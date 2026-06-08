Los cuatro finalistas y la expulsión más dura de la edición: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’

'Supervivientes 2026' (MEDIASET ESPAÑA).

La recta final de Supervivientes 2026 ya está en marcha y la última gala ha dejado una combinación explosiva de emociones, discusiones, despedidas y sorpresas. A tan solo unos días de que se celebre la gran final, el programa vivía una de las noches más intensas de toda la edición, marcada por la expulsión definitiva antes de la lucha por el premio, el estallido emocional de varios concursantes y la confirmación de los cuatro supervivientes que optarán al triunfo.

La tensión comenzaba desde los primeros minutos de la gala presentada por Sandra Barneda. Los concursantes desconocían que iban a enfrentarse a una expulsión sorpresa que dejaría fuera de la final a uno de los nombres más fuertes de la aventura. La noticia provocó nervios inmediatos entre los nominados: Alba Paul, Maica Benedicto y Aratz Lakuntza.

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“Se me ha puesto el corazón a mil por hora”, reconocía Alba tras conocer el giro inesperado de la noche. Maica tampoco ocultaba sus deseos de llegar al último programa: “Quiero llegar hasta el final en helicóptero y, si la gente quiere, poder ganar”. Por su parte, Aratz admitía que una eliminación a estas alturas sería especialmente dolorosa después de más de tres meses de convivencia extrema en Honduras.

Uno de los momentos más comentados llegó durante una de las pruebas decisivas. Las cámaras captaron una reacción inédita de Aratz después de perder el último collar de líder frente a Alvar. El concursante, habitualmente más comedido, explotó presa de la frustración. “Era mío, era mío”, repetía visiblemente enfadado mientras descargaba su rabia tras quedarse sin una ventaja fundamental en el camino hacia la final.

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La situación evidenció la enorme presión acumulada durante semanas de supervivencia y confirmó que los nervios estaban al límite. Incluso Sandra Barneda destacó posteriormente que el público había visto una faceta completamente desconocida del concursante vasco.

La emoción y los lamentos marcaron la reacción de Maica y Claudia tras la ceremonia de salvación (Supervivientes)

Las palabras de Claudia

Mientras tanto, la emoción también tuvo su espacio gracias al reencuentro entre Maica y Claudia. La exconcursante apareció desde el plató para enviar fuerzas a una de sus mejores amigas dentro del concurso. Nada más escuchar su voz, Maica se derrumbó.

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“Mi niña, eres una campeona”, le dijo Claudia, provocando que la superviviente no pudiera contener las lágrimas. El encuentro se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche, aunque también sirvió para reavivar la enemistad existente entre Claudia y Alba Paul: “Por razones obvias quiero que se pire a su casa Alba. Tantas ganas tenía de verme fuera, aquí estoy fuera, que no se preocupe, pero lo siento mucho, creo que ahora te vas a aburrir. Tanto que dices, pero siempre has buscado bulla tú y ahora me da a mi que no tienes ninguna distracción.Así que mejor vete a tu casa ya y deja a mi Maica que ganeque se lo merece más que nadie".

La salvación de Alba Paul

La salvación de Maica dejó un emocionante duelo final entre Alba Paul y Aratz Lakuntza. Ambos habían construido una estrecha amistad durante la aventura y la posibilidad de separarse a las puertas de la final resultó especialmente dolorosa para los dos.

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“Ha sido mi mayor apoyo y siempre habíamos pensado en llegar juntos a la final”, confesó Aratz, incapaz de contener la emoción. Alba también quiso dedicarle unas palabras cargadas de cariño: “Me diste ganas de seguir y sé que te mereces estar en esta final”.

Finalmente, la audiencia tomó su decisión. Sandra Barneda anunció que Alba Paul continuaba en el concurso, convirtiendo automáticamente a Aratz en el último expulsado de la edición. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre el concursante, que rompió a llorar al comprender que se quedaba a un paso de disputar la final.

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'Supervivientes 2026' (MEDIASET ESPAÑA).

La expulsión de Aratz

Su despedida estuvo cargada de reconocimiento. María Lamela destacó: “Ha sido un lujo y un privilegio ver cómo has disfrutado, te asoma el espíritu de ‘Supervivientes’ por cada poro. Has dejado el listón muy alto, tu afán de superación y perseverancia nos ha dejado la boca abierta a todos”, mientras Sandra Barneda le agradeció públicamente su implicación durante toda la aventura. Aratz abandonó la palapa visiblemente afectado, aunque consciente del cariño recibido tanto por sus compañeros como por la audiencia.

Tras la expulsión llegó el momento de la celebración. El programa confirmó oficialmente quiénes serán los protagonistas de la gran final de Supervivientes 2026. Alba Paul, Maica Benedicto, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y José Manuel Soto lucharán por el triunfo y por el cheque de 200.000 euros.

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