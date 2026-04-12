España

Desarticulada una banda de ladrones de joyas italianos que actuaban como “fantasmas”: no dejaban huellas ni rastro en los hoteles y cambiaban de móvil cada poco tiempo

Han sido detenidas cuatro personas por su implicación en 21 hechos delictivos por toda la geografía nacional donde se apropiaron de más de 500.000 euros en joyas

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Desarticulada una célula itinerante de descuideros dedicada al hurto de mantas de joyas. Hay cuatro personas detenidas -tres de ellas han ingresado en prisión- por la presunta comisión de 21 delitos en joyerías de toda la geografía nacional –alguno de ellos cometido hace 10 años- donde se apropiaron de más de 500.000 euros en joyas

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Polizia di Stato de Italia, han desarticulado una célula itinerante, de origen italiano, presuntamente especializada en la sustracción de mantas de joyas al descuido. Han sido detenidas cuatro personas por su implicación en 21 hechos delictivos por toda la geografía nacional donde se apropiaron de más de 500.000 euros en joyas.

La investigación comenzó tras detectarse, durante los últimos años, la comisión de hurtos en joyerías de toda España con un “modus operandi” muy característico. Una pareja de mujeres accedía al establecimiento joyero y se interesaba por diversos productos, momento en el que el empleado les exponía los productos, normalmente en mantas de joyería.

En ese momento, con “una habilidad extraordinaria y aprovechando el descuido del trabajador al no poder prestar atención a tanto producto”. según describe la Policía, sustraían una de las mantas oculta en algún pañuelo o bolso, abandonando el establecimiento con total tranquilidad y sin despertar sospechas.

Actuaban como “fantasmas”

Tras un exhaustivo análisis de casos similares de los últimos años, los agentes detectaron un hurto similar, cometido en el año 2012 en Zaragoza, en el que se detuvo a una ciudadana italiana con unas características físicas que coincidían plenamente con una de las autoras de los hechos más recientes.

Con ese dato, los agentes abrieron un canal permanente de cooperación policial con la Polizia di Stato de Italia y, gracias al intercambio de información ente ambos Cuerpos, se tuvo conocimiento que actualmente esa mujer formaba parte de un peligroso grupo criminal especializado en la comisión de robos en joyerías por toda Europa.

A partir de ese momento, el objetivo de la investigación fue localizar y detener a los integrantes del grupo criminal. Sin embargo, esto se convirtió en un verdadero reto, porque los autores actuaban como auténticos “fantasmas”, sin dejar ningún rastro.

En las joyerías, durante los hurtos, evitaban manipular o tocar objetos para no dejar huellas y empleaban prendas a modo de disfraz para dificultar o evitar su identificación. Tampoco se registraban en hoteles y cambiaban de vehículo y de teléfono en cada viaje a España desde Italia, haciendo campañas delictivas de 4 o 5 días.

Los autores durante uno de los robos (Policía Nacional)
Los autores durante uno de los robos (Policía Nacional)

Para ello recorrían cientos de kilómetros hasta llegar a la localidad donde se encontraba la joyería objeto del delito y, tras perpetrar el mismo, recorrían nuevamente largas distancias hasta llegar a la ciudad seleccionada para pernoctar. Esta práctica perseguía una única finalidad, evitar que se les relacionase con el hecho criminal.

21 robos por toda España

Analizada la información facilitada por Italia, los investigadores descubrieron un dato de especial interés: cada vez que se producía un hurto en una joyería, en una localidad situada a una distancia de entre 100 y 400 kilómetros del lugar de las comisión delictiva, se hospedaba un ciudadano italiano que podría ser uno de los consortes de la principal investigada.

Con el análisis de esta nueva información, los agentes fueron detectando nuevos hechos delictivos cometidos por los investigados y se emitió una Orden Europea de Investigación para que, por parte de las autoridades italianas, se procediera a la localización de los investigados en aquel país.

Finalmente, el pasado día 30 de marzo, se detectó la presencia en España de los cuatro investigados con la clara intención de perpetrar nuevos hechos delictivos. Los agentes pusieron en marcha un dispositivo y, al día siguiente, se logró la detención de todos ellos en Palencia. Entre sus pertenencias, los detenidos portaban prendas de las utilizadas durante la comisión de los delitos precedentes así como 4.000 euros en efectivo. Además se realizó una diligencia de entrada y registro en el domicilio de uno de los principales encartados en Italia.

De esta manera, los agentes han podido constatar la presunta implicación de los detenidos en 21 hechos delictivos por toda la geografía española, alguno de ellos cometido hace diez años. Concretamente se han esclarecido hechos cometidos en diferentes localidades de Asturias, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Almería, Albacete, Badajoz, Alicante, Sevilla, Castellón y Granada.

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