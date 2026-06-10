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La semifinal de ‘Supervivientes 2026’ deja a un finalista con plaza asegurada y a tres nominados que se jugarán la última eliminación en el televoto

Uno de los concursantes llega a la final sin riesgo de expulsión, mientras el resto depende del voto del público para seguir en el reality

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La semifinal confirma que Alvar Seguí llega a Madrid sin riesgo de expulsión
Maica, José Manuel Soto y Alba Paul se enfrentan a la última eliminación en el televoto (Telecinco)

Alvar Seguí ha logrado el último collar de líder de ‘Supervivientes 2026’ y se ha convertido en el único concursante con plaza fija en la final, un resultado que le evita el primer televoto de expulsión y le acerca a los 200.000 euros del premio.

La semifinal ha dejado definido el primer filtro de la gala decisiva: Alvar llegará a Madrid sin riesgo de expulsión, mientras Maica, José Manuel Soto y Alba Paul han quedado nominados y se jugarán en la app de Mediaset Infinity la única eliminación previa a la final, con solo tres plazas disponibles.

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Los cuatro finalistas se han enfrentado a la prueba llamada “El veredicto de Poseidón”, un circuito de obstáculos por mar y tierra en el que debían alcanzar dos bolas e introducirlas después en un agujero situado en una mesa de madera. El concursante que colocara ambas esferas en su posición final obtenía el último collar de líder de la edición.

Inmunidad y plaza asegurada en la final

Ese vencedor ha sido Alvar, que además de la inmunidad ha asegurado su presencia completa en la final que se celebrará en los estudios centrales de Mediaset España en Madrid este próximo jueves. Ese pase directo garantiza además que quedará, como mínimo, en tercera posición.

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El efecto práctico del resultado es inmediato. Alvar será el único finalista que llegará a España en helicóptero sin estar expuesto al televoto de eliminación que abrirá la última gala del jueves. Los otros tres supervivientes se disputarán esa primera criba justo antes de los juegos finales del programa. El expulsado en esa votación del público quedará automáticamente en cuarta posición.

El triunfo de Alvar Seguí en la prueba final le otorga inmunidad en la gala decisiva
Alvar Seguí se convierte en el único finalista con plaza fija en la final de la edición (Telecinco)

La semifinal ha coincidido además con el cierre de la etapa en Honduras después de 97 días de aventura. Los cuatro finalistas se han despedido de Cayo Paloma, la última localización en la que han convivido, antes de viajar a España para el desenlace.

Ese adiós ha tenido un fuerte componente emocional. El presentador Ion Aramendi les ha pedido que “miraran por última vez al horizonte y se despidieran definitivamente de Cayo Paloma”, en una de las escenas más simbólicas del tramo final del concurso.

Apagado simbólico de la palapa

La otra gran imagen de la noche ha sido el apagado de la palapa a cargo de María Lamela, que se ha emocionado en su despedida en Honduras. La presentadora ha recordado en su discurso que “han pasado casi 100 días desde que comenzase la lucha del agua contra el fuego, que ha llevado al límite a 22 aventureros”.

Emotivo discurso de María Lamela al despedirse de ‘Supervivientes 2026’ en Honduras
La presentadora María Lamela cierra simbólicamente la etapa del reality en Cayo Paloma (Telecinco)

Lamela ha repasado las condiciones extremas vividas por los concursantes y la reducción progresiva del grupo. Ha hablado de “días de lluvias infinitas, de hambre extrema, de ganas de rendirse”, y ha subrayado que solo cuatro concursantes han logrado alcanzar la batalla final.

La presentadora también ha puesto el foco en el equipo del formato. Ha destacado que detrás del reality hay más de 200 personas trabajando “día y noche” y “dejándose la piel”, unas palabras tras las que se le ha quebrado la voz.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

En el tramo final de su intervención, Lamela ha agradecido el apoyo de sus compañeros y de la audiencia. “Ha sido difícil, pero como aquellas batallas que merecen la pena”, ha dicho, antes de cerrar con el mensaje que remató el apagado definitivo de la palapa: “Ahora sí, compañeros, apagamos la palapa. Volvemos a casa”.

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