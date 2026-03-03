La Policía Nacional detiene a dos históricos atracadores de bancos: se llevaron 154.000 euros en un solo golpe

Imágenes del atraco a una entidad bancaria en Cáceres. (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha informado este martes de la detención de dos históricos atracadores de bancos en la Comunidad de Madrid. Los delincuentes eran conocidos por sus asaltos a sucursales de la capital, si bien en esta ocasión los agentes les buscaban por su último golpe en Cáceres, donde sustrajeron un botín de más de 154.000 euros.

Según ha comunicado el cuerpo, los ladrones entraban encapuchados y a punta de pistola en las entidades bancarias. En esta última ocasión, que tuvo lugar el pasado 16 de enero, lograron en 25 minutos hacerse con miles de euros. Los atracadores habían viajado a Cáceres tres días antes en una furgoneta, disfrazados de obreros.

Una vez dentro del banco, amenazaron a los trabajadores de la sucursal extremeña con armas de fuego y llegaron a golpear en la cabeza a uno de ellos con la empuñadura de la pistola, hasta que lograron que una empleada les abriese la caja fuerte y el cajero automático.

Un atraco de 25 minutos

El 16 de enero, los dos ladrones entraron a la sucursal por la fuerza, con el rostro cubierto y provistos de armas de fuego. En la entidad bancaria había dos empleados, un hombre y una mujer. Al primero, le golpearon en la cabeza con la empuñadura de una de sus armas, indicándole que bajase la vista y se quedase quieto. A la segunda, la condujeron por la fuerza hasta la caja fuerte para obligarla a introducir la clave de apertura.

Los ladrones recogieron el dinero disponible de la cámara acorazada en una mochila. Posteriormente, llevaron a la empleada hasta el cajero automático, que también la forzaron a abrir. En esta ocasión, introdujeron el botín en un maletín que encontraron en la propia sucursal.

En total, los autores se hicieron con más de 154.000 euros en solo 25 minutos. Obtenido el dinero, ataron y encerraron a los dos trabajadores en el baño, ordenándoles que no saliesen hasta pasados 20 minutos. Los dos empleados lograron poco después deshacerse de sus ataduras y activar el botón de alarma.

En prisión por robo con violencia

La policía comenzó posteriormente su investigación sobre estos dos varones, conocidos por sus asaltos en la Comunidad de Madrid. El operativo establecido realizó la semana pasada cuatro entradas y registros en varios municipios de dicha comunidad (Fuenlabrada, Arroyomolinos y Madrid), así como en la localidad toledana de Camarenilla.

Con estas entradas, consiguieron intervenir material diverso relacionado con el atraco, así como un vehículo. Los agentes lograron detener a los dos implicados a finales de febrero y, actualmente, se encuentran en prisión.