España

La Ley de Propiedad Horizontal permite denunciar a un vecino por hacer excesivo ruido: límites de decibelios marcados y respeto por el horario de descanso

La normativa establece además cuáles son las obras que deben ser aprobadas por la comunidad de vecinos y a las que esta puede negarse

Guardar
Vecinos molestos por el ruido
Vecinos molestos por el ruido (Adobe Stock)

La convivencia vecinal no siempre es sencilla, sobre todo cuando se trata de ruidos. Ahora, la Ley de Propiedad Horizontal establece el derecho de los vecinos a denunciar a un propietario por ruido derivado de obras en su vivienda. Esta normativa, junto con las ordenanzas municipales, delimita tanto la libertad de realizar reformas como las obligaciones para preservar la convivencia en los edificios residenciales.

El séptimo artículo de la misma ley prohíbe expresamente que los vecinos lleven a cabo actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que afecten la convivencia. Esto implica que las obras no pueden provocar daños, molestias graves o limitación de derechos a los demás propietarios como filtraciones, ruidos estructurales o aperturas de huecos que afectan la privacidad ajena. No obstante, aquí entra en juego otro factor: el horario de descanso estipulado en cada comunidad de vecinos.

El horario de descanso dentro de una comunidad de vecinos no está fijado de manera uniforme por la Ley de Propiedad Horizontal. Este intervalo de horas de una comunidad de vecinos dedicado a la quietud es algo que puede regularse internamente a través de los estatutos, así como de acuerdos adoptados en su marco. Por tanto, la existencia de un horario concreto depende de la normativa local o de los propios estatutos de la comunidad, ya que la ley estatal no define un horario específico.

En ausencia de regulaciones internas, la referencia obligada es la ordenanza municipal sobre el ruido. En ella, se establecen los límites máximos de decibelios permitidos según la franja horaria, diferenciando entre el día y la noche. En general, durante el horario diurno está prohibido superar los 35-40 decibelios y durante el nocturno los 25-30 decibelios.

La posibilidad de denunciar a un propietario por ruido queda así confirmada por la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que se vulneren los límites establecidos y se afecte la convivencia en la comunidad.

Las obras a las que tu comunidad de vecinos puede oponerse

El artículo séptimo en su primer punto de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce que cada propietario puede realizar obras en el interior de su vivienda o local, pero advierte que esta facultad no es ilimitada. La norma impone dos restricciones fundamentales: no alterar elementos comunes del edificio, como pueden ser la fachada, cubiertas, patios, forjados, vigas, pilares e instalaciones generales de agua, en cuyo caso se requiere de aprobación previa de la comunidad; y, del mismo modo, se necesita del consentimiento comunitario para intervenir la cocina, baño, fontanería, electricidad, calefacción, suelos o el retoque de tabiques no estructurales, consideradas obras comunes.

Qué ocurre si dejas de pagar el alquiler, la amenaza de los inquilinos a los propietarios en la manifestación por la vivienda.

Además, “es obligación de cada propietario mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder”, recoge la ley. De hecho, los vecinos de cualquier vivienda o local que no mantenga las condiciones óptimas de salubridad y seguridad pueden exigir a su dueño la reparación de los espacios afectados. Un ejemplo serían las humedades que pueda sufrir un inmueble.

Temas Relacionados

Leyes EspañaVecinosComunidad de VecinosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 1 de la Triplex

Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

La pareja se llevó al menor a una finca aislada, que finalmente fue localizada por los agentes, encontrándose la víctima en buen estado

Una madre deja un momento

Un hombre pierde a su perro y cinco años después lo reencuentra mientras revisa Instagram: “Fue un momento precioso”

Revisando la red social, encontró el rostro de su antigua mascota y lo reconoció de inmediato

Un hombre pierde a su

Así fue el secuestro del ‘Niño Juan’ en plena noche de Halloween en Madrid: coches robados, tiroteos y varios testigos

De momento, el paradero de la víctima es una incógnita. Sin embargo, no faltan vídeos de testigos y de las cámaras de vigilancia de la ciudad

Así fue el secuestro del

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre deja un momento

Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

Francisco Rius, de la Policía Nacional, sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Muchos dicen que se va a politizar más la justicia y es incorrecto”

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

En busca de una solución para el problema de la vivienda: ¿qué pasaría si dejara de ser un bien de mercado y se prohibiera comprar para alquilar?

El negocio que nunca muere: los funerales en España rozan los 4.500 euros y suben un 4% en un año

DEPORTES

El exjugador del Real Madrid

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico