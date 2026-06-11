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Susana Uribarri, ingresada en Madrid tras ser diagnosticada de una neumonía

La representante y colaboradora televisiva permanece hospitalizada y bajo observación médica después de que unas pruebas detectaran problemas respiratorios y una infección pulmonar

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Susana Uribarri en un evento de 'Multiópticas'. (Francisco Guerra / Europa Press)
Susana Uribarri en un evento de 'Multiópticas'. (Francisco Guerra / Europa Press)

Susana Uribarri atraviesa un delicado momento de salud. La empresaria, representante de numerosos rostros conocidos y colaboradora habitual de televisión, permanece ingresada en un hospital de Madrid tras ser diagnosticada de una neumonía, según ha adelantado Europa Press.

La noticia ha causado preocupación en su entorno después de que una prueba médica realizada recientemente derivara en un hallazgo inesperado. Según fuentes cercanas citadas por la agencia, los médicos detectaron problemas respiratorios y un intenso dolor en uno de sus pulmones, lo que llevó a ampliar las pruebas y realizar un seguimiento más exhaustivo de su estado.

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Tras las exploraciones pertinentes, los especialistas confirmaron que Uribarri padece una neumonía, motivo por el que continúa hospitalizada bajo supervisión médica.

Bajo observación médica

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la evolución de la empresaria ni sobre el tiempo que permanecerá ingresada. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que se encuentra controlada por el equipo sanitario mientras los médicos monitorizan su recuperación y esperan una evolución favorable en los próximos días.

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Ana Obregón y Susana Uribarri salen de un restaurante en diciembre de 2025. (Raúl Terrel / Europa Press)
Ana Obregón y Susana Uribarri salen de un restaurante en diciembre de 2025. (Raúl Terrel / Europa Press)

La neumonía es una infección respiratoria que provoca la inflamación de los pulmones y puede dificultar la respiración debido a la acumulación de líquido o secreciones en las vías respiratorias. Aunque en muchos casos evoluciona favorablemente con tratamiento, requiere vigilancia médica, especialmente cuando los síntomas afectan de forma significativa a la función pulmonar.

La noticia llega apenas unos días después de que Susana Uribarri hiciera vida pública con normalidad. La empresaria fue vista recientemente en el Mutua Madrid Open de tenis y también participó en varias entregas del programa Y ahora Sonsoles, donde colabora habitualmente.

Conocida por su estrecha amistad con Ana Obregón, Uribarri es además una de las representantes más conocidas del panorama televisivo español y ha trabajado durante años junto a numerosas figuras del mundo del espectáculo.

Por ahora, su entorno mantiene la prudencia y no ha realizado declaraciones adicionales sobre su estado de salud. Se espera que en las próximas horas puedan conocerse nuevos detalles sobre su evolución.

El apoyo constante de su hija Carlota

A pesar de la preocupación que generó su ingreso, Susana Uribarri evoluciona favorablemente y cuenta con el apoyo constante de sus familiares más cercanos. Entre ellos destaca su hija Carlota, de 26 años, con quien mantiene una relación especialmente estrecha y que no se ha separado de ella durante estos días complicados.

Susana Uribarri con su hija Carlota en un evento de 'Multiópticas'. (Francisco Guerra / Europa Press)
Susana Uribarri con su hija Carlota en un evento de 'Multiópticas'. (Francisco Guerra / Europa Press)

La empresaria siempre ha presumido del fuerte vínculo que las une. En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, definía a su hija como la persona más importante de su vida y destacaba la complicidad que existe entre ambas. “Carlota es la luz de mi vida. Somos muy cómplices, nos entendemos con solo mirarnos”, confesaba entonces.

Uribarri también aseguraba que, lejos de debilitarse con el paso de los años, su relación se ha fortalecido aún más con el tiempo. “A medida que se hace mayor, noto que el vínculo entre nosotras se estrecha, y eso me hace muy feliz”, explicaba.

Además, dedicaba unas cariñosas palabras a la personalidad de la joven, a la que describía como una persona generosa, familiar y muy pendiente de quienes la rodean. “Es todo corazón. Muy dulce. Se preocupa mucho por los demás, especialmente por mí. Es muy familiar y tiene un gran sentido de la responsabilidad”, afirmaba orgullosa.

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