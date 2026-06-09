El Gobierno activa el plan de prevención con recomendaciones para empresas y trabajadores expuestos a las altas temperaturas

En la imagen de archivo, trabajadores de la construcción beben agua. EFE/Marcial Guillén

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de actuación para la temporada de verano en el que recoge actuaciones para proteger a los trabajadores ante las temperaturas extremas del calor. Mediante el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst) se ha puesto en marcha una campaña informativa para hacer llegar a trabajadores y empresas las medidas que deben tomar ante episodios de altas temperaturas.

La vigilancia se refuerza especialmente en las actividades con mayor exposición a las altas temperaturas, como en el caso de los trabajadores del campo, donde se produce un repunte de la actividad agraria en el periodo estival. Otros sectores como la construcción también se verán afectados por las altas temperaturas en la temporada de verano.

PUBLICIDAD

“Los últimos diez años han sido han sido los más calurosos desde que se tienen registros, batiendo récords tanto en la superficie terrestre como en los océanos. El cambio climático ya no es solo una cuestión medioambiental, es una cuestión de salud pública que está afectando a la seguridad y salud de la población trabajadora”, ha asegurado Aitana Garí, directora del Insst, durante la presentación de la campaña frente a los riesgos laborales del cambio climático, llevada a cabo junto con la administración portuguesa.

Según las estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año cerca de 19.000 personas trabajadoras mueren por causas relacionadas con el calor y más de 22 millones sufren lesiones derivadas de la exposición a altas temperaturas. A estas cifras hay que sumar además el impacto negativo del frío extremo, las danas, las inundaciones, los incendios forestales y otros fenómenos cada vez más frecuentes e intensos relacionados con el cambio climático.

PUBLICIDAD

La iniciativa, que se desarrollará entre junio de 2026 y junio de 2027, pone a disposición de los ciudadanos una web con información técnica, fichas de recomendaciones preventivas y materiales de sensibilización sobre los principales riesgos laborales asociados al cambio climático. Además, desde el Ejecutivo han invitado a empresas, organizaciones profesionales, agentes sociales y entidades vinculadas a la prevención de riesgos laborales a adherirse a la campaña y colaborar en la difusión de sus mensajes.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Recomendaciones ante el calor extremo

Dentro de la iniciativa, el Gobierno ha difundido diferentes recomendaciones ante situaciones recurrentes durante el verano, como vectores -evitar picaduras de mosquitos y garrapatas-, la radiación ultravioleta o el calor extremo, diferenciando entre medidas para las empresas y los empleados.

PUBLICIDAD

Para las empresas, han recomendado una evaluación de riesgos, identificando si existe riesgo de estrés térmico en trabajaos al aire libre, evitando este riesgo e identificando a los trabajadores sensibles al calor. Además, aconsejan establecer un plan de actuación frente a estos fenómenos, planificar el proceso de aclimatización, proporcionar ropa de trabajo adecuada, asegurar el suministro de agua y organizar el trabajo para que las actividades físicas intensas se realicen durante las primeras horas del día y limitar el tiempo de exposición.

Respecto a los trabajadores, el Ejecutivo recomienda conocer con anterioridad las medidas de prevención establecidas por la empresa, así como los síntomas asociados a la sobrecarga térmica, como mareos, nauseas, confusión o deshidratación. Además, aconsejan seguir las recomendaciones, realizando las tareas de mayor intensidad en las horas más frescas de la jornada.

PUBLICIDAD

Otros consejos para los empleados son disminuir el esfuerzo utilizando ayudas mecánicas o de otra persona, beber frecuentemente bebidas apropiadas, como agua té frío o limonada, a temperatura de 10-15 grados centígrados, evitando bebidas alcoholizadas, azucaradas y con cafeína. También, consumir alimentos ligeros y frescos, ducharse después de cada jornada y evitar actividades físicas intensas después del trabajo.