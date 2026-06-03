Espana agencias

El Ministerio de Defensa apuesta por tecnologías de guerra electrónica de desarrollo nacional

Guardar
Google icon
Imagen BUT2QBCXINHRXIFHJ6Z75DHTQM

El Ministerio de Defensa está invirtiendo en el desarrollo de varias tecnologías de guerra electrónica desarrolladas en España que interrumpen comunicaciones enemigas o protegen las propias frente a interferencias o ataques.

La compañía Integrasys desgrana que el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID), ha apoyado el desarrollo de su sistema JUDAS (Jammer Universal Dirigido a Ataques a Satélites), especializado en bloquear y neutralizar comunicaciones satelitales. Actualmente está en uso.

PUBLICIDAD

Otra tecnología elaborada por Integrasys con el apoyo del Ministerio de Defensa y que está en uso es Jam CCS, cuya función es interrumpir comunicaciones enemigas, negar o degradar servicios de posicionamiento y navegación utilizados por el enemigo. Además, crea superioridad electromagnética en una zona de operaciones, inhibe drones de largo alcance y puede apoyar misiones militares y de seguridad.

El Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) también ha apoyado el diseño y la ejecución del JUDAS y del Jam CCS para posteriormente adquirirlos. Actualmente, hace uso del RFShield de Integrasys, que elimina interferencias intencionadas y no intencionadas de radiofrecuencias.

PUBLICIDAD

De su lado, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), dependiente del Ministerio de Defensa, utiliza una tecnología contraria a la anterior, es decir, busca proteger las comunicaciones ante interferencias o ataques de inhibición. La Clean RF de Integrasys detecta e identifica interferencias en enlaces de comunicaciones, aísla y elimina señales interferentes de forma automática y en tiempo real, mantiene operativos los enlaces de comunicación y protege las comunicaciones críticas.

Además, la Agencia Espacial Española (AEE) respalda un proyecto para entrenar una Inteligencia Artificial capaz de caracterizar señales.

INTEGRADAS EN UN VEHÍCULO

Las tecnologías JAM CCS y Clean RF, junto a otras, están integradas en un URO, un vehículo táctico del Ejército del Aire y del Espacio ya retirado del servicio que ahora funciona como un demostrador móvil de las soluciones tecnológicas de Integrasys.

La unidad, adaptada por 400.000 euros, se puede desplegar rápidamente en entornos de defensa, emergencias o infraestructuras estratégicas donde resulta clave garantizar la continuidad, la seguridad y la resiliencia de las comunicaciones.

Así, lleva integradas también las tecnologías de ControlSat y OrbiSat, además de dos antenas, una UHF y otra parabólica. La primera es un sistema para la detección y monitorización del espectro radioeléctrico, gestión de redes satelitales y comunicaciones críticas. Permite identificar señales e interferencias en tiempo real, obtener una visión completa del entorno de comunicaciones y generar alertas ante cualquier incidencia.

OrbiSat es una solución para monitorizar y geolocalizar interferencias en señales satelitales. Se usa para detectar emisiones que afectan a comunicaciones satélite y localizar su origen en el espectro radioeléctrico, ayudando a mantener la calidad del servicio.

De su lado, la primera de las antenas está orientada a comunicaciones militares satelitales y actúa como eje coordinador de la unidad, mientras que la parabólica permite captar emisiones o interferencias externas y contribuir a su geolocalización. Ambas son básicas para que las soluciones funcionen correctamente.

El URO ejerce también como un centro coordinador para proteger a los soldados que se mueven cerca de él, y que pueden ir equipados con petos personales para los soldados, en el que llevan integradas igualmente todas estas tecnologías. El objetivo final es doble: proteger a los soldados en el campo de batalla y asegurar que se pueda atacar con más garantías al enemigo.

El consejero delegado de Integrasys, Álvaro Sánchez, ha resaltado que el dominio del espectro electromagnético "se ha convertido en un factor determinante en cualquier escenario operativo", y ha defendido que, con el URO, su compañía busca "proporcionar una capacidad autónoma y escalable que permita a las unidades desplegadas tomar decisiones rápidas, precisas y con mejor información".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alberto San Juan, cura pederasta en 'La luz': "Las víctimas están lejos de ser reparadas"

Infobae

Entidades laicas reclaman neutralidad institucional ante la visita del papa León XIV

Infobae

La UCO relata que David Sánchez decía que Carrero era del equipo antes de ser contratado

Infobae

Correos presenta los sellos dedicados a los símbolos más universales del Camino

Infobae

Tellado dice que están dispuestos a moción de censura instrumental y que son PNV y Junts los que tienen "el dilema"

Tellado dice que están dispuestos a moción de censura instrumental y que son PNV y Junts los que tienen "el dilema"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia presupuestos en pleno levantamiento del sumario del caso Leire Diez

Sánchez anuncia presupuestos en pleno levantamiento del sumario del caso Leire Diez

La Comunidad de Madrid responde a Florentino y niega que esté preparando leyes especiales para permitir conciertos en el Santiago Bernabéu: “No hacemos normativas ‘ad hoc’”

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | Leire presumió de tener acceso al “‘one’ del Gobierno” y vínculos con “los de arriba”

El exjefe de la UCO acusa al Gobierno de presionarle para frenar la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez: “Es prospectiva y malintencionada”

Mercedes González, la directora de la Guardia Civil sobre la que Leire Díez aseguraba tener el “control”: prometió ser “inflexible” contra la corrupción

ECONOMÍA

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

La segunda huelga general en seis meses paraliza Portugal por una reforma laboral que nadie quiere: facilita despidos y jornadas de 50 horas semanales

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

DEPORTES

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%