España

El tiempo justo que hay poner la lavadora para que quede limpia, según expertas

Dos científicas explican las consecuencias a largo plazo de lavar tu ropa siempre con ciclo corto

Guardar
El tiempo recomendado para tu
El tiempo recomendado para tu lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de hacer la colada, muchas personas optan por el ciclo rápido de la lavadora pensando que es suficiente para dejar la ropa limpia y con buen olor. Este programa, que dura entre 15 y 40 minutos según el modelo, resulta tentador por el ahorro de tiempo y energía. Sin embargo, las especialistas en limpieza coinciden en que este atajo no siempre cumple con su objetivo principal: eliminar manchas y olores por completo.

La científica Mary Gagliardi explicó para The Spruce que el ciclo rápido puede servir para refrescar prendas poco usadas o eliminar polvo superficial, pero que no alcanza la profundidad necesaria para limpiar ropa con suciedad acumulada, sudor o restos de detergente. Tras varios lavados cortos, es común notar que las camisetas, sábanas o toallas conservan olores desagradables o pierden su suavidad original. Las expertas recomiendan replantear la costumbre y entender qué sucede realmente dentro de la lavadora.

La clave está en el equilibrio entre tiempo, energía y agua. Los fabricantes han adaptado las máquinas para reducir el consumo, pero esto obliga a compensar con ciclos más largos cuando se busca una limpieza a fondo. Por eso, elegir correctamente el programa puede marcar la diferencia en el resultado final y en la vida útil de las prendas.

¿Por qué no conviene el programa rápido de la lavadora?

El ciclo corto reduce el tiempo de lavado acortando o eliminando fases de agitación, centrifugado y enjuague. Esto significa que la ropa pasa menos tiempo en contacto con el agua y el detergente, lo que puede dejar residuos y no eliminar bien las manchas, según explica la científica. Además, en tejidos gruesos como toallas o vaqueros, el agua y el jabón no llegan a penetrar lo suficiente, y los olores pueden persistir.

Este ingrediente común, económico y ecológico, elimina olores incrustados en electrodomésticos sin necesidad de productos químicos ni esfuerzo adicional según expertos en sostenibilidad doméstica (TikTok / @homes.styles)

Gagliardi señala que el lavado rápido solo resulta útil para prendas poco sucias o cuando se necesita una solución urgente. Para el uso diario y la ropa de toda la familia, el ciclo normal, que suele durar entre 50 minutos y una hora, es el más recomendable. Este programa está diseñado para cargas completas y suciedad de moderada a intensa, ya que la agitación y el enjuague son más largos y profundos.

Consejos para que la ropa salga realmente limpia

Para obtener los mejores resultados, las especialistas aconsejan priorizar el ciclo normal en la mayoría de los lavados. Este programa, con una duración de entre 50 y 60 minutos, asegura que el agua y el detergente actúen el tiempo suficiente sobre las prendas, permitiendo una limpieza a fondo y eliminando los olores persistentes. “Un ciclo de lavado normal está diseñado para artículos de uso diario y debe ser la configuración predeterminada para la mayoría de los consumidores”, explica Kimberly Romine, científica de cuidado de telas de P & G.

Un ciclo normal para lavar
Un ciclo normal para lavar la ropa (Sutterstock)

Mary Gagliardi dice que si la ropa está muy sucia, existen programas intensivos que alargan aún más el proceso, ideales para manchas difíciles o para prendas de trabajo y deporte. Además, es importante no sobrecargar el tambor, elegir la cantidad correcta de detergente y, si es necesario, tratar previamente las manchas más visibles antes de meter la ropa en la lavadora.

Por último, recuerda que un buen mantenimiento de la lavadora también influye en el resultado. Limpiar el filtro, dejar la puerta abierta para evitar malos olores y realizar lavados de mantenimiento periódicos ayuda a prolongar la vida útil del electrodoméstico y a garantizar que cada lavado sea realmente eficaz. Así, las científicas explican que con pequeños cambios en la rutina, la ropa quedará limpia, fresca y cuidada tras cada uso.

Temas Relacionados

TrucosLimpiezaConsumo de AguaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La prensa británica revela el préstamo que recibió Andrés de Inglaterra por parte de Isabel II y sus hermanos: 12 millones por el silencio de Giuffre

El diario ‘The Sun’ ha informado sobre un supuesto préstamo que aún no habría sido devuelto

La prensa británica revela el

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

Los progresistas de la cámara mantienen su rechazo, salvo ERC que ha decidido abstenerse

El Congreso aprueba la ley

Última hora de la borrasca Nils, en directo: alerta roja en País Vasco y fuertes rachas de viento que dejan vuelos cancelados en Barcelona

Tras Nils, se espera que llegue la borrasca Oriana, la última de esta serie, que comportará precipitaciones intensas y nevadas en cotas bajas

Última hora de la borrasca

Aguacate al horno con huevo, una cena diferente, rápida y repleta de grasas saludables

Este fruto es fuente de potasio, fibra y ácido oleico, un componente conocido por su efecto en el mantenimiento de la salud cardiovascular

Aguacate al horno con huevo,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aprueba la ley

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda,

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”