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Cuando sacar un 13 en la PAU no garantiza entrar en una carrera: estos son los grados universitarios con la nota de corte más alta

Matemáticas, Física e Informática desbancan a Medicina ante los cambios en el mercado laboral impulsados por el auge de la tecnología

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Unos alumnos se preparan para la PAU en la Universidad de Alicante, a 2 de junio de 2026. (EFE/Morell)
Unos alumnos se preparan para la PAU en la Universidad de Alicante, a 2 de junio de 2026. (EFE/Morell)

Los últimos días de exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) abren la cuenta atrás para los 300.000 estudiantes que aspiran a comenzar estudios superiores en España. En solo unos días podrán su solicitar ingreso en universidades de todo el país. Para muchos, el proceso será casi directo, ya que existen grados accesibles con una nota mínima de 5. Para otros, el reto será superar el umbral del 13, donde la competencia es máxima y ni siquiera la excelencia académica garantiza una plaza.

Las notas de corte de acceso a la universidad en el curso pasado oscilan entre 13,698 y 5 puntos, con una marcada inclinación hacia la demanda de dobles grados en ámbitos científicos. Carreras como Matemáticas, Física e Informática ganan protagonismo, impulsadas por el auge de la inteligencia artificial, el análisis de datos y la demanda de estos perfiles profesionales . Estos factores, junto a la limitada oferta de plazas, han elevado las notas de acceso y han modificado las preferencias de los estudiantes con mejores expedientes.

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Las carreras en las que más cuesta entrar

La nota de corte más alta registrada el año pasado corresponde al doble grado en Matemáticas y Física en la Universidad Complutense de Madrid, con un 13,69, seguida por la misma titulación en la Universidad de Sevilla (13,59) y el grado en Ingeniería Física y Tecnologías Industriales de la Universidad Carlos III de Madrid (13,46). La tendencia se repite en la Universidad Autónoma de Barcelona (13,34 para Física y Matemáticas), y en la Universidad de Salamanca (Biotecnología y Farmacia, 13,33).

Entre las titulaciones emergentes destaca el doble grado de Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería Informática en la Politécnica de Gijón de la Universidad de Oviedo, que requiere un 13,24. La Universidad Autónoma de Madrid alcanza el 13,14 en Informática y Matemáticas, mientras que en Zaragoza la doble titulación de Física y Matemáticas exige un 13,12. La Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Valladolid también figuran con dobles grados científicos que requieren un 13,09.

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Medicina comparte el podio

Medicina mantiene su posición como grado con mayor nota de corte en la mayoría de universidades públicas. Durante el último curso, la Universidad de Sevilla exigió un 13,34 y la de Granada un 13,25. Otras instituciones andaluzas como Córdoba, Cádiz, Málaga, Jaén, Almería y Huelva también se sitúan por encima de 13 en sus requisitos. En Madrid, la Universidad Complutense solicita un 13,1 y la Rey Juan Carlos un 12,93 para acceder a esta titulación. Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la presión sobre las plazas de Medicina sigue siendo alta, aunque ha surgido una competencia directa de los dobles grados científicos.

Relaciones Internacionales y Derecho, las más demandadas en Ciencias Sociales

En el ámbito de las ciencias sociales, sobresale el doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con una nota de acceso de 13,24. Otras combinaciones, como Estudios Internacionales y Derecho (13,18) o Estudios Internacionales y Administración de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid (13,12), también superan el umbral del 13.

Las humanidades también muestran ejemplos de alta competencia. El doble grado en Traducción e Interpretación-Francés y Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide exige un 12,73, mientras que en Santiago de Compostela, Comunicación Social y Periodismo piden un 12,52. En la Universidad Autónoma de Madrid, Historia del Arte e Historia requieren un 12,51.

Medicina y odontología, siempre en la lista

Entre las titulaciones de grado único, Medicina sigue al frente. Solo en la Universidad de Sevilla, se exigió un 13,34 el último curso. En la Universidad de Granada, el corte se situó en 13,25. El grado de Odontología alcanzó un 13,21 en la Universidad de Sevilla y un 13,07 en Granada, mientras que en otras universidades como Santiago de Compostela, Oviedo, la Complutense de Madrid y la Universitat de València, la exigencia se ubicó entre 12,64 y 12,72.

El grado en Ingeniería Física de la Universidad Carlos III de Madrid (13,23) y el de Neurociencia (13,1) se consolidan como opciones que requieren expedientes brillantes. Otros grados con alta exigencia incluyen Biomedicina Básica y Experimental en la Universidad de Sevilla (13,05) y Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica de València (12,94).

Bloques de saberes básicos y criterios de evaluación comunes: las universidades avanzan hacia una PAU “armonizada” para el próximo curso

La presión por acceder a carreras del ámbito de la salud se mantiene elevada. El doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Sevilla requiere un 13,29. Para Enfermería en la misma institución, la nota de corte es 12,53. En la Universidad de Granada, el doble grado en Farmacia y Nutrición exige un 12,42.

En educación, el doble grado en Educación Primaria e Infantil en la Universidad de Salamanca se sitúa en 12,89. La Universidad de Barcelona destaca en Ingeniería Biomédica (12,74) y la Politécnica de Madrid en Biotecnología (12,73).

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