio y una denuncia por acoso interpuesta en 2021 que logró calmar las aguas temporalmente, Makoke asegura que no puede más. “He estado callado mientras se han hablado muchísimas mentiras de mí. Quiero cerrar un libro, no un capítulo, para no volver a hablar de esa persona nunca más”. Para la malagueña no ha sido nada fácil dar el paso de revelar su pasado con Kiko Matamoros, pues esta decisión ha tenido consecuencias directas en su hogar.

Makoke no ocultó que acudir a ¡De Viernes! ha generado una brecha con su hija, Anita Matamoros. La joven, que siempre ha intentado mantenerse al margen del fango mediático de sus padres, no ve con buenos ojos este regreso al pasado. “Mi hija no está de acuerdo en que yo me siente aquí esta noche. Ni me aplaude, ni me apoya. Pero ella tiene que entender que ya es hora de que me defienda”, ha explicado Makoke, dejando claro que, aunque respeta la postura de su hija, su necesidad de “limpiar su nombre” es superior. En el lado opuesto está su hijo Javier Tudela, quien le ha dado su beneplácito absoluto tras haber vivido, según su madre, los episodios más complicados de la convivencia familiar.

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Las polémicas fotos de Mar Flores y el papel de Kiko Matamoros

Por otro lado, la malagueña no ha dudado en hablar del escándalo de las fotos de Mar Flores. De acuerdo con el testimonio de la invitada, la buena relación que mantenía la pareja de Marta López Álamo con la madre de Carlo Costanzia saltó por los aires cuando la modelo decidió dejar de trabajar con el que fuera tertuliano de Sálvame, que por entonces mantenía una relación con Marían Flores.

Ante esta situación, el exrepresentante artístico no se quedó de brazos cruzados. “Exactamente la realidad, yo no la sé. Yo sé que las fotos Kiko las tenía en un cajón y Kiko se las dio a Coto”, ha revelado la tertuliana, dando a entender que la filtración de aquellas imágenes que hundieron a Mar Flores fue una ejecución orquestada desde la propia familia.

Makoke en '¡De Viernes!' (Mediaset)
Makoke en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Por si fuera poco, Makoke ha recordado la crudeza con la que Matamoros le narraba aquella etapa. Unas palabras que dinamitaron la imagen de ‘víctima’ que Kiko intentó proyectar durante años. “A mí me vendía que se había portado con Mar muy bien, que ella era una interesada y una cerda”, ha afirmado, dejando entrever que la realidad es que él utilizó para vengarse, llegando incluso incluso a comprarse un coche con los supuestos beneficios de aquella traición.

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