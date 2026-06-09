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Por qué fracasó el proyecto del avión de combate con el que Europa quería competir contra Estados Unidos y China

En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont analizó un quiebre que obliga a Europa a redefinir su estrategia para desarrollar el avión de combate del futuro

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Andrei Serbin Pont afirmó que el caza europeo fracasó cuando Francia, Alemania y España no lograron sostener una cooperación para un sistema de combate de sexta generación

El proyecto que debía convertirse en el avión de combate más avanzado de Europa terminó atrapado por disputas industriales, rivalidades políticas y desacuerdos sobre el reparto del poder. Tras años de tensiones internas, el programa Future Combat Air System (FCAS) quedó virtualmente paralizado, un desenlace que obliga a España a buscar alternativas para no quedar excluida de la próxima generación de cazas.

Así lo explicó el analista internacional Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, donde analizó las consecuencias estratégicas de una ruptura que modifica el mapa de la industria aeronáutica occidental.

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“Todo apunta a que ha muerto el caza europeo”, afirmó el especialista al referirse al proyecto que durante años buscó unir las capacidades industriales de Francia, Alemania y España para desarrollar un sistema de combate de sexta generación.

El proyecto FCAS quedó virtualmente paralizado por disputas industriales, rivalidades políticas y desacuerdos sobre el reparto de poder en Europa (REUTERS/Charles Platiau/File Photo)
El proyecto FCAS quedó virtualmente paralizado por disputas industriales, rivalidades políticas y desacuerdos sobre el reparto de poder en Europa (REUTERS/Charles Platiau/File Photo)

El sueño europeo que terminó en disputa

El FCAS nació con una ambición extraordinaria: construir una plataforma capaz de competir con los desarrollos estadounidenses y chinos que dominarán el combate aéreo de las próximas décadas. Sin embargo, detrás de ese objetivo común convivían modelos industriales difíciles de compatibilizar.

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“Francia quería seguir un modelo en el cual cada uno de los países se especializaba en ciertos sistemas”, explicó Serbin Pont. Mientras que Alemania impulsaba un reparto más equitativo de las responsabilidades.

La discusión excedía la distribución de tareas. También involucraba el control de patentes, la propiedad intelectual de las tecnologías críticas y el liderazgo político del programa. Con el paso de los años, las diferencias fueron acumulándose hasta volver inviable la cooperación.

“Ya en ese momento se estaban hablando de fuertes tensiones”, recordó el analista. La ruptura terminó por confirmarse con la salida de actores clave del programa, un escenario que dejó a España frente a un problema estratégico inmediato: cómo garantizar su participación en el desarrollo de la próxima generación de aeronaves militares.

El Future Combat Air System buscaba competir con Estados Unidos y China, pero las diferencias sobre patentes, propiedad intelectual y liderazgo político volvieron inviable el programa (REUTERS/Charles Platiau/File Photo)
El Future Combat Air System buscaba competir con Estados Unidos y China, pero las diferencias sobre patentes, propiedad intelectual y liderazgo político volvieron inviable el programa (REUTERS/Charles Platiau/File Photo)

España, ante una decisión urgente

Entre los socios originales del FCAS, España era el integrante con menor peso industrial y político. Precisamente por eso, la caída del proyecto la coloca en una situación particularmente delicada. “España tiene que salir a buscar una alternativa ahora. Se ha quedado a mitad de camino”, señaló Serbin Pont.

La necesidad de encontrar un nuevo rumbo no responde únicamente a cuestiones industriales. Las fuerzas aéreas europeas deberán comenzar a reemplazar durante las próximas décadas buena parte de sus actuales flotas de combate, mientras la competencia tecnológica entre Estados Unidos, China y otras potencias acelera el ritmo de innovación.

En ese contexto, incluso existe un debate sobre si Europa está preparada para dar el salto directo hacia una plataforma de sexta generación.

“Hay dudas también sobre si el proyecto tiene que apuntar realmente a un sexta generación o si tendrían que pasar en algún momento por un quinta generación”, explicó el especialista.

Europa debate si debe avanzar hacia un avión de combate de sexta generación o pasar antes por un caza de quinta generación desarrollado por su propia industria (Europa Press)
Europa debate si debe avanzar hacia un avión de combate de sexta generación o pasar antes por un caza de quinta generación desarrollado por su propia industria (Europa Press)

A diferencia de Estados Unidos o China, Europa no opera actualmente un caza de quinta generación desarrollado por su propia industria. La excepción son los F-35 fabricados en Estados Unidos que incorporaron varios países europeos.

El GCAP, Saab y las nuevas alianzas posibles

La crisis del FCAS aceleró movimientos en toda la industria aeronáutica del continente.

Uno de los proyectos que gana protagonismo es el Global Combat Air Programme (GCAP), impulsado por Reino Unido, Italia y Japón. Para muchos analistas, se trata del candidato natural para absorber parte del capital tecnológico y político que quedó huérfano tras el colapso del programa europeo.

“Ya habría tentativas por parte de Alemania de acercarse a este proyecto”, indicó Serbin Pont, quien además mencionó negociaciones en marcha entre Berlín y Londres.

Otra posibilidad involucra a la industria sueca. Según explicó el analista, existieron conversaciones entre Airbus Alemania y Saab para explorar el desarrollo de una futura plataforma que eventualmente reemplace a los Gripen.

Las fuerzas aéreas europeas deberán reemplazar sus flotas de combate mientras crece la competencia tecnológica entre Estados Unidos, China y otras potencias (REUTERS/Tom Little/File Photo)
Las fuerzas aéreas europeas deberán reemplazar sus flotas de combate mientras crece la competencia tecnológica entre Estados Unidos, China y otras potencias (REUTERS/Tom Little/File Photo)

“Podría sonar como una opción bastante realista”, sostuvo, destacando la experiencia exportadora de la empresa sueca y su capacidad para integrarse en programas multinacionales.

Al mismo tiempo, Francia evalúa continuar por un camino más autónomo. París conserva una de las industrias aeronáuticas militares más completas de Occidente, lo que le permitiría impulsar un desarrollo propio e incluso incorporar posteriormente a España como socio secundario.

El Rafale, Turquía y la búsqueda de autonomía estratégica

La caída del FCAS también reabrió una discusión más profunda dentro de Europa: cuánto depender de la tecnología estadounidense.

Si uno quiere un caza occidental que no pueda estar sujeto a restricciones de exportación norteamericanas o británicas, la mejor opción es el Rafale”, afirmó Serbin Pont.

Saab aparece como una opción para nuevas alianzas europeas, mientras Francia analiza un camino autónomo con su industria aeronáutica militar y el Rafale (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Saab aparece como una opción para nuevas alianzas europeas, mientras Francia analiza un camino autónomo con su industria aeronáutica militar y el Rafale (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Según explicó, el avión francés posee una característica poco común en la industria occidental: prácticamente todos sus componentes críticos son de origen nacional. “La célula es francesa, los motores son franceses, la aviónica es francesa, las armas son francesas”, detalló.

Esa autonomía tecnológica adquiere relevancia en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, restricciones de exportación y cambios políticos que pueden alterar las relaciones entre aliados.

Pero Europa no es el único lugar donde España podría encontrar oportunidades. Turquía emerge como uno de los nuevos actores de peso en la industria aeronáutica militar gracias al desarrollo del KAAN, un caza de quinta generación que ya realizó vuelos de prueba y busca socios para ampliar su base industrial.

“Ya otorgaría avances y la posibilidad de que la industria de España se integre en un proyecto de tecnología aeronáutica avanzada”, explicó el especialista.

Una competencia cada vez más global

Mientras Europa redefine sus alianzas, Estados Unidos y China continúan avanzando en sus propios programas de próxima generación.

Turquía con el KAAN y Estados Unidos con el F-47 ampliaron la competencia global, mientras la caída del FCAS dejó una lección sobre la importancia de las alianzas estratégicas (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Turquía con el KAAN y Estados Unidos con el F-47 ampliaron la competencia global, mientras la caída del FCAS dejó una lección sobre la importancia de las alianzas estratégicas (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Entre ellos aparece el F-47 desarrollado por Boeing, una iniciativa que todavía permanece rodeada de hermetismo, pero que figura entre los proyectos más observados por especialistas y fuerzas aéreas de todo el mundo.

“Es probablemente una de las opciones de los cazas de sexta generación que más está avanzado, compitiendo con las alternativas chinas”, evaluó Serbin Pont. Para el analista, la caída del FCAS deja una enseñanza que trasciende la industria militar y alcanza a cualquier gran proyecto tecnológico internacional.

“Por mucho que tengas la guita y la industria, si no lográs concertar esas alianzas estratégicas, sobre todo en proyectos de esta magnitud, se hace muy difícil”, concluyó.

La historia del caza europeo demuestra que, en la competencia tecnológica, las capacidades industriales son fundamentales, pero la confianza entre socios puede resultar igual de decisiva.

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