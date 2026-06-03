El Ministerio de Defensa apuesta por tecnologías de guerra electrónica de desarrollo nacional

El Ministerio de Defensa está invirtiendo en el desarrollo de varias tecnologías de guerra electrónica desarrolladas en España que interrumpen comunicaciones enemigas o protegen las propias frente a interferencias o ataques.

La compañía Integrasys desgrana que el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID), ha apoyado el desarrollo de su sistema JUDAS (Jammer Universal Dirigido a Ataques a Satélites), especializado en bloquear y neutralizar comunicaciones satelitales. Actualmente está en uso.

PUBLICIDAD

Otra tecnología elaborada por Integrasys con el apoyo del Ministerio de Defensa y que está en uso es Jam CCS, cuya función es interrumpir comunicaciones enemigas, negar o degradar servicios de posicionamiento y navegación utilizados por el enemigo. Además, crea superioridad electromagnética en una zona de operaciones, inhibe drones de largo alcance y puede apoyar misiones militares y de seguridad.

El Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) también ha apoyado el diseño y la ejecución del JUDAS y del Jam CCS para posteriormente adquirirlos. Actualmente, hace uso del RFShield de Integrasys, que elimina interferencias intencionadas y no intencionadas de radiofrecuencias.

PUBLICIDAD

De su lado, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), dependiente del Ministerio de Defensa, utiliza una tecnología contraria a la anterior, es decir, busca proteger las comunicaciones ante interferencias o ataques de inhibición. La Clean RF de Integrasys detecta e identifica interferencias en enlaces de comunicaciones, aísla y elimina señales interferentes de forma automática y en tiempo real, mantiene operativos los enlaces de comunicación y protege las comunicaciones críticas.

Además, la Agencia Espacial Española (AEE) respalda un proyecto para entrenar una Inteligencia Artificial capaz de caracterizar señales.

INTEGRADAS EN UN VEHÍCULO

Las tecnologías JAM CCS y Clean RF, junto a otras, están integradas en un URO, un vehículo táctico del Ejército del Aire y del Espacio ya retirado del servicio que ahora funciona como un demostrador móvil de las soluciones tecnológicas de Integrasys.

PUBLICIDAD

La unidad, adaptada por 400.000 euros, se puede desplegar rápidamente en entornos de defensa, emergencias o infraestructuras estratégicas donde resulta clave garantizar la continuidad, la seguridad y la resiliencia de las comunicaciones.

Así, lleva integradas también las tecnologías de ControlSat y OrbiSat, además de dos antenas, una UHF y otra parabólica. La primera es un sistema para la detección y monitorización del espectro radioeléctrico, gestión de redes satelitales y comunicaciones críticas. Permite identificar señales e interferencias en tiempo real, obtener una visión completa del entorno de comunicaciones y generar alertas ante cualquier incidencia.

PUBLICIDAD

OrbiSat es una solución para monitorizar y geolocalizar interferencias en señales satelitales. Se usa para detectar emisiones que afectan a comunicaciones satélite y localizar su origen en el espectro radioeléctrico, ayudando a mantener la calidad del servicio.

De su lado, la primera de las antenas está orientada a comunicaciones militares satelitales y actúa como eje coordinador de la unidad, mientras que la parabólica permite captar emisiones o interferencias externas y contribuir a su geolocalización. Ambas son básicas para que las soluciones funcionen correctamente.

PUBLICIDAD

El URO ejerce también como un centro coordinador para proteger a los soldados que se mueven cerca de él, y que pueden ir equipados con petos personales para los soldados, en el que llevan integradas igualmente todas estas tecnologías. El objetivo final es doble: proteger a los soldados en el campo de batalla y asegurar que se pueda atacar con más garantías al enemigo.

El consejero delegado de Integrasys, Álvaro Sánchez, ha resaltado que el dominio del espectro electromagnético "se ha convertido en un factor determinante en cualquier escenario operativo", y ha defendido que, con el URO, su compañía busca "proporcionar una capacidad autónoma y escalable que permita a las unidades desplegadas tomar decisiones rápidas, precisas y con mejor información".

PUBLICIDAD