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La compra de una vivienda exigió 8,4 años de salario en 2025, 16 meses más que hace un año

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Madrid, 9 jun (EFE).- Los españoles tuvieron que destinar en 2025 íntegramente el sueldo bruto de 8,4 años al pago de una vivienda, lo que supone 16 meses más de salario con respecto a lo que se necesitaba en 2024, según un estudio elaborado por los portales Fotocasa e InfoJobs.

En un comunicado, detallan que el precio de la vivienda en venta en dicho portal inmobiliario cerró con un incremento anual del 20,5 % al situarse en 2.879 euros/m2.

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Por su parte, los salarios ofertados en el portal de búsqueda de empleo InfoJobs mantienen una evolución positiva con 27.336 euros brutos medios anuales y 2.278 euros mensuales si se divide en 12 pagas. Sin embargo, el incremento del 1 % registrado en 2025 queda "muy lejos" de la subida del precio de la vivienda, según ha afirmado en un comunicado la directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, Mónica Pérez.

El tiempo necesario para pagar una vivienda aumentó en 15 comunidades autónomas y solo se mantuvo respecto a 2024 en Navarra y Castilla-La Mancha.

En este contexto, Madrid es la comunidad donde más creció el esfuerzo en 2025 tras incrementarse en 34 meses (2,8 años), al pasar de 12,2 años en 2024 a 15 años.

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Por su parte, Baleares fue el lugar en el que los residentes necesitaron más tiempo para pagar una casa, al tener que destinar 15,1 años de salario bruto íntegro a ello, teniendo en cuenta que, según InfoJobs, este fue de 27.967 euros anuales en 2025 (2.331 euros brutos mensuales en 12 pagas).

Las provincias en las que se dedicaron menos de cinco años a pagar un espacio de 80 metros cuadrados fueron: Jaén (3 años); Ciudad Real (3,2 años); Teruel (3,3 años); Toledo (3,7 años); Zamora (3,9 años); Ávila (3,9 años); Cáceres (4 años); Soria (4,2 años); Badajoz (4,4 años); Córdoba (4,6 años); Castellón/Castelló (4,7 años); Cuenca (4,8 años); Albacete (4,8 años); Lugo (4,8 años); Lleida (4,8 años), Burgos (4,8 años) y Almería (4,9 años).

"España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia. Nunca los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de sueldo para comprar una vivienda", según la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos. EFE

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