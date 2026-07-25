España

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 25 de julio

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Para ganar el premio mayor de la Primitiva tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)
Para ganar el premio mayor de la Primitiva tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)

Consulta enseguida los ganadores del sorteo Primitiva de hoy 25 de julio llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado, una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Fecha: sábado 25 de julio de 2026.

Combinación ganadora: 28, 37, 38, 40, 43 y 48.

Complementario: 17.

Íntegro: 0.

Joker: 3224824.

El sorteo millonario de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana, cada lunes, jueves y sábado.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un fecha de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Primitiva, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

El hombre que ganó 80 millones en La Primitiva y ahora es parte del ‘Club Ferrari’

Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Primitiva (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Primitiva (Loterías y Apuestas del Estado)

Javier Espinosa, vecino de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), llevaba 30 años jugando La Primitiva con los mismos números, elegidos por superstición, amor a la ciencia y la familia.

PUBLICIDAD

En 2019, a sus 51 años, su vida cambió de golpe al ganar 80 millones de euros con una combinación que tenía una probabilidad de 1 entre 139,8 millones.

Cuando llamó a su novia para contarle, ella no le creyó y le dijo que fuera a los Oscar por su “interpretación”, relató el medio Las Provincias. Javier compró el boleto en la administración de Tavernes Blanques, donde es cliente habitual desde hace 20 años.

Tras la victoria, organizó una gran fiesta en su negocio y afirmó: “Mi familia se lo merece, la crisis nos pasó mucha factura”.

Con el premio, no solo salvó su empresa y su familia, sino que cumplió sueños como construir una casa y comprarse varios Ferrari, ganándose un lugar en el “Club Ferrari” de su pueblo.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaLa Primitiva sorteo España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 25 de julio

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 25 de julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional a la provincia de Toledo

El mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y otro fuego en Ávila han provocado miles de evacuaciones y confinamientos

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional a la provincia de Toledo

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 25 de julio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 25 de julio de 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

La Audiencia de Barcelona condena a Catalana Occidente a pagar casi 50.000 euros por un coche robado y quemado que se negó a indemnizar

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: el quinto combate entre Gero Arias y Viruzz, en vivo, duelo por la corona

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: el quinto combate entre Gero Arias y Viruzz, en vivo, duelo por la corona

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”

IlloJuan, el debutante en La Velada del Año que quiere destronar a TheGrefg tras la mayor transformación de su vida

TheGrefg, el campeón que vuelve al ring de La Velada del Año para defender el podio: “Va a ser un combate muy épico”

El dilema del FC Barcelona: por qué el masculino sigue fichando mientras el femenino deja escapar a sus estrellas gratis