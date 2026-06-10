Un cura, una monja y una persecución en coche: así fue el atraco a una joyería de Madrid que acabó con siete detenidos

Se disfrazan de cura y monja para atracar una joyería de Madrid. (Montaje Infobae)

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional como presuntas autoras de un robo con violencia e intimidación cometido este miércoles por la mañana en una joyería del distrito madrileño de Ciudad Lineal. El atraco se suma a una serie de seis robos en menos de un mes en la capital, aunque este caso ha destacado por la singularidad del método empleado.

Los hechos se produjeron poco antes del mediodía en un establecimiento situado en el número 342 de la calle Alcalá. Según la investigación, dos de los implicados accedieron al local disfrazados de cura y monja, solicitando a la empleada que les mostrara varias piezas de joyería. En ese momento, un tercer individuo aprovechó para introducir violentamente a la trabajadora en la trastienda.

PUBLICIDAD

Sobre las 11:30 horas, la Policía Nacional ha recibido la primera alerta de un atraco en curso, lo que activó la intervención del Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, con apoyo del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que se desplazaron rápidamente al lugar.

La actuación policial ha permitido detener a tres sospechosos en el interior de la joyería. Durante la intervención, el hombre que iba disfrazado de sacerdote llegó a encañonar con un arma de fuego a dos agentes, por lo que fue reducido inmediatamente.

PUBLICIDAD

Dos vigilantes y una persecución por la M-30

Fuera del establecimiento, según ha informado la Policía Nacional, fueron arrestadas otras dos personas que presuntamente realizaban labores de vigilancia para facilitar la huida del grupo y alertar de la presencia policial.

Tras las cinco personas arrestadas, los agentes iniciaron una persecución de un turismo en el que viajaban otros dos miembros de la banda. Durante la huida, el coche llegó a embestir un vehículo policial, hasta que finalmente fue interceptado en la M-30, a la altura de la salida de Puente de Ventas.

PUBLICIDAD

Joyería de la calle Alcalá en Madrid. (Google Maps)

En total, siete personas han sido detenidas como presuntas responsables de un delito de robo con violencia e intimidación. Además, la Policía Nacional ha intervenido un arma de fuego y mantiene abierta la investigación para determinar si los arrestados están relacionados con otros robos similares.

Una oleada de atracos a joyerías en Madrid

Este atraco se suma a una serie de robos registrados en menos de un mes en la Comunidad de Madrid, entre ellos dos en Puente de Vallecas, uno en el centro comercial La Vaguada, otro en Torrelodones y otro en la calle Toledo. Por ello, la Policía Nacional investiga si los siete detenidos por el atraco de Ciudad Lineal podrían estar implicados en otros hechos similares.

PUBLICIDAD

El secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, Armando Rodríguez, ha expresado su preocupación por esta situación. En declaraciones a EFE, ha señalado que estos hechos “no son habituales” y ha recordado la “época de plomo” de principios de los años 2000, cuando alrededor del 25% de los establecimientos del sector sufrió incidentes.

Un vehículo de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. (Europa Press)

“Estamos donde estábamos antes”, expresa Rodríguez, que agrega que este viernes se reunirán con la Jefatura Superior de Policía de Madrid para abordar esta problemática, mientras se encuentran a la espera de poder hacerlo también con la Delegación del Gobierno.

PUBLICIDAD

El representante del sector atribuye esta oleada de robos al alto valor del metal precioso y a lo que considera una “sensación de impunidad” en los delitos patrimoniales. Ha señalado además que estos atracos presentan patrones similares, con uso de violencia, intimidación y armas de fuego, aunque ha subrayado que “afortunadamente, no se ha llegado a lo más dramático”.