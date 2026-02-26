España

Alfredo Molina, veterinario: “La eutanasia en tu mascota debe pensarse más desde el amor que desde el egoísmo”

El especialista defiende que la muerte digna puede ser un “último te quiero” para tu mascota

Guardar
El especialista defiende que la
El especialista defiende que la muerte digna puede ser un “último te quiero” para tu mascota. (Alfredo Molina/Tiktok)

En España, compartir casa con una mascota se ha vuelto algo habitual. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), ya hay más de 20 millones de animales domésticos en el país, y los favoritos siguen siendo los perros, con 6,9 millones, y los gatos, con 4,9 millones. La Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) eleva la cantidad de perros a 10,1 millones y la de gatos a más de 960.000, cifras que muestran la afición creciente por convivir con peludos.

Durante más de una década, los dueños les cuidan con amor y cariño: procuran darles la mejor comida, sacarles a pasear a diario, comprarles los mejores juguetes y camas, darles la mejor atención veterinaria... Pero llega un día en el que todo eso debe acabar y, según el veterinario Alfredo Molina, muchas personas no están preparadas para ello. Según cuenta el especialista en sus redes sociales /@alfredomolinavet), “hay un momento en la vida con nuestras mascotas que ninguno queremos afrontar”.

El veterinario se refiere con estas palabras a “ese instante en el que el dolor pesa más que la vida, ese día en que los ojos de tu compañero te piden en silencio que lo dejes descansar”. Cuando los años han pasado y, pese a los múltiples tratamientos, el animal no mejora, Molina defiende que la mejor opción es la eutanasia.

La muerte digna para las mascotas, “último te quiero”

Perro en el veterinario. (Canva)
Perro en el veterinario. (Canva)

“Mucha gente piensa que la eutanasia es un fracaso”, afirma Molina, pero para él es todo lo contrario. “Es el mayor acto de amor y valentía que puedes hacer”, asegura. Según el veterinario, en ese momento de tanto sufrimiento “ya no se trata de ti, se trata de ellos, de su dignidad, de su paz, de evitarles un sufrimiento que ya no tiene remedio”.

El especialista animal entiende que, en ocasiones, dejarles ir puede ser complicado. “Muchas veces el ego nos susurra: ‘Un poco más, una prueba más, un día más conmigo’”, ejemplifica. No obstante, apunta que “ese día de más contigo puede ser una eternidad de dolor para ellos". En ese sentido, Molina insiste en que “lo único que de verdad necesita tu mascota en ese momento no es que la retengas, es que la acompañes”.

“Acompañar no es rendirse, acompañar es sostener su cabeza, susurrar que todo estará bien y tener la certeza de que el amor que compartisteis fue suficiente. La eutanasia no es el final del amor, es la prueba más pura de que ese amor fue verdadero, el último te quiero convertido en paz”, concluye el veterniario.

Así es la eutanasia en mascotas

En España, el procedimiento de la muerte asistida en animales puede variar según perros y gatos. Según explican desde el portal AniCura, el primer paso siempre es inyectar un calmante a la mascota para que esté relajada. Una vez se consigue, el veterinario le introduce una dosis grande de anestésico a través de un catéter. “El animal se duerme plácidamente y poco después su corazón dejará de latir”, aseguran.

Este proceso no comporta ningún dolor para la mascota, si bien es posible que muestre pequeños espasmos musculares tras el fallecimiento. Se trata, según los expertos de AniCura, de una reacción normal de la musculatura tras la parada cardiaca. “En ocasiones, a los gatos y otras mascotas pequeñas se les inyecta un somnífero directamente en el abdomen, que no suele provocarles reacción alguna. A veces fallecen de inmediato, aunque algunos pueden tardar en hacerlo hasta 15-30 minutos”, describen.

Tras concluir el proceso, el veterinario se asegurará de que el corazón ha dejado de latir y que el animal ya no respira. Si lo deseas, podrás permanecer un rato con tu mascota después de la eutanasia.

Temas Relacionados

PerrosAnimalesMascotasRedes socialesTiktokTiktok EspañaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

El programa público recompensa a jóvenes y familias que huyen del elevado coste de la vivienda en las grandes ciudades para establecerse en zonas rurales en proceso de despoblación

El país de Europa donde

Fran, pescadero: “Compramos atún por costumbre, pero la caballa tiene más omega-3, menos mercurio y es más barata”

La caballa es uno de los peces más populares de la región atlántica, aunque su consumo ha pasado a un segundo plano por la gran prevalencia del atún en lata

Fran, pescadero: “Compramos atún por

‘Valle Salvaje’ golpea a sus fans con su adiós más desgarrador: la muerte de Adriana sacude la serie de La 1

El fallecimiento de la duquesa en el capítulo 362 marca un giro decisivo en la serie diaria de RTVE

‘Valle Salvaje’ golpea a sus

Los potentes cuadricópteros baratos con los que Ucrania ya neutraliza el 30% de las amenazas áereas del ejército ruso

Pueden alcanzar los 370 kilómetros por hora y son la mejor respuesta a una cada vez mayor presión del enemigo, con drones más sofisticados en ataques masivos

Los potentes cuadricópteros baratos con

Los hombres pierden el cromosoma Y cuando envejecen: esta es su relación con el cáncer

Con el paso de los años, las células pierden progresivamente este cromosoma determinante de los hombres

Los hombres pierden el cromosoma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil incauta 15

La Guardia Civil incauta 15 pangolines muertos en la maleta de una mujer procedente de Etiopía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Condenan a seis meses de prisión a un hombre de 38 años por hacer ‘sexting’ y enviar imágenes pornográficas a una menor de 12 a través de Instagram

La Justicia rechaza la extradición de un colombiano acusado de una estafa millonaria porque la orden de captura incluía tres cantidades de dinero diferentes

Las fechas clave de las elecciones en Castilla y León

Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación

ECONOMÍA

El país de Europa donde

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica