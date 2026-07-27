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Virginia Sanz enseña cómo viven los mochileros en Australia: “Aquí en Broome tienen problemas con el alojamiento”

El ‘free camping’ es una práctica habitual en Australia, pero no solo en las zonas habilitadas para ello, sino también en aparcamientos cercanos a las playas

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Virginia Sanz enseña cómo viven los mochileros en Australia. (Canva)
Virginia Sanz enseña cómo viven los mochileros en Australia. (Canva)

Viajar como mochilero por Australia es una experiencia que pocos olvidan. Aunque está lejos de Europa, cada hora de avión invertida en llegar merece la pena. Rodeada por los océanos Pacífico y Índico, el país más grande de Oceanía es sinónimo de aventura, fauna única y paisajes que te dejarán sin palabras.

Así, el país de los canguros, koalas y ornitorrincos recibe millones de viajeros amantes de la naturaleza y las experiencias extremas. Pero no solo son los turistas los que apuestan por este tipo de vivencias. Los locales tienen un claro problema con el alojamiento y es muy habitual que la gente haga ‘free camping’.

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El ‘free camping’ (o acampada libre) es la práctica de pernoctar gratis en espacios públicos o áreas permitidas usando tiendas, furgonetas o autocaravanas. Es muy habitual en Australia por la cultura de los viajes por carretera (road trips), la inmensidad del territorio con zonas rurales despobladas y la disponibilidad oficial de áreas de descanso habilitadas.

Vivir en un parking con vistas al mar

En realidad, esto no llega a ser del todo así. Virginia Sanz (@virgsanz en TikTok) muestra en un vídeo una zona que no está habilitada para hacer eso, sino que “simplemente, en este aparcamiento al lado de la playa, puedes aparcar aquí y vivir”, explica.

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Además, la zona ofrece todo tipo de servicios. “Aquí están todos los mochileros porque puedes vivir en tu coche con vistas al mar, tienes baños públicos y un ‘cofee shop’ justo ahí en frente. Esto está estupendo”, enseña la tiktoker española.

Sol redondo, cielo anaranjado, nubes rosadas, río con reflejo solar brillante, orilla con árboles silueteados
La puesta de sol tiñe de tonos anaranjados el cielo y el agua. (INAH/Yaxchilán)

En este caso, el aparcamiento desde el que graba su TikTok Virginia Sanz ofrece un aliciente más: el Straircase to the Moon (La Escalera hacia la Luna, en español). Este es un fenómeno natural único del noroeste de Australia Occidental, donde la luna llena ascendente se refleja sobre las marismas creando la ilusión de una escalera resplandeciente que se eleva hacia el cielo. Ocurre entre marzo y octubre de cada año, y es uno de los espectáculos más mágicos de Broome.

Pero no es todo idílico, también hay cosas negativas en este paraje. Su clima tropical cálido y las leyes de protección sobre grandes reptiles ha generado el entorno perfecto para el cocodrilo de agua salada. Por eso, aunque sus aguas azules cristalinas animan a pegarse un buen baño, las autoridades alertan que no es una actividad muy recomendable. “Aquí es típico”, justifica Virginia.

El problema del alojamiento en Australia

El auge del ‘free camping’ también está estrechamente relacionado con la crisis de vivienda que atraviesa Australia desde hace años. El aumento del precio de los alquileres, la escasez de viviendas disponibles y el elevado coste de vida han llevado a muchos trabajadores, estudiantes y viajeros con visado ‘Working Holiday’ a buscar alternativas para reducir gastos.

El auge del free camping también está estrechamente relacionado con la crisis de vivienda que atraviesa Australia desde hace años. El aumento del precio de los alquileres, la escasez de viviendas disponibles y el elevado coste de vida han llevado a muchos trabajadores, estudiantes y viajeros con visado Working HolidayS buscar alternativas para reducir gastos. En algunas ciudades costeras y zonas turísticas, dormir en una furgoneta o un coche se ha convertido en una solución temporal para quienes no pueden asumir el precio de un alojamiento, una realidad que convive con la imagen idílica del país de las playas infinitas y los paisajes salvajes.

En algunas ciudades costeras y zonas turísticas, dormir en una furgoneta o un coche se ha convertido en una solución temporal para quienes no pueden asumir el precio de un alojamiento, una realidad que convive con la imagen idílica del país de las playas infinitas y los paisajes salvajes.

Sin embargo, más allá del ahorro económico, esta forma de viajar refleja una manera distinta de entender el turismo: con mayor contacto con la naturaleza, más libertad de movimiento y la posibilidad de despertarse junto a una playa paradisíaca o contemplar un fenómeno natural como el Staircase to the Moon.

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