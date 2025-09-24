Los cinco consejos de un experto en coches para viajar correctamente con perros

La multa por llevar a tu perro en el coche en la CDMX que podrías evitar siguiendo estas reglas (Freepik)

Los viajes en coche pueden hacerse pesados. Eso de pasar horas detrás del volante o, en su defecto, simplemente sentado sin gran cosa que hacer y, habiendo quemado todo tema de conversación, disociando un rato con música de fondo mientras se sigue la línea del arcén con la mirada. Viajar con mascotas es otra historia. Es cierto que, en cualquier caso, será menos aburrido por eso de tener que prestar atención al animal y asegurar que no lo esté pasando excesivamente mal y estar pendiente de que no le de, por falta de alternativas, por hacer sus necesidades sobre las alfombrillas. Pero también es, precisamente por esto, más complicado.

Cinco consejos para viajar con un perro en el coche

Por suerte para todo aquel que quiera viajar con su perro, @capturing_cars - fotógrafo de coches y creador de contenido en TikTok - ha compartido sus “Cinco normas con tus perros en el coche” en una publicación reciente en sus redes. Según dice, estos cinco consejos son esenciales a la hora de embarcarse en un trayecto en coche con un perro a bordo. ¿El primero de ellos? El creador de contenido recomienda no dejar a las mascotas solas en el coche, independientemente de cuánto tiempo. Los coches se pueden calentar rápido, y no sería la primera vez que el aumento de temperaturas en un espacio cerrado como es un automóvil provoca la muerte de un perro por extenuación. En los días calurosos, no tiene que pasar mucho rato para que un perro que se encuentra encerrado en un coche se vea gravemente afectado, por lo que lo recomendable es que los dueños los saquen del vehículo y los lleven consigo donde sea que vayan o, de no ser posible, que los dejen en casa.

El segundo consejo - aunque en realidad es una medida necesaria - del creador de contenido es asegurarse de que el perro va seguro en el interior del vehículo. Una jaula o un arnés ayudarán a viajar con un perro de forma segura, ya que es importante, y aquí llega el tercer consejo, que el animal no pueda moverse con total libertad en el interior del vehículo: puede provocar una situación peligrosa para el conductor o, en el mejor de los casos, ser una distracción. Además, llevar al perro mínimamente enganchado le proporcionará algún nivel de protección en caso de sufrir un accidente: en una colisión, al igual que sucedería con una persona, el perro puede salir disparado, con todas las consecuencias que esto podría acarrear. Es importante recordar, además, que los airbags están diseñados específicamente para seres humanos, por lo que, en su cuarto consejo, el creador de contenido recomienda mantener a los perros lejos de ellos, ya que la fuerza y la velocidad con la que se expande podría ser demasiado poderosa para un perro, especialmente si es de raza pequeña.

Y el quinto consejo, que el creador de contenido plantea como el más importante, es hacer varias paradas en los viajes largos. Esto es beneficioso también para los pasajeros humanos, y los perros agradecerán la oportunidad para estirar las piernas y hacer sus necesidades, beber agua o comer cómodamente, y dificultará que el animal se ponga nervioso.