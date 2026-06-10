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El sorprendente cambio de look de Claudia Chacón tras su corte de pelo en ‘Supervivientes’: “¿Pero usted quién es?"

La concursante ha pasado por chapa y pintura para recuperar su larga melena tras el corte sufrido en la mesa de las tentaciones

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Claudia Chacón e Ion Aramendi en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Claudia Chacón e Ion Aramendi en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Claudia Chacón ha sido indudablemente una de las mayores protagonistas de la última edición de Supervivientes. La joven mallorquina ha dejado muchísimos momentos para el recuerdo, pero pocos generaron tanta repercusión como la decisión que tomó frente a la ya tradicional mesa de las tentaciones. La concursante aceptó desprenderse de gran parte de su melena a cambio de obtener una recompensa en el concurso, protagonizando una de las escenas más comentadas de la edición.

Aquel cambio de imagen no pasó desapercibido ni dentro ni fuera del programa. De hecho, la reacción de su entorno fue inmediata. Su madre llegó a mostrar públicamente su desacuerdo con la prueba, considerando que el sacrificio exigido a su hija había sido excesivo. Mientras tanto, Claudia intentaba asumir un corte de pelo que poco tenía que ver con la imagen que había mantenido durante años.

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Tras varias semanas sobreviviendo en los Cayos Cochinos y después de convertirse en una de las expulsadas a las puertas de la final, la joven regresó a España y pudo observar con calma el resultado de aquella transformación capilar. Aunque el impacto inicial fue evidente, siempre tuvo claro que el desastre tenía solución.

Claudia en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Claudia en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Nada más aterrizar en Madrid, una de las primeras paradas de su nueva rutina ha sido visitar a su estilista de confianza. Durante su estancia en Honduras, el propio peluquero ya había tratado de tranquilizarla, asegurándole que una vez terminada la experiencia podrían devolverle el aspecto que deseaba.

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Gracias a él, Claudia vuelve a lucir una larga melena gracias a un trabajo de extensiones que ha transformado por completo su imagen. El resultado ha llamado tanto la atención que para Ion Aramendi ha sido imposible pasar de largo en la última gala de Supervivientes: “¿Pero usted quién es? ¿Y esto? Te ha crecido especialmente el pelo”.

La participante no ha ocultado su satisfacción con el resultado final y ha destacado la profesionalidad del estilista, responsable de devolverle una imagen mucho más cercana a la que tenía antes de iniciar la aventura televisiva. “Miguel, mi peluquero, lo hace todo bien”, comentaba.

'Supervivientes': Claudia ha aceptado cortarse al pelo a cambio de una llamada con su novio. (Telecinco)
'Supervivientes': Claudia ha aceptado cortarse al pelo a cambio de una llamada con su novio. (Telecinco)

Un trabajo de reconstrucción en profundidad

El proceso también ha sido compartido a través de las redes sociales. Tanto Claudia como Miguel han mostrado imágenes de la transformación en un vídeo donde se puede observar el trabajo realizado en el salón de belleza. Según admitió el propio peluquero, la joven acudió prácticamente de manera inmediata tras regresar de Honduras: “Todos vivimos ese momento donde la increíble Claudia tuvo que tomar la decisión más difícil: ¡Cambiar los centímetros de su melena por comida!”. Y explicó: “Pues bien, nada más pisar España, ha venido directa a nuestras manos con una misión clara: ¡Quería recuperar su melena YA!”.

La reconstrucción de su imagen no se limitó únicamente a añadir longitud al cabello. El equipo de profesionales trabajó además en otros aspectos afectados por las duras condiciones de supervivencia. Durante casi tres meses, Claudia estuvo expuesta de forma constante al sol, al agua salada y a la falta de productos específicos para el cuidado capilar, factores que suelen provocar sequedad, pérdida de brillo y debilitamiento de la fibra capilar.

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