Estas son las novedades de la DGT que entrarán en vigor en 2026: la baliza V-16, un catálogo de señales actualizado y una normativa renovada

La Dirección General de Tráfico (DGT) afronta 2026 como un año clave en la transformación del marco normativo de la movilidad en España. Sin grandes titulares legislativos de última hora, pero con una acumulación de reformas, instrucciones y obligaciones ya aprobadas o en fase final de implantación, el organismo dependiente del Ministerio del Interior culmina un proceso iniciado hace varios años y que afecta de forma directa a cualquier conductor, con independencia del tipo de vehículo que utilice o del entorno por el que circule.

El cambio más relevante para el conjunto de los conductores llegará el 1 de enero de 2026, fecha en la que será obligatoria la baliza V-16 conectada como único medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado por avería o accidente en vías interurbanas. La DGT ha reiterado en varias comunicaciones oficiales que los tradicionales triángulos de emergencia dejarán de ser válidos a efectos normativos. La baliza deberá estar homologada y conectada a la plataforma DGT 3.0, enviando automáticamente la ubicación del vehículo cuando se active. El organismo insiste en que no se transmiten datos personales, únicamente la posición del vehículo, y subraya que la finalidad es reducir los atropellos en carretera evitando que el conductor tenga que salir del vehículo para señalizar la incidencia.

La normativa fija además requisitos técnicos precisos, como una luz amarilla visible en 360 grados, autonomía mínima de la batería y comunicaciones incluidas durante varios años en el precio de venta, así como un régimen sancionador diferenciado entre no llevar el dispositivo y no utilizarlo en caso de avería o accidente.

Esta obligación no es un cambio aislado, sino que se integra en una estrategia más amplia basada en la digitalización de la gestión del tráfico. La plataforma DGT 3.0 se consolida como el eje tecnológico sobre el que pivotan varias de las novedades ya en vigor o en despliegue. A través de este sistema se centraliza información en tiempo real sobre incidencias, obras, climatología adversa o restricciones, información que puede ser utilizada por los propios conductores, por los servicios de emergencia y por los gestores de infraestructuras. Aunque el uso de la plataforma no impone nuevas acciones directas al conductor, sí condiciona el funcionamiento de dispositivos que pasan a ser obligatorios, como la propia baliza V-16.

El nuevo lenguaje de la señalización

Junto a la baliza V-16, 2026 será el año en el que se haga plenamente efectivo el nuevo catálogo oficial de señales de tráfico, aprobado con anterioridad pero cuya implantación práctica y exigibilidad se consolida ahora. El cambio afecta al diseño, al significado y al alcance de numerosas señales, y redefine la forma en la que el conductor se enfrenta a las restricciones.

Uno de los aspectos más visibles será la normalización de la señalización de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). A partir de 2026, estas áreas dejan atrás el carácter transitorio y pasan a estar claramente delimitadas mediante señales oficiales de la DGT, comunes en todo el territorio. Dichas señales indican el inicio y el fin de la zona, así como las condiciones de acceso en función del distintivo ambiental del vehículo, convirtiéndose en el elemento de referencia para el conductor.

El nuevo catálogo introduce además señales específicas para los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, que hasta ahora quedaban diluidos en señalización pensada para bicicletas o ciclomotores. Se incorporan símbolos propios en señales de prohibición, advertencia y obligación, lo que aporta mayor claridad normativa y reduce la ambigüedad en la aplicación de sanciones.

También se actualizan y rediseñan señales de velocidad, especialmente en entornos urbanos, para adaptarlas a los límites de 30 y 20 km/h ya establecidos por la normativa. Algunas señales antiguas desaparecen por haber quedado obsoletas, mientras que otras se simplifican gráficamente para mejorar su comprensión y visibilidad.

Fin del periodo transitorio

El año 2026 marca igualmente el fin del periodo de adaptación en varios ámbitos clave. En el caso de las Zonas de Bajas Emisiones, la DGT recuerda que el distintivo ambiental será obligatorio cuando así lo indique la señalización y que el acceso indebido podrá ser sancionado mediante sistemas automatizados de control. La señalización del nuevo catálogo se convierte así en el elemento vinculante, al margen de la diversidad de ordenanzas municipales.

La entrada en vigor efectiva de estas medidas pone fin a años de convivencia entre normas anunciadas y aplicación flexible. A partir de 2026, lo que estaba previsto pasa a ser exigible sin matices. La DGT insiste en que los conductores deben revisar con antelación qué dispositivos son válidos, cómo identificar la señalización actualizada y qué implicaciones tiene circular por zonas restringidas, ya que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento.

Paralelamente, la DGT trabaja en una reforma más amplia del Reglamento General de Circulación que podría introducir nuevas normas a lo largo de 2026, aunque sin una fecha cerrada de entrada en vigor. El borrador se encuentra en fase de desarrollo dentro del propio organismo y deberá superar distintos trámites administrativos antes de su aprobación en Consejo de Ministros.

Según ha confirmado la propia DGT, estas medidas no entrarán en vigor en enero ni previsiblemente en marzo de 2026, pese a lo publicado en algunos medios. Entre las normas en estudio figura la obligación de crear un carril de emergencia o pasillo central en autopistas y autovías con retenciones, de forma que los conductores se abran hacia los lados para facilitar el paso de los servicios de emergencia.

Dos empresarios gallegos, Jorge Torre y Jorge Costas, son los creadores de la baliza V-16. Cuando sacaron al mercado este producto allá por 2016 no podían imaginar que 10 años después la DGT lo haría obligatorio para todos los conductores del país (Europa Press)

El borrador también contempla regular de manera específica cómo adelantar a un vehículo averiado, imponiendo la reducción de velocidad y una distancia lateral mínima de seguridad, así como la prohibición de parar o estacionar junto a los pasos de peatones, más allá del propio paso de cebra, para mejorar la visibilidad y la protección de los peatones.

Otras propuestas en análisis afectan a usuarios de patinetes eléctricos, motoristas y repartidores, incluyendo nuevas exigencias de visibilidad, alumbrado o equipamiento, aunque la DGT advierte de que algunas de estas medidas podrían quedar fuera del texto final. En este proceso, el organismo ha confirmado que se mantiene sin cambios la actual excepción del uso del cinturón de seguridad en ciudad para determinados colectivos, como taxistas, repartidores de mercancías y profesores de autoescuela.