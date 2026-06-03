La nueva salvación de ‘Supervivientes’ deja a dos aliadas enfrentadas ante la expulsión

La salvación de Aratz modificó el equilibrio del grupo y dejó a dos aliadas enfrentadas (Supervivientes)

Aratz Lakuntza ha sido el salvado de la semana en ‘Supervivientes’ y deja para la expulsión del jueves a Maica Benedicto y Claudia Chacón, las dos concursantes que han sostenido una de las alianzas más visibles de la edición, a pocos días de una final a la que solo llegarán cuatro participantes.

El programa ha mostrado antes de la ceremonia un reparto de votos con 46,4 %, 28,9 % y 24,7 %, una ventaja clara para el concursante finalmente rescatado por la audiencia en una noche marcada por el duelo entre las dos amigas y por el peso estratégico de una nominación con solo tres nombres.

PUBLICIDAD

La salvación ha llegado después de la expulsión de Borja Silva el domingo y de una nueva ronda de nominaciones en la que quedaron señalados Aratz, Claudia y Maica. En ese reparto, Maica entró además como nominada directa por decisión de Alvar Seguí en calidad de líder.

La noche ha concentrado dos planos que ya venían cruzándose en la recta final del concurso: la aritmética del televoto y las tensiones de convivencia. Con seis concursantes todavía en Honduras y cerca de 100 días de aventura compartida, cualquier movimiento tiene ya consecuencias inmediatas en la composición de la final.

PUBLICIDAD

El liderazgo de Alvar cambia el juego

La ceremonia de salvación, conducida por María Lamela, dejó primero a Maica en el agua y confirmó después la caída de Claudia. Ese orden convirtió a Aratz Lakuntza en el concursante salvado por el público y abrió un cara a cara de expulsión entre las dos amigas.

La reacción fue inmediata, ya que Maica y Claudia se tiraron al suelo, llorando, al asumir que una de las dos se quedará a las puertas de la final tras haber compartido casi toda la aventura como bloque dentro de la playa.

PUBLICIDAD

La emoción y los lamentos marcaron la reacción de Maica y Claudia tras la ceremonia de salvación (Supervivientes)

Ese vínculo no era solo afectivo, también tenía una dimensión táctica, pues ambas habían conseguido sobrevivir en otras nominaciones y en varias ocasiones fueron las primeras salvadas por la audiencia, pero esta vez el apoyo exterior se ha fragmentado entre dos candidatas con una base de seguidores similar.

Las dos analizaron esa nominación como el resultado de una jugada interna. En esa conversación, una de ellas verbalizó el coste personal del duelo con una frase dirigida a la decisión del líder: “Que me hayan puesto contigo en una nominación me duele. Me dijo que iba a ir a por Alba, espero que la gente sea inteligente”.

PUBLICIDAD

El nombre de Alvar Seguí aparece en el centro de ese conflicto porque Claudia reconoció que solía nominar casi en conjunto con Maica para intentar llegar ambas a la final y que el movimiento del líder alteró por completo ese plan.

Claudia sostiene que el objetivo inicial no era ellas mismas, sino Alba. La concursante atribuye a Alvar una lectura estratégica constante del concurso y le dedica una acusación concreta: “Es más listo que nadie. Ha dirigido todo. Desde el día uno habla de fandom”, según ha dicho.

PUBLICIDAD

Las decisiones de Alvar generaron críticas y cambiaron el rumbo de la recta final en ‘Supervivientes’ (Supervivientes)

La versión de Alvar es distinta al defender que ya había dejado claro en el programa anterior que nominaría “a cualquier compañero de los presentes si hiciera falta”, una explicación que encaja con la lógica de una fase del concurso en la que cada liderazgo permite alterar el equilibrio interno.

Aratz también ha interpretado esa secuencia como parte del juego, ya que el concursante dijo sobre la conducta de Alvar: “Es su estrategia y es lícita. Muchas veces le ha venido mal y otras bien”, y se volvió a posicionar antes de la salvación detrás de Maica como su candidata para abandonar la isla.

PUBLICIDAD

Contradicciones en el recorrido de Claudia

La otra gran línea de la gala ha sido la distancia entre la percepción interna y el voto exterior sobre Claudia Chacón. Antes de conocer al salvado, los nominados escucharon alegatos en contra de sus compañeros y tanto Alba Paul como José Manuel Soto expresaron su deseo de que fuera Claudia quien abandonara el concurso.

Ese rechazo no es nuevo, ya que Claudia ha sido la concursante más nominada de la edición y, pese a eso, ha seguido salvándose semana tras semana gracias al apoyo del público, una contradicción que ha definido buena parte de su recorrido en Honduras.

PUBLICIDAD

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La convivencia se ha tensado todavía más por un conflicto reciente con la comida. Claudia decidió coger un desayuno para ella y para Maica en un dilema planteado por Poseidón, dejó al resto sin lentejas y después cambió de idea sobre ceder su propia ración, lo que provocó un enfrentamiento en directo en la Zona Roja.

En esa discusión, Claudia defendió su postura con una frase: “Si volviera atrás os volvería a dejar sin lentejas. Esta es Claudia, no le voy a dar de comer a gente que no me aporta y que se pone detrás de mí para que me largue”. Aratz replicó en ese mismo espacio que “una persona de aquí nos ha dejado sin lentejas para que ella se tome un desayuno” y Maica rebajó el choque al señalar que “fue un dilema” y que no hacía falta “hacer esta campaña”.

PUBLICIDAD