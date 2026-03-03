‘Y ahora Sonsoles’ reacciona en directo a la muerte de Fernando Ónega con la ausencia de la presentadora: “Abrazo enorme para Sonsoles Ónega”

Pepa Romero reacciona a la muerte de Fernando Ónega en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Fernando Ónega, referente del periodismo español y figura central durante la Transición, ha fallecido a los 78 años, según comunicó el periódico 65ymás, del que era presidente. La capilla ardiente permanecerá accesible este miércoles de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia en Madrid. Por su parte, el equipo de Y ahora Sonsoles ha reaccionado en directo a la trágica noticia, justo en un día en el que la presentadora Sonsoles Ónega, hija del fallecido, no se encontraba en la emisión.

Durante el programa, equipo y colaboradores expresaron su conmoción tras conocer la noticia. Pepa Romero, quien sustituía hoy a Ónega transmitió el mensaje justo antes de romperse a llorar: “Es complicado, una noticia muy triste para este programa”. Ha tenido que dar paso a un compañero para que diese los detalles de la noticia mientras ella no podía contener las lágrimas.

“El padre de nuestra compañera y presentadora Sonsoles Ónega ha fallecido. En nombre de todo el programa y de corazón, nuestro más sentido pésame”, continuaba otro de los colaboradores. Visiblemente emocionada, Romero ha hecho hincapié en la labor histórica del periodista añadiendo que “nos ha enseñado a todos los periodistas” y que la redacción quedó “en shock”.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)

El legado de Fernando Ónega

Isabel Rábago, colaboradora del espacio, resaltó su reciente galardón el XXXIX Premio de Periodismo de El Correo: “He tenido la oportunidad de conocerle, trabajar cerca de él y aprender. Ayer mismo le concedían el último premio y creo que se va con un broche de oro”. Otra de las colaboradoras también señalaba: “Fernando ha sido un referente para todos desde la época de la transición hasta hoy. Muchos periodistas hemos intentado seguirlo y estudiarlo. Abrazo enorme para Sonsoles, sobre todo”.

Tras una pausa publicitaria, Pepa Romero ha vuelto con la trágica noticia: “Tenemos que dar una de esas noticias que no querríamos dar nunca: Ha muerto Fernando Ónega, el padre de nuestra Sonsoles”. Entre todo el equipo de tertulianos han hecho un bonito retrato del legado del periodista: “Ónega es todo lo contrario a lo que estamos viendo ahora por desgracia”. “En un momento tan polarizado él conciliaba”, han añadido, haciendo una analogía con la actualidad.

'Y ahora Sonsoles' reacciona a la muerte de Fernando Ónega (Atresmedia)

Condolencias a Sonsoles Ónega

Los colaboradores han señalado su “imparcialidad” y su “rigor periodístico”. De hecho, es uno de esos rostros queridos por el gran público: “Yo nunca he escuchado nunca a nadie hablar mal de él, es una muerte muy llorada por la profesión”. Tras emitir algunos vídeos sobre el periodista en homenaje, Romero ha despedido el programa con otro mensaje de ánimo para la presentadora titular: “Le queríamos decir a Sonsoles que este tu equipo que tanto te quiere te quiere mandar un beso a ti y a tus hermanos Cristina y Fernando”.

'Y ahora Sonsoles' reacciona a la muerte de Fernando Ónega (Atresmedia)

El legado profesional de Fernando Ónega destaca por su influyente papel en la elaboración de mensajes históricos, como el conocido “Puedo prometer y prometo”, pronunciado durante la Presidencia de Adolfo Suárez, y por sus tres décadas realizando una sección diaria en el programa de radio Más de uno de Carlos Alsina. Su trayectoria abarcó desde el periodismo de la Falange, fue subdirector de Arriba, hasta el reconocimiento reciente de su carrera, como han recordado los periodistas del programa.