España

‘Y ahora Sonsoles’ reacciona en directo a la muerte de Fernando Ónega con la ausencia de la presentadora: “Abrazo enorme para Sonsoles Ónega”

El equipo del programa ha quedado “en shock” al enterarse de la noticia, especialmente triste por su vínculo con Sonsoles Ónega

Guardar
Pepa Romero reacciona a la
Pepa Romero reacciona a la muerte de Fernando Ónega en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Fernando Ónega, referente del periodismo español y figura central durante la Transición, ha fallecido a los 78 años, según comunicó el periódico 65ymás, del que era presidente. La capilla ardiente permanecerá accesible este miércoles de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia en Madrid. Por su parte, el equipo de Y ahora Sonsoles ha reaccionado en directo a la trágica noticia, justo en un día en el que la presentadora Sonsoles Ónega, hija del fallecido, no se encontraba en la emisión.

Durante el programa, equipo y colaboradores expresaron su conmoción tras conocer la noticia. Pepa Romero, quien sustituía hoy a Ónega transmitió el mensaje justo antes de romperse a llorar: “Es complicado, una noticia muy triste para este programa”. Ha tenido que dar paso a un compañero para que diese los detalles de la noticia mientras ella no podía contener las lágrimas.

“El padre de nuestra compañera y presentadora Sonsoles Ónega ha fallecido. En nombre de todo el programa y de corazón, nuestro más sentido pésame”, continuaba otro de los colaboradores. Visiblemente emocionada, Romero ha hecho hincapié en la labor histórica del periodista añadiendo que “nos ha enseñado a todos los periodistas” y que la redacción quedó “en shock”.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)

El legado de Fernando Ónega

Isabel Rábago, colaboradora del espacio, resaltó su reciente galardón el XXXIX Premio de Periodismo de El Correo: “He tenido la oportunidad de conocerle, trabajar cerca de él y aprender. Ayer mismo le concedían el último premio y creo que se va con un broche de oro”. Otra de las colaboradoras también señalaba: “Fernando ha sido un referente para todos desde la época de la transición hasta hoy. Muchos periodistas hemos intentado seguirlo y estudiarlo. Abrazo enorme para Sonsoles, sobre todo”.

Tras una pausa publicitaria, Pepa Romero ha vuelto con la trágica noticia: “Tenemos que dar una de esas noticias que no querríamos dar nunca: Ha muerto Fernando Ónega, el padre de nuestra Sonsoles”. Entre todo el equipo de tertulianos han hecho un bonito retrato del legado del periodista: “Ónega es todo lo contrario a lo que estamos viendo ahora por desgracia”. “En un momento tan polarizado él conciliaba”, han añadido, haciendo una analogía con la actualidad.

'Y ahora Sonsoles' reacciona a
'Y ahora Sonsoles' reacciona a la muerte de Fernando Ónega (Atresmedia)

Condolencias a Sonsoles Ónega

Los colaboradores han señalado su “imparcialidad” y su “rigor periodístico”. De hecho, es uno de esos rostros queridos por el gran público: “Yo nunca he escuchado nunca a nadie hablar mal de él, es una muerte muy llorada por la profesión”. Tras emitir algunos vídeos sobre el periodista en homenaje, Romero ha despedido el programa con otro mensaje de ánimo para la presentadora titular: “Le queríamos decir a Sonsoles que este tu equipo que tanto te quiere te quiere mandar un beso a ti y a tus hermanos Cristina y Fernando”.

'Y ahora Sonsoles' reacciona a
'Y ahora Sonsoles' reacciona a la muerte de Fernando Ónega (Atresmedia)

El legado profesional de Fernando Ónega destaca por su influyente papel en la elaboración de mensajes históricos, como el conocido “Puedo prometer y prometo”, pronunciado durante la Presidencia de Adolfo Suárez, y por sus tres décadas realizando una sección diaria en el programa de radio Más de uno de Carlos Alsina. Su trayectoria abarcó desde el periodismo de la Falange, fue subdirector de Arriba, hasta el reconocimiento reciente de su carrera, como han recordado los periodistas del programa.

Temas Relacionados

Sonsoles ÓnegaFernando ÓnegaY ahora SonsolesAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Al menos mueren cinco mujeres en Santander tras el colapso en una pasarela de la playa El Bocal: otra víctima ha sido rescatada con hipotermia

Una de ellas fue rescatada y trasladada en estado grave a la UVI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente ha muerto

Al menos mueren cinco mujeres

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

El portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha reaccionado a las declaraciones del mandatario estadounidense

La Unión Europea defiende a

Café o té en el desayuno: esta es la mejor opción para empezar el día

Descubre los beneficios de cada bebida y cuál se adapta mejor a tus requerimientos nutricionales

Café o té en el

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: combinación

Francia despliega su portaaviones nuclear Charles-de-Gaulle tras el cierre del estrecho de Ormuz: “No podemos permitir que se bloqueen las rutas estratégicas”

Macron vincula el despliegue del buque insignia francés a la necesidad de proteger la economía europea ante la inestabilidad en Oriente Medio

Francia despliega su portaaviones nuclear
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea defiende a

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

El Gobierno responde a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”

Irán comparte fotografías de sus líderes con todos los presidentes españoles, menos con Zapatero: cuatro décadas de relaciones históricas entre ambos países

Trump, a Pedro Sánchez: “España es un aliado terrible y ya he dicho que corten todas las negociaciones”

Castilla y León alerta de un fraude con la tarjeta sanitaria: no respondas si te llega este mensaje

ECONOMÍA

Estas son las ayudas disponibles

Estas son las ayudas disponibles para reformar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes: hasta 70.000 euros según tu comunidad autónoma

La guerra en Irán llega al surtidor: el precio de la gasolina y el gasoil puede subir entre 8 y 10 céntimos el litro

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Es ilegal que te pregunten si quieres tener hijos o si estas casado en una entrevista de trabajo”

El Ibex 35 se desploma un 4,55% y pierde sus ganancias anuales lastrado por la crisis en Oriente Medio

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Ten mucho cuidado si viajas estando de baja laboral porque puedes tener problemas”

DEPORTES

FC Barcelona - Atlético de

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”

La hoja de ruta de Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells: debutará ante Atmane o Dimitrov y no se enfrentaría a Sinner hasta la final

Rodrygo se pierde el Mundial 2026: se rompe el cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid