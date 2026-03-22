Las 8 técnicas científicas para el control de la ansiedad cuentan con respaldo de investigaciones internacionales y expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia ha identificado 8 técnicas científicas para el control de la ansiedad, respaldadas por investigaciones recientes y por expertos internacionales, como Christian Jarrett, autor y psicólogo. Sitios como Science Focus y la revisión sistemática publicada en JAMA Psychiatry coinciden en que estas estrategias, de aplicación inmediata y sostenida, cuentan con un respaldo científico sólido para quienes buscan manejar la ansiedad con eficacia.

Estas prácticas, junto con intervenciones psicológicas estructuradas como la terapia cognitivo-conductual, ofrecen resultados comprobados para el manejo a corto y largo plazo.

Según Science Focus, millones de personas experimentan episodios de ansiedad que pueden ser momentáneos o persistentes, llegando a impactar el desarrollo de su vida diaria. Sin embargo, existen herramientas validadas que permiten atenuar dichos síntomas de manera inmediata y programada.

Técnicas inmediatas para reducir la ansiedad

1. Distanciamiento cognitivo

Identificar mentalmente los pensamientos negativos ayuda a tomar distancia de las emociones asociadas al fracaso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como recomienda Science Focus, cuando surgen pensamientos catastróficos relacionados con posibles fracasos, el objetivo no es reprimirlos, sino tomar distancia. Reconocer mentalmente que se está teniendo ese pensamiento (“estoy teniendo el pensamiento de que...”) permite ponerlo en perspectiva y recordar que no siempre refleja la realidad.

2. Anclaje sensorial y técnicas de atención plena

Frente a respuestas físicas de nerviosismo, es útil realizar ejercicios de anclaje en el presente, tal como sugiere la publicación. Un ejercicio consiste en identificar cinco elementos que se ven, cuatro que se sienten, tres que se oyen, dos que se huelen y uno que se saborea. Este enfoque sensorial ayuda a calmar el sistema nervioso y a desviar la atención de preocupaciones anticipatorias.

3. Respiración controlada

Los ejercicios de respiración regulan el ritmo respiratorio y disminuyen la activación fisiológica relacionada con la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios específicos de respiración, como inhalar, hacer una pausa y exhalar en lapsos de cuatro segundos cada uno, colaboran en regular el ritmo respiratorio y disminuir la activación fisiológica vinculada a la ansiedad. Science Focus indica que repetir este ciclo al menos durante 30 segundos favorece la calma.

4. Periodo programado para preocuparse

Muchas personas entran en un ciclo de preocupación constante pensando que analizar los problemas de manera recurrente evita consecuencias negativas.

La evidencia citada por Science Focus recomienda establecer un momento concreto del día, de aproximadamente 30 minutos y preferiblemente alejado de la hora de dormir, para ocuparse de estas inquietudes. Así, el resto del tiempo queda libre de pensamientos reiterativos.

Estrategias sostenidas para manejar la ansiedad

1. Enfrentar los miedos

Entre las medidas a largo plazo, Science Focus destaca la exposición gradual a situaciones o contextos evitados por miedo. Enfrentar poco a poco los escenarios temidos, incluso si primero se hace solo en la imaginación, ayuda a desmontar expectativas negativas y enseña al cerebro que los temores raramente se cumplen.

2. Ejercicio regular

El ejercicio regular constituye una estrategia fundamental en la reducción sostenible de los síntomas de ansiedad, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio regular es otra recomendación fundamental en la reducción sostenida de los síntomas de ansiedad. Según la publicación, la actividad física no solo mejora el estado de ánimo, sino que también permite acostumbrarse a sensaciones físicas como el aumento de la frecuencia cardíaca, facilitando la gestión de respuestas fisiológicas durante episodios de ansiedad.

3. Moderar el consumo de cafeína

Otro aspecto relevante es la necesidad de reducir la cafeína y otras sustancias estimulantes. Science Focus advierte que dicho compuesto, presente en alimentos y bebidas de consumo habitual, estimula el sistema nervioso y puede empeorar los síntomas en personas predispuestas a la ansiedad. Limitar su consumo contribuye al bienestar psicológico.

4. Desarrollar una mentalidad de crecimiento

Adoptar una mentalidad de crecimiento permite ver la ansiedad como un estado temporal y no un rasgo permanente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, modificar la manera en que se concibe la ansiedad resulta clave. Desarrollar una mentalidad de crecimiento, es decir, percibir la ansiedad como un estado temporal y no como un rasgo fijo, fomenta la búsqueda de soluciones activas y refuerza la resiliencia ante momentos difíciles.

Qué dice la ciencia sobre las terapias para la ansiedad

La evidencia científica revela diferencias significativas entre los abordajes psicológicos disponibles. Una revisión sistemática publicada en JAMA Psychiatry en 2024, que incluyó 65 estudios, concluyó que la terapia cognitivo-conductual es la intervención más efectiva tanto a corto como a largo plazo para tratar el trastorno de ansiedad generalizada en adultos. Este enfoque supera a otras terapias y a los tratamientos convencionales en la reducción de síntomas y en la mejora del bienestar.

El análisis también reconoce que intervenciones como la terapia de aceptación y compromiso o las técnicas de relajación ofrecen beneficios, aunque la consistencia y fortaleza de la evidencia es menor en comparación con la terapia cognitivo-conductual. Estas alternativas pueden ser útiles como complemento dentro de un tratamiento integral.

Integrar las técnicas avaladas por la evidencia junto con intervenciones psicológicas estructuradas, según Science Focus y JAMA Psychiatry, conforma un marco sólido y versátil para recuperar la estabilidad emocional.

La ansiedad no tiene por qué ser una barrera insuperable: puede transformarse en una señal útil y manejable cuando se cuenta con herramientas validadas y una perspectiva flexible frente a los desafíos.