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Ricardo Darín confiesa en ‘Cara al show’ cómo vive su nueva etapa como abuelo: “Estuve cuando nació pero lo tuve poco, me resultaba frágil”

El pasado mes de febrero su hijo Chino Darín dio la bienvenida al mundo al pequeño Dante junto a Úrsula Corberó

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Ricardo Darín en 'Cara al show' (ATRESMEDIA).
Ricardo Darín en 'Cara al show' (ATRESMEDIA).

La vida de Ricardo Darín atraviesa uno de esos momentos que dejan huella. A las puertas de cumplir 70 años y en plena madurez profesional, el actor argentino disfruta de una etapa especialmente significativa en el plano personal: la llegada de su primer nieto. El nacimiento de Dante, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, ha supuesto una auténtica revolución emocional para una familia que celebra con entusiasmo la incorporación de un nuevo miembro.

Durante una entrevista este martes en el programa Cara al show, presentado por Marc Giró, el intérprete habló con sinceridad sobre esta experiencia inédita para él. Acostumbrado a conquistar al público con personajes memorables en cine y televisión, Darín mostró esta vez su lado más íntimo al referirse al pequeño Dante y a los cambios que ha traído consigo.

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El actor comentó que tuvo la oportunidad de estar presente cuando nació su nieto, aunque reconoce que aquellos primeros días fueron tan intensos como delicados. “Estoy empezando a ejercer ese rol por primera vez. Estuve cuando nació pero lo tuve poco, me resultaba frágil”, confesó durante la conversación. "Estamos todos increíblemente felices. Lo dicen todos, que al no haber tanta responsabilidad, eres diferente como abuelo", reflexionó con Marc Giró.

Ricardo Darín en 'Cara al show' (ATRESMEDIA).
Ricardo Darín en 'Cara al show' (ATRESMEDIA).

La distancia geográfica es uno de los principales desafíos para la familia. Mientras Chino Darín y Úrsula Corberó residen en Barcelona junto a su hijo, Ricardo continúa viviendo en Argentina, lo que limita los encuentros presenciales. Aun así, asegura que todos están haciendo un esfuerzo para mantenerse unidos: "Tenemos por delante la familia un reto de tener esa conexión. Estamos viniendo todas las veces que podemos y ellos igual".

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Actualmente, esa separación se ha reducido gracias a la gira española que el actor realiza con la obra Escenas de la vida conyugal. Un proyecto que le permite pasar más tiempo en España y aprovechar cada oportunidad para ver a su nieto. No obstante, sabe que dentro de unos meses volverá a instalarse en Argentina para afrontar nuevos compromisos profesionales, entre ellos la grabación de la segunda temporada de El Eternauta, uno de los mayores éxitos internacionales de Netflix.

El impacto de convertirse en abuelo

Darín reconoce que la llegada de Dante ha transformado por completo el ambiente familiar. La ilusión es compartida por todos y el actor observa con emoción cómo su hijo afronta ahora la experiencia de la paternidad. De hecho, en una conversación en el programa argentino Calabró 1079, reveló que lo más impactante fue ver a su hijo convertirse en padre: “Lo más fuerte que sentí fue verlo a él como padre”.

Ricardo Darín compartió detalles sobre su experiencia como abuelo de Dante, hijo de Chino Darín

Lejos de mostrarse preocupado por el paso de los años, el actor parece vivir esta etapa con una mezcla de gratitud y reflexión. Incluso se permite bromear sobre cómo ha cambiado su percepción de la edad. “Los 69 son totalmente distintos, porque uno tiene la salvedad de que no ha llegado a los 70 y cuando ve a alguien de esa edad dice: ‘Pobre hombre’”, comentó con humor a Marc Giró.

Si hay algo que Darín considera fundamental en su vida es la familia. Desde hace más de cuarenta años comparte su camino con Florencia Bas, su esposa y madre de sus hijos. Una relación sólida que se ha convertido en uno de los pilares de su estabilidad personal. “El secreto es ella”, afirmó con una sonrisa en Cara al show.

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