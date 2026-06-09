Ucrania afirmó que recortó en un 71% el tránsito de suministros rusos entre Crimea y Donetsk

Ucrania logró que miles de vehículos de carga rusos abandonaran la ruta principal hacia el este ocupado (EFE)

En las últimas dos semanas, las fuerzas ucranianas lograron reducir en un 71% el tránsito de suministros militares rusos entre Crimea y Donetsk, según informaron altos mandos militares de Ucrania. La cifra se atribuyó a un desplome en la circulación de vehículos de carga pesada sobre la carretera que conecta la península ocupada del mar Negro con zonas bajo control ruso, lo que representó un golpe para la logística de Moscú en el sur de Ucrania.

El jefe de las fuerzas de drones de Ucrania, Robert Brovdi, conocido como “Magiar” por su ascendencia húngara, indicó que el número diario de camiones militares rusos que solía alcanzar los 3.800 descendió hasta los 1.100. Según Brovdi, un comandante ruso en la región prohibió la circulación de camiones con suministros por la autopista que conecta Simferópol con Melitópol, Berdiansk y Mariúpol por el riesgo de ataques con drones de alcance medio. Estas ciudades, ocupadas por fuerzas rusas, forman parte del corredor estratégico que une Crimea con el frente oriental.

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El impacto de estas operaciones llevó a que las tropas rusas comenzaran a utilizar rutas alternativas para abastecer a sus posiciones desde Crimea. El mando ucraniano comunicó que estos resultados se publicaron tras un nuevo ataque con drones sobre el puente de Chongar, que conecta Crimea con la región ucraniana de Jersón, también ocupada por Rusia. El ataque forzó el cierre temporal del puente y limitó aún más la movilidad de los convoyes rusos en la zona.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, calificó el momento actual de la guerra como un punto de inflexión. En una entrevista concedida a The Guardian señaló que, aunque Moscú no se encuentra en una situación de derrota absoluta. Consideró que el escenario militar resultó el más favorable para Kiev en más de dos años, y atribuyó ese cambio a las operaciones con drones ucranianos que golpearon infraestructura clave en Crimea y en el interior de Rusia, incluida San Petersburgo.

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Zelensky definió la situación en el frente como el punto más favorable para Kiev en dos años y medio de guerra (EFE)

“No podemos decir que Rusia esté perdiendo esta guerra, pero sí podemos decir que están perdiendo la iniciativa cada día, día a día”, dijo a The Guardian.

En la última semana, Ucrania intensificó el uso de drones de largo alcance y atacó terminales petroleras y rutas logísticas rusas. Según Zelensky, esos golpes generaron incendios y desabastecimiento de combustible en la península anexionada en 2014. También sostuvo que la contraofensiva frenó de forma casi total el avance ruso en el este y estimó que las bajas mensuales del Kremlin superan los 30.000 soldados, con entre 23.000 y 24.000 muertes y el resto heridos de gravedad.

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Mientras las fuerzas ucranianas avanzaron en la interrupción de las líneas logísticas rusas, Rusia intensificó los ataques aéreos sobre ciudades ucranianas. Uno de los bombardeos más recientes incluyó el lanzamiento de 73 misiles y 656 drones en un solo día y causó 18 muertes en Kyiv y Dnipro, entre ellas la de un niño de tres años. Las autoridades ucranianas denunciaron el uso de municiones de racimo en áreas densamente pobladas.

En el plano diplomático, Zelensky envió una carta a Vladimir Putin y propuso un encuentro para buscar una salida al conflicto, pero el presidente ruso rechazó la propuesta y reiteró sus demandas territoriales sobre Donbás y dos provincias del sur ucraniano. Putin insistió en que sus fuerzas avanzan en todos los frentes, aunque el gobierno ucraniano presentó cifras y testimonios que describieron una situación diferente.

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En el escenario internacional, Zelensky sostuvo que Rusia perdió influencia política en Europa tras la derrota electoral de su principal aliado, Viktor Orbán, en Hungría, y el fracaso de candidaturas pro-Kremlin en Moldavia y Armenia.

Durante su visita a Londres, Zelensky mantuvo reuniones con el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron, a quienes solicitó apoyo financiero y tecnológico para fortalecer la defensa ucraniana, incluida la adquisición de sistemas de misiles antiaéreos Patriot.

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Zelensky pidió a los aliados europeos y estadounidenses más sistemas de defensa antimisiles Patriot para Ucrania (Europa Press)

Desde 2022, Ucrania desarrolló capacidades de drones militares que despertaron el interés de países occidentales y de la OTAN. Zelensky señaló que la experiencia ucraniana en guerra con drones se convirtió en un recurso para los aliados, interesados en contramedidas ante drones iraníes.

Por otro lado, en la cumbre de Tallin, los líderes de los países nórdicos y bálticos resaltaron la importancia de Ucrania como socio militar y tecnológico para Europa. La primera ministra danesa Mette Frederiksen afirmó que “Europa no se puede rearmar eficazmente sin Ucrania”, y el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre sostuvo que el país presidido por Zelensky se transformó en uno de los ejércitos más innovadores de la región.

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Por su parte, el primer ministro finlandés Petteri Orpo consideró que Ucrania incrementó su capacidad de atacar objetivos profundos dentro del territorio ruso, mientras el jefe de gobierno estonio Kristen Michal firmó una declaración conjunta con Zelensky para profundizar la cooperación en defensa y tecnología de drones, incluidos acuerdos con Letonia para la coproducción de sistemas y la transferencia de conocimientos técnicos.

En cuanto al proceso de paz, Zelensky reafirmó que Europa debe estar presente en cualquier negociación, pero advirtió que actuar solo como mediador puede comprometer la presión sobre Rusia. Sostuvo que Estados Unidos también debe participar, ya que Ucrania necesita garantías de seguridad para la posguerra.

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Zelensky indicó que, tras enviar una carta abierta a Putin, obtuvo el resultado buscado: exponer ante Europa y Estados Unidos que es Moscú quien rechaza el diálogo. También envió una carta al presidente estadounidense Donald Trump, en la que expuso el déficit de sistemas antimisiles. Según Zelensky, eso permitió a Ucrania acelerar acuerdos para la adquisición de misiles PAC-3 para los sistemas Patriot, que se financian en gran parte con fondos europeos.

La reducción del tránsito logístico ruso entre Crimea y Donetsk marcó un cambio en el equilibrio de fuerzas en el sur de Ucrania, mientras Kiev reforzó su cooperación con Europa y avanzó en la modernización de sus sistemas de defensa para sostener sus logros militares en el terreno.

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(Con información de EFE)