Lola Meño se jubiló de manera anticipada tras 47 años trabajando pero con una penalización del 24% de su pensión: “Es la injusticia por la que estamos luchando”

La asociación Asjubi40 defiende los intereses de los pensionistas que, pese a contar con largas trayectorias de cotización, se enfrentan a esta “injusticia” que afecta a miles de trabajadores

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno va a dar una respuesta "lo antes posible" sobre la jubilación anticipada de personas cuidadoras de grandes dependientes que han compatibilizado trabajo y cuidados. (Fuente: Congreso)

La jubilación anticipada es una opción cada vez más común entre quienes desean disfrutar antes de su tiempo libre tras décadas de trabajo. Sin embargo, aunque permite retirarse antes de la edad legal, implica importantes desventajas económicas: las pensiones se reducen mediante coeficientes penalizadores que pueden suponer una pérdida vitalicia de ingresos. Aun así, muchos trabajadores la eligen por motivos de salud, desgaste físico o falta de oportunidades laborales. En este contexto surge Asjubi40, una asociación que defiende a quienes, tras más de 40 años cotizados, consideran injusto sufrir estas penalizaciones pese a haber contribuido durante toda su vida laboral.

Una de estas personas que han sufrido unas consecuencias de la jubilación anticipada ha sido Lola Meño, integrante y vocal del comité de Asjubi40. Tras una trayectoria de 47 años de cotización, Meño relata que ser enfrentó a una reducción del 24% de su pensión por verse obligada a dejar de trabajar antes de la edad legal.

Casi cinco décadas de trabajo

“Lo que vengo a contaros es un poco la historia de mi vida laboral. Una vida laboral como la de tantos miles de niños de los años sesenta o setenta, que empezamos a trabajar a los catorce años, cosa que hoy es impensable”, explica Meño. Su caso refleja la realidad de numerosas personas que, desde muy jóvenes, ingresaron al mercado laboral bajo una mentalidad distinta. “Nos sentíamos como más mayores, más realizados... era otra mentalidad, cosa que también ha cambiado, aunque no los ha hecho más sabios, los ha hecho más libres, y me alegro muchísimo”, sostiene.

Las manos de una pareja
Las manos de una pareja de jubilados. (Pixabay)

El inicio profesional de Meño tuvo lugar en una pequeña imprenta donde, según relata, el equipo no llegaba a la decena. “Empezamos siendo una imprenta muy chiquitita, seríamos unas ocho nueve personas, no éramos más”. A lo largo de los años, tanto la empresa como su carrera experimentaron un notable crecimiento, hasta el punto de que ella y otros socios acabaron fundando su propia compañía a más de 80 kilómetros de su hogar. “Nos marchamos y montamos una empresa en Guadalajara. Cada uno tenía su participación en acciones, y ahí, pues transcurrieron los diez últimos años de mi vida laboral”.

Penalización de una cuarta parte de la pensión

La estabilidad, sin embargo, se vio sacudida cuando la empresa, tras una década de funcionamiento, entró en concurso de acreedores y posteriormente en quiebra. “Ahí me vi abocada al paro”. La situación se agravó aún más al agotarse las prestaciones por desempleo cuando Meño tenía 59 años: “Se acaba el paro y cobro cuatro meses la ayuda, que realmente tampoco es que te sirva para mucho, y me veo obligada a jubilarme”.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

La sorpresa final llegó al comprobar que, pese a su extensa carrera laboral y cotizaciones, la pensión resultante era considerablemente menor. “Después de haber cotizado 47 años y unos días me veo penalizada con un 24% de mi pensión”. Esta experiencia, que Meño comparte como portavoz de quienes atravesaron circunstancias similares, la impulsa a reclamar un cambio urgente. “Es la injusticia por la que estamos luchando y ya por dignidad y justicia, yo creo que esto se debía de solucionar y cuanto antes mejor. Somos muchos los que nos estamos quedando por el camino”.

