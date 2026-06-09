La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

Equipados con GPS y SIM, estos dispositivos conectan la señalización temporal con la plataforma DGT 3.0 (Netun Solutions)

La DGT ha comenzado a homologar conos conectados para señalizar obras, siniestros y cortes de carril en tiempo real, un paso que amplía la lógica de la baliza V-16 a la gestión de incidencias en carretera y refuerza la digitalización de la red viaria en España.

La empresa española Netun Solutions ha obtenido la certificación oficial de esta tecnología, que se integrará en DGT 3.0 y permitirá comunicar automáticamente incidencias a paneles de información variable y a vehículos conectados. Los dispositivos cuentan con GPS, tarjeta SIM de datos y una autonomía superior a 10 días.

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La llegada de estos conos se produce medio año después de que, el 1 de enero, los triángulos de preseñalización dejaran de ser obligatorios en autopistas y autovías, sustituidos por la baliza V-16 conectada. Ese dispositivo luminoso se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de bajarse y envía la ubicación a la plataforma DGT 3.0 para alertar al resto de conductores.

Protección en obras

Esta nueva homologación se sitúa en el marco de una conducción conectada y preventiva que ya no se limita a los turismos particulares, sino que se extiende a la señalización temporal de la carretera y a la protección de los operarios de conservación.

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Hasta ahora, las incidencias de este tipo se notificaban manualmente a las autoridades, con el resultado de que muchos conductores no conocían el obstáculo hasta encontrárselo en la vía. Con los nuevos conos inteligentes, la comunicación será automática y en tiempo real.

Los conos marcan y delimitan áreas de trabajos en carreteras para advertir a los conductores (iStock)

La utilidad práctica se centra en las zonas de obras y mantenimiento vial. Los datos de la Dirección General de Tráfico recogen más de un centenar de siniestros al año vinculados a trabajos de conservación, en su mayoría atropellos causados por vehículos ajenos a las obras debido a excesos de velocidad.

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Esa conectividad permite que los conductores reciban avisos con más margen de reacción. El objetivo es anticipar la presencia de trabajadores y obstáculos para adaptar la conducción de forma segura antes de llegar al punto de incidencia.

Supervisión y control en tiempo real

Los conos homologados son compatibles con los modelos tradicionales de regulación del tráfico. Además de balizar físicamente la zona, transmiten de forma continua su estado operativo y pueden informar si uno de ellos se ha caído, ha sido desplazado o presenta problemas de cobertura o batería.

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Mediante la plataforma Incidence, los centros de control podrán supervisar todos los despliegues activos sobre un mapa en tiempo real. Esa supervisión se integrará en el ecosistema DGT 3.0, igual que ya ocurre con la baliza V-16.

El cambio normativo del 1 de enero puso fin a la obligatoriedad de los triángulos en autopistas y autovías y endureció la vigilancia sobre el uso de la baliza V-16. La DGT, junto a colectivos como ECEC y la AEA, recuerda que circular sin este dispositivo homologado a bordo o no utilizarlo en caso de avería o accidente conlleva multas de 80 euros. El riesgo no es solo sancionador, ya que la proliferación de productos pirata o el uso de una baliza defectuosa o sin batería equivale legalmente a no llevar nada.

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La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

Para que una baliza sea legal, debe incorporar chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que comunique la posición al Punto de Acceso Nacional cada 100 segundos. También tiene que estar certificada por laboratorios oficiales como IDIADA o LCOE y figurar en el registro público de la DGT.

La homologación de los conos conectados coincide además con la reciente aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del nuevo marco normativo para implantar los Sistemas Inteligentes de Transporte en España. Esa regulación impulsa el intercambio de información en tiempo real entre administraciones, operadores y vehículos y consolida una infraestructura vial más cooperativa, segura y automatizada.

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