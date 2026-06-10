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El futuro del avión de combate europeo tras la cancelación del FCAS: “Es un reflejo de los problemas reales”

El analista Yago Rodríguez señala a ‘Infobae’ que es un ejemplo más de las difíciles relaciones en Europa en el ámbito de la defensa

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Ilustración del FCAS (Airbus)
Ilustración del FCAS (Airbus)

La caída del FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) es una realidad. El proyecto llamado a liderar la defensa aérea europea ha acabado disolviéndose por orden de los gobiernos alemán y francés. La tensión existente entre las empresas participantes (Dassault y Airbus) por hacerse con el control ha terminado con el avión de combate europeo. Este martes, la SEPI exigió a Indra, pata española del proyecto y tercer integrante, que entregue un análisis de las consecuencias en la industria española de esta pérdida.

El FCAS deja un importante vacío tanto a nivel europeo como español. Para los aliados de la Unión Europea, supone un nuevo obstáculo para avanzar en la autonomía estratégica y defensiva, aunque ya están surgiendo proyectos que levantan la mano como posible sucesor o reemplazo. Para la industria de España, el efecto es relevante, pues Indra, compañía cuyo 28% de su capital es estatal, ha realizado importantes inversiones para este programa.

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Yago Rodríguez, director de The Political Room y Cosas Militares, cuenta a Infobae cuál es el primer impacto de esta noticia. El analista de defensa apunta que, lo normal, sería que “se rescaten partes del programa para intentar sacarlo adelante”. No obstante, cree que, además de la gravedad que suponga paralizar el FCAS, este fracaso es un ejemplo más de las difíciles relaciones en Europa en el ámbito de la defensa. “Es un reflejo de los problemas reales, como el ejército europeo al que tanto se alude”.

“La industria aeronáutica española siempre está en inferioridad de condiciones y siempre va como socio minorista en las coaliciones a las que va”, continúa Yago. El experto explica que, si bien las empresas españolas forman parte de importantes proyectos, todavía está lejos de poder mirar a los ojos a las grandes compañías francesas o alemanas, lo que hace que mantengan más poder de decisión sobre los programas.

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Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

Posibles escenarios futuros del FCAS

Existen múltiples escenarios futuros a raíz de esta decisión. Berlín evalúa sumarse al consorcio Roma-Londres-Tokio para el desarrollo del GCAP, el caza de sexta generación denominado “caza del futuro”. Esta decisión sería un giro estratégico en el panorama militar europeo y supondría un revés político para Francia. Friedrich Merz y la primera ministra Giorgia Meloni han mantenido varias conversaciones sobre posibles cooperaciones de defensa.

El GCAP, impulsado por Leonardo, BAE Systems y Mitsubishi, busca crear una plataforma aérea avanzada, combinando aviones, drones y sistemas de combate en red. El proyecto enfrenta el desafío financiero de cubrir más de 7.800 millones de euros pendientes, por lo que la entrada de Alemania resultaría crucial para repartir costos y aumentar la escala de producción.

Por otro lado, hace unos meses Saab expresó su disposición a colaborar con Airbus y el gobierno alemán en el desarrollo conjunto de un nuevo avión de combate si el proyecto FCAS fracasaba. La empresa sueca planteó como primera etapa el desarrollo de drones, donde tiene una importante experiencia, ya que las aeronaves no tripuladas suecas han cobrado más relevancia.

Guillaume Faury, director ejecutivo de Airbus, aseguró que la compañía está preparada para avanzar sola en el desarrollo de un avión de combate de nueva generación si la cooperación europea no se concreta. Faury sostiene que Airbus cuenta con la capacidad técnica necesaria y contempla escenarios en los que Francia y Alemania impulsen programas independientes tras el bloqueo del FCAS".

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