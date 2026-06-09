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El 74% de la Generación Z cambiaría de trabajo, frente al 80% de boomers que no lo haría: la estabilidad se impone al liderazgo en su decisión

Según el estudio, el 37% de los empleados se siente poco o nada a gusto, valorado y motivado en su actual empresa

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Un grupo de siete jóvenes empleados en una oficina moderna observa una gran pantalla con gráficos de IA; un hombre al frente sostiene una caja con pertenencias.
Un empleado junior sostiene una caja con pertenencias mientras él y sus colegas observan con preocupación una pantalla que muestra datos de IA, simbolizando el impacto de la inteligencia artificial en el empleo moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo laboral se encuentra en constante transformación. Las nuevas tecnologías, con la aparición de nuevos puestos de trabajo, así como cambios en los estilos de vida, han redireccionado las necesidades de las empresas y empleados. Atraer el talento sigue siendo un reto, pero lograr que las personas se sientan comprometidas, cuidadas y vinculadas al proyecto empresarial es, a día de hoy, la verdadera clave de la sostenibilidad de las empresas, según destaca el estudio Claves del nuevo equilibrio laboral, elaborado por Pluxee.

Según destaca Pluxee en los resultados de su informe, apostar por el bienestar laboral “ya no es una opción, sino una palanca estratégica para fortalecer la experiencia del empleado, reducir la rotación y construir organizaciones más resilientes y competitivas”. En esta línea, el 37% de los empleados se siente poco o nada a gusto, valorado y motivado en su empresa.

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Así, las empresas han cambiado su estrategia y dedican sus esfuerzos a fidelizar el talento en términos laborales y económicos -antes que atraer nuevo talento-, poniendo el foco en motivar el talento y mejorar su engagment con medidas que mejoran la conciliación y el bienestar integral del equipo. entre las principales estrategias de fidelización aparecen medidas como facilitar la conciliación laboral, el teletrabajo, una mayor comunicación interna y más formación y desarrollo profesional.

El informe destaca también que casi un tercio del talento ha cambiado de empresa en los últimos años (26,8% en los últimos tres años), por lo que la fidelización del empleado se ha convertido en una prioridad para las compañías ante la fuga de talento. Entre los motivos que animan a los trabajadores a cambiar de trabajo destacan un mayor salario (39,4%), el crecimiento profesional (32,7%) o la mayor flexibilidad y conciliación (30,1%).

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Miles de personas salieron a las calles de Madrid para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Bajo el lema 'Salarios, vivienda y democracia', los manifestantes exigen mejores condiciones laborales y el fin de la precariedad.

El salario, principal motivación para cambiar de trabajo

Pluxee señala que la mitad de los empleados quieren cambiar de trabajo (49,9%), entre los que un 9,7% se lo plantea de forma activa, mientras que un 40,2% está abierto a escuchar ofertas. La principal motivación para tomar esta decisión es un mayor salario (67,2%), seguido de el horario (32,8%), más flexibilidad (32,6%), un mejor proyecto (32,4%) y más beneficios o incentivos (29,2%).

Entre los trabajadores que están dispuestos a cambiar de empleo, destaca la decisión de los más jóvenes. El 74% de la generación Z reconoce que cambiaría de empresa, mientras que entre los boomers ocurre todo lo contrario: el 80% no cambiaría de trabajo. Entre medias, el 60,1% de los millenials buscarían otro lugar de trabajo y, en la generación Z, el 42% tomarían la misma decisión.

En un contexto laboral tan dinámico, el informe señala que los empleados anteponen la estabilidad laboral ante roles de liderazgo a la hora de tomar decisiones. A medio plazo (cinco años), tanto la Generación X (53%) como los Boomers (41%)prefieren mantenerse en su posición actual y disfrutar de estabilidad laboral, mientras que la generación Z (45%) y los millenials (30%) prefieren explorar nuevas oportunidades y desarrollar habilidades en diferentes áreas.

El informe se ha elaborado con datos de empresas y empleados de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao y Pamplona y se han tenido en cuenta las opiniones de 200 empresas de sectores como servicios, industria, finanzas, viajes, telecos o farmacéutico. Además, se ha entrevistado a 1.003 empleados, destacando la participación de millenials (37%) y generación X (44%), frente a los Z (10%) y boomers (9%).

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