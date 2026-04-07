¿Hasta dónde llegan las ambiciones militares de la Unión Europea?

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Imagínese contarle a un burócrata europeo de los años noventa lo que la Unión Europea, concebida como un proyecto de paz, estaría haciendo tres décadas después. Buques de guerra bajo mando de la UE derribarían misiles balísticos en el Mar Rojo. El bloque entrenaría a más de 86.000 soldados ucranianos, entregándoles dos millones de cartuchos de munición, para eliminar a los invasores rusos con mayor eficacia. Uno de sus programas de gasto más importantes sería un paquete de préstamos de 150.000 millones de euros (172.000 millones de dólares) para que los Estados miembros compraran armas. Todo sonaría absurdo.

El instrumento militar de la UE se encuentra en una encrucijada, según declaró el general Sean Clancy, presidente del Comité Militar de la UE , a The Economist desde su oficina en Bruselas. El comité asesora a la jefa de la diplomacia de la UE , Kaja Kallas, y supervisa operaciones militares como Aspides, la misión naval en el Mar Rojo. El general Clancy es el primer general irlandés de cuatro estrellas en un siglo. Sus prioridades durante el último año han sido frenar la flota encubierta rusa, facilitar el movimiento de las fuerzas militares por Europa y mejorar la defensa contra drones.

En teoría, el Estado Mayor Militar de la UE (que, curiosamente, es distinto del comité militar del general Clancy) sigue comprometido con la creación de un cuerpo expedicionario de entre 50.000 y 60.000 soldados. “Eso se ha convertido en un mero ejercicio teórico”, afirma Sven Biscop, del Instituto Egmont, un centro de estudios con sede en Bruselas. “Nadie cree que vaya a existir jamás este cuerpo militar”. En cambio, una nueva capacidad de despliegue rápido (CDR , por sus siglas en inglés) de 5.000 efectivos es una posibilidad más real.

El general Clancy compara estas formaciones con los antiguos grupos de combate de la UE , formaciones muy criticadas que nunca fueron puestas a prueba y cuyas tropas permanecieron en sus países donantes. "Ahora tenemos ejercicios y entrenamiento operativo muy proactivos, así como un fortalecimiento de cada RDC", afirma. “Se están realizando ejercicios. Se está entrenando. Está disponible”. Los 27 Estados miembros tendrían que estar de acuerdo con un despliegue. Pero esa posibilidad se está volviendo más realista, dice el general: “Cada vez se considera más la utilización de los RDC”.

Resulta tentador ver a estas fuerzas como un ejército europeo embrionario, uno que algún día podría llenar el vacío dejado por Estados Unidos, que ahora declara explícitamente que espera que Europa lidere la defensa convencional del continente. En las últimas semanas, el ambiente en Europa se ha vuelto cada vez más sombrío, con Donald Trump y otros cuestionando repetidamente el futuro de la OTAN . En enero, Mark Rutte, secretario general de la alianza, ridiculizó la idea de que la UE (o incluso Europa) pudiera defenderse. “Sigan soñando”, dijo, para horror de muchos europeos. ”No pueden". Sin embargo, desde dentro, el objetivo parece muy diferente.

Cuando se le preguntó si los grupos de combate podrían enfrentarse directamente al ejército ruso, el general Clancy dejó claro que no era una posibilidad. "No se trata de entrar en guerra", afirmó. "Se trata de apoyo logístico y estabilización". (Estos términos se refieren a misiones menos peligrosas, como la evacuación y la ayuda humanitaria en caso de desastre). Esto apunta a una paradoja. Cada vez más, los europeos creen que la OTAN está en crisis, a medida que Estados Unidos se distancia (o incluso se vuelve contra) de sus aliados europeos. Pero en lugar de abandonar la alianza, se aferran a ella con más fuerza. “Bajo esta Comisión”, dijo el Sr. Biscop, refiriéndose al mandato de Ursula von der Leyen como presidenta, "surgió muy rápidamente el consenso de que el papel de la UE sería facilitar que los Estados miembros alcanzaran sus objetivos con la OTAN".

El general Clancy detalla la división de funciones. Afirma que los miembros están reflexionando cada vez más sobre el artículo 42(7), la cláusula de defensa mutua de la UE. Sobre el papel, es más sólida que el artículo 5, el equivalente de la OTAN , más antiguo y conocido. Sin embargo, en la práctica, ambas organizaciones tienen tareas distintas. Las fuerzas de la UE deben operar por debajo del umbral de guerra mayor en Europa establecido en el artículo 5, explica. “No queremos desdibujar la línea entre las funciones de la UE y las de la OTAN”, subraya, señalando que consulta frecuentemente con los altos mandos generales de la OTAN para evitar duplicaciones. “Tengo muy claro que debemos mantenernos dentro de ese marco”.

Sin embargo, la frontera entre las misiones de estabilización de baja intensidad y los conflictos de alta intensidad se está difuminando. Un ejemplo es la Operación Aspides, la misión liderada por la UE para la defensa del transporte marítimo en el Mar Rojo, que comenzó en febrero de 2024 y se prorrogó este mes de febrero. Hasta la fecha, ha protegido 600 buques, según el general Clancy. Buques de guerra franceses bajo su mando han derribado tres misiles balísticos disparados por los hutíes con base en Yemen, y un buque alemán interceptó un cuarto. Las fuerzas navales también han derribado 20 drones.

Pero Aspides también puso de manifiesto los límites del poder militar de la UE . Al inicio de la misión , la fragata alemana Hessen disparó accidentalmente contra un dron estadounidense de alta gama con dos costosos misiles interceptores SM -2, que fallaron. Más tarde ese mismo año, la Hessen , de regreso de Asia, evitó por completo el Mar Rojo. "En general, el despliegue dejó claro a varias armadas su capacidad drásticamente insuficiente en defensa aérea, afectando también a Dinamarca y Bélgica", afirma Alex Luck, analista naval.

Se ha rumoreado que Aspides podría desempeñar un papel en la reapertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, afirmó que la misión había sido “ineficaz” incluso en su tarea actual; enviarla a un estrecho canal bajo un fuego aún más intenso sería absurdo. “En realidad, nada puede suceder hasta que haya un cese de hostilidades de algún tipo”, reconoció el general.

Sin embargo , la UE puede hacer mucho más allá de una guerra a gran escala. Muchos Estados miembros se muestran escépticos ante la participación de la UE en conflictos bélicos, pero celebran su papel en la unificación de las industrias de defensa del continente. Europa opera una docena de tipos diferentes de tanques; Estados Unidos utiliza solo uno. El objetivo de la UE es incentivar a los países a comprar más dentro del continente y, por lo tanto, menos en el extranjero, un proceso que genera fricciones tanto con Estados Unidos como con los miembros europeos de la OTAN que no pertenecen a la UE , como el Reino Unido, cuyas empresas se verán perjudicadas.

La movilidad militar es otro ámbito donde la principal fortaleza de la UE —la regulación— tiene un impacto directo en la preparación para la guerra. El objetivo del bloque es lograr un "Schengen militar", en referencia a la zona sin fronteras de la UE , para el próximo año, con tan solo tres días de autorización para el traslado de material militar pesado a través de las fronteras (un proceso que actualmente puede tardar más de un mes). El presupuesto de la UE para 2028-2034, que se está negociando actualmente y se finalizará en 2027, debería contemplar un aumento de diez veces en el gasto en movilidad militar, según el general Clancy. "Putin no se dejará disuadir por nuestras estrategias ni políticas", reconoce el general. “Lo hará su implementación”.

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