De Úrsula Corberó a Ibai Llanos: todos los famosos que disfrutaron del segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona

Priscila Delgado y Úrsula Corberó en La Casita de Bad Bunny en Barcelona (REDES SOCIALES).

Que Bad Bunny es el rey de la música actual es indiscutible. El puertorriqueño ha vendido más de una decena de conciertos en España y su llegada a nuestra geografía por Barcelona no ha dejado indiferente a nadie. Tras una primera noche de éxitos, el segundo concierto de Bad Bunny en el Estadi Olímpic Lluís Companys volvió a convertir la capital catalana en el epicentro de la música urbana internacional. Mientras que el viernes estuvo marcado por la presencia de futbolistas del FC Barcelona y rostros conocidos del panorama nacional, el artista puertorriqueño repitió lleno absoluto en una cita donde la música, la emoción y las celebridades compartieron protagonismo.

Más de 60.000 personas asistieron al show de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS, una producción que mezcla referencias a Puerto Rico, reivindicación cultural y una puesta en escena diseñada para acercar al cantante a su público. Sobre el escenario, Benito Martínez Ocasio alternó momentos de euforia colectiva con otros mucho más íntimos, demostrando por qué sigue siendo uno de los artistas más influyentes del panorama musical actual.

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Priscila Delgado en La Casita de Bad Bunny en Barcelona (REDES SOCIALES).

El cantante dedicó parte del concierto tanto a España como a la comunidad latina presente en el estadio. En uno de los momentos más celebrados de la noche, aseguró que su único objetivo era conseguir que el público “cante, ría, llore y baile sin miedo”, antes de interpretar algunos de los temas más coreados de su repertorio, como NUEVAYoL o Baile inolvidable. Después, descendió de la plataforma principal para acercarse a los asistentes, abrazar a varios fans y firmar zapatillas mientras el estadio entero coreaba su nombre.

Una casita llena de famosos

Uno de los grandes focos de atención volvió a situarse en La Casita, el espacio VIP inspirado en las viviendas tradicionales de Puerto Rico que se ha convertido en una de las señas de identidad de la gira. Esta estructura, instalada dentro del estadio y concebida como homenaje a las raíces del artista, acogió durante toda la noche a numerosas caras conocidas.

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Ibai Llanos en La Casita de Bad Bunny en Barcelona (REDES SOCIALES).

Si en el primer concierto destacaron invitados como Lamine Yamal, Marc Giró o varios jugadores del FC Barcelona, en esta segunda cita el protagonismo mediático recayó en Ibai Llanos, Gerard Piqué y Riqui Puig, cuya presencia generó una enorme expectación entre el público.

También acudieron rostros habituales de las redes sociales y del mundo de la interpretación, como Lola Lolita, Miranda Makaroff, Priscila Delgado y Úrsula Corberó, que siguieron el concierto desde la exclusiva zona reservada para invitados del cantante.

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Úrsula Corberó en La Casita de Bad Bunny en Barcelona (REDES SOCIALES).

La esperada aparición de Rosalía

La expectación por descubrir qué artista acompañaría a Bad Bunny durante la noche estuvo presente desde el inicio del espectáculo. Muchos asistentes daban por hecha la aparición sorpresa de Rosalía, teniendo en cuenta la estrecha relación artística y personal que ambos han mostrado en los últimos años. Las especulaciones aumentaron todavía más después del éxito global de La noche de anoche y de los constantes guiños musicales entre ambos.

Sin embargo, la sorpresa llegó con la aparición de Bryan Myers, que subió al escenario para compartir uno de los momentos más intensos del concierto junto al cantante puertorriqueño. Su presencia desató la euforia entre los asistentes y terminó por confirmar que Barcelona se había convertido en una parada especialmente simbólica dentro de la gira europea.

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Bryan Mayers en el concierto de Bad Bunny en Barcelona (REDES SOCIALES).