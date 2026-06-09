La psicología afirma cuáles son las soluciones más rápidas para reducir la ansiedad

Técnicas para desprenderte de la ansiedad. (Freepik)

La psicóloga Bonnie Comfort, reconocida por su labor clínica y su formación en Filosofía, aborda un fenómeno que ha cobrado fuerza en la vida cotidiana: la búsqueda de alivio inmediato frente a la ansiedad. En un artículo publicado en Psychology Today, Comfort repasa tanto las causas del aumento de este malestar como las soluciones rápidas que los psicólogos más recomiendan para enfrentarlo en el momento presente. La autora ofrece respuestas prácticas, fundamentadas en su experiencia profesional y en las tendencias observadas entre sus compañeros.

Durante los últimos 20 años, el nivel de ansiedad se ha incrementado de forma notoria. Comfort señala que este aumento es especialmente pronunciado entre las mujeres jóvenes de 18 a 25 años, donde se ha triplicado la incidencia. Entre los factores más influyentes, la psicóloga destaca la explosión tecnológica, la inestabilidad política y social, y la presión de la vida diaria. La cultura de la inmediatez, el bombardeo constante de información alarmante y la dificultad para desconectarse de los dispositivos mantienen a gran parte de la población en un estado de alerta permanente. Según Comfort, la ansiedad se ve alimentada por la sensación de perder el control y por el estrés constante derivado de las exigencias laborales, familiares y tecnológicas.

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Frente a este contexto, la pregunta central que plantea la autora es: ¿qué podemos hacer cuando la ansiedad se apodera de nosotros en el momento presente? Aunque existen estrategias a largo plazo ampliamente validadas, como el ejercicio y la meditación, Comfort reconoce la necesidad de herramientas inmediatas que permitan a las personas recuperar el equilibrio y evitar que el malestar se apodere del día a día. Esta demanda coincide con la observación de otros profesionales del campo, que también priorizan soluciones prácticas y accesibles en situaciones de crisis.

Soluciones rápidas para la ansiedad

Entre las soluciones inmediatas para gestionar la ansiedad, Bonnie Comfort subraya la importancia de dejar de anticipar el futuro. Advierte que muchas personas creen que prepararse para cualquier eventualidad es la mejor defensa contra el sufrimiento, pero en realidad este hábito solo aumenta la angustia. “Puedes prepararte para lo que ya sabes, pero deja de imaginar todo lo que podría salir mal para poder anticiparte. Es una pérdida de energía que arruina el presente”, señala la psicóloga. Según su experiencia clínica, este patrón de pensamiento anticipatorio suele ser poco realista y contribuye a la sensación de vulnerabilidad.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Otra recomendación clave es modificar el diálogo interno en el momento en que la ansiedad surge. Comfort invita a preguntarse: “¿Cuánto importa esto realmente en el panorama general de tu vida?” y sugiere recordar situaciones pasadas en las que, pese a los temores iniciales, se logró superar la adversidad. La autora aconseja hacer una lista de fortalezas físicas y psicológicas, tenerla a mano como recordatorio y centrar la atención en el cuerpo a través de la respiración de tres cuartos o recostándose en el suelo para sentir el soporte físico. Esta técnica, según Comfort, induce la relajación de manera sorprendentemente eficaz y ayuda a recentrar la mente.

La psicóloga también hace hincapié en la necesidad de desafiar al crítico interior y dejar de compararse con otros. Propone reconocer los propios logros y centrarse en lo que está bajo control, evitando que situaciones o personas externas determinen el ánimo del día. Una de las frases que recomienda repetir es: “Estoy haciendo lo mejor que puedo ahora mismo”. Estas técnicas fortalecen la autoestima y ofrecen un escudo contra la sobrecarga emocional que puede provocar la ansiedad aguda.

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La risa como herramienta inmediata

En el repertorio de soluciones rápidas, Bonnie Comfort otorga un lugar especial a la risa. La autora afirma que encontrar algo que provoque risa en el momento puede ser el mejor remedio contra el miedo y la tensión. Recomienda buscar comedia en la televisión o en redes sociales, recurrir al amigo más gracioso, ver videos de comediantes favoritos o leer libros conocidos por su humor. Incluso sugiere reírse de uno mismo y de las ocurrencias de las mascotas para desdramatizar situaciones cotidianas.

La importancia de la risa para la ansiedad. (Freepik)

Comfort explica que la risa produce un cambio instantáneo en la actitud y la bioquímica corporal. “Una buena carcajada cambia tu bioquímica. “Propónte encontrar algo gracioso que te haga reír cada día”, señala. Una vez liberada la tensión física, los problemas suelen percibirse como menos graves y la ansiedad disminuye de forma tangible. Esta estrategia, validada también por otros psicólogos, permite a las personas recuperar el control emocional y enfrentar los desafíos diarios con mayor resiliencia.

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La autora concluye que, aunque las prácticas a largo plazo son esenciales para reducir la ansiedad crónica, el dominio de estas técnicas rápidas resulta fundamental para afrontar los momentos de mayor intensidad. Practicar y familiarizarse con ellas en tiempos de calma facilita su aplicación cuando la ansiedad surge de forma inesperada.