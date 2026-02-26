Alfredo Molina, veterinario: “La eutanasia en tu mascota debe pensarse más desde el amor que desde el egoísmo”

El especialista defiende que la muerte digna puede ser un “último te quiero” para tu mascota. (Alfredo Molina/Tiktok)

En España, compartir casa con una mascota se ha vuelto algo habitual. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), ya hay más de 20 millones de animales domésticos en el país, y los favoritos siguen siendo los perros, con 6,9 millones, y los gatos, con 4,9 millones. La Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) eleva la cantidad de perros a 10,1 millones y la de gatos a más de 960.000, cifras que muestran la afición creciente por convivir con peludos.

Durante más de una década, los dueños les cuidan con amor y cariño: procuran darles la mejor comida, sacarles a pasear a diario, comprarles los mejores juguetes y camas, darles la mejor atención veterinaria... Pero llega un día en el que todo eso debe acabar y, según el veterinario Alfredo Molina, muchas personas no están preparadas para ello. Según cuenta el especialista en sus redes sociales /@alfredomolinavet), “hay un momento en la vida con nuestras mascotas que ninguno queremos afrontar”.

El veterinario se refiere con estas palabras a “ese instante en el que el dolor pesa más que la vida, ese día en que los ojos de tu compañero te piden en silencio que lo dejes descansar”. Cuando los años han pasado y, pese a los múltiples tratamientos, el animal no mejora, Molina defiende que la mejor opción es la eutanasia.

La muerte digna para las mascotas, “último te quiero”

Perro en el veterinario. (Canva)

“Mucha gente piensa que la eutanasia es un fracaso”, afirma Molina, pero para él es todo lo contrario. “Es el mayor acto de amor y valentía que puedes hacer”, asegura. Según el veterinario, en ese momento de tanto sufrimiento “ya no se trata de ti, se trata de ellos, de su dignidad, de su paz, de evitarles un sufrimiento que ya no tiene remedio”.

El especialista animal entiende que, en ocasiones, dejarles ir puede ser complicado. “Muchas veces el ego nos susurra: ‘Un poco más, una prueba más, un día más conmigo’”, ejemplifica. No obstante, apunta que “ese día de más contigo puede ser una eternidad de dolor para ellos". En ese sentido, Molina insiste en que “lo único que de verdad necesita tu mascota en ese momento no es que la retengas, es que la acompañes”.

“Acompañar no es rendirse, acompañar es sostener su cabeza, susurrar que todo estará bien y tener la certeza de que el amor que compartisteis fue suficiente. La eutanasia no es el final del amor, es la prueba más pura de que ese amor fue verdadero, el último te quiero convertido en paz”, concluye el veterniario.

Así es la eutanasia en mascotas

En España, el procedimiento de la muerte asistida en animales puede variar según perros y gatos. Según explican desde el portal AniCura, el primer paso siempre es inyectar un calmante a la mascota para que esté relajada. Una vez se consigue, el veterinario le introduce una dosis grande de anestésico a través de un catéter. “El animal se duerme plácidamente y poco después su corazón dejará de latir”, aseguran.

Este proceso no comporta ningún dolor para la mascota, si bien es posible que muestre pequeños espasmos musculares tras el fallecimiento. Se trata, según los expertos de AniCura, de una reacción normal de la musculatura tras la parada cardiaca. “En ocasiones, a los gatos y otras mascotas pequeñas se les inyecta un somnífero directamente en el abdomen, que no suele provocarles reacción alguna. A veces fallecen de inmediato, aunque algunos pueden tardar en hacerlo hasta 15-30 minutos”, describen.

Tras concluir el proceso, el veterinario se asegurará de que el corazón ha dejado de latir y que el animal ya no respira. Si lo deseas, podrás permanecer un rato con tu mascota después de la eutanasia.