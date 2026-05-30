Carlota Uribarri sueña con seguir los pasos de su madre, Susana Uribarri: "Superarla nunca, pero igualarla"

Nacida el 9 de enero de 1966, Susana Uribarri se ha consolidado como una de las representantes más influyentes de nuestro país, con décadas de carrera ligada a la televisión, la música y el entretenimiento, y una agenda en la que se mezclan celebrities, presentadores, artistas e influencers de primer nivel. Hija del recordado presentador José Luis Uribarri, ha trabajado con algunas de las caras más conocidas del panorama mediático español, como Julio Iglesias, Tamara Falcó o Ana Obregón, convirtiéndose en un nombre de referencia cuando se habla de management, estrategias de imagen y negociación de contratos. Ese recorrido, entre despachos, platós, campañas y alfombras rojas, ha sido la escuela vital y profesional en la que ha crecido su hija, Carlota.

En ese contexto, no sorprende que Carlota Uribarri quiera seguir los pasos de su madre. "Hombre, a mí me encantaría. O sea, yo lo que estoy haciendo ahora es formarme, estoy trabajando también en una frente de representación de creadores de contenido para en algún momento poder igualar a mi madre, superarla nunca, pero igualarla y trabajar con ella, con cada empresa. Nunca se sabe", confiesa, dejando claro que su objetivo no es competir, sino estar a la altura del listón que Susana ha marcado en el sector. Su presente pasa por aprender, observar y acumular experiencia en el área de management y representación, especialmente en el entorno digital.

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Muy vinculada al universo online, la joven vive en primera línea la evolución del papel de los influencers y creadores de contenido, y no oculta el orgullo que siente al ver cómo ese mundo ha ganado peso y profesionalización. "La verdad que yo estoy súper orgullosa porque veo que todo el mundo está evolucionando, que cada vez más los creadores de contenido son muy importantes, y ver un poco la mezcla entre los celebrities y los influencers me encanta", asegura, reivindicando ese nuevo ecosistema en el que figuras tradicionales y nuevas generaciones comparten campañas, alfombras rojas y proyectos.

Con la mirada puesta en el futuro, Carlota Uribarri se ve a sí misma consolidándose en la representación de talento, especialmente en ese cruce entre celebrities y creadores digitales que tanto la fascina. Su meta, insiste, no es otra que llegar a "igualar" el trabajo de su madre y, si el destino y las oportunidades se alinean, acabar trabajando juntas para algunas de las empresas y artistas más destacados del momento.

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