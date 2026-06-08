Marruecos mata con drones a Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del histórico líder del Polisario, en plena visita del enviado de la ONU al Sáhara

Lahbib Mohamed Abdelaziz, en una imagen reciente (Redes Sociales)

Marruecos ha matado este domingo en un ataque con drones al dirigente y mando militar del Frente Polisario Lahbib Mohamed Abdelaziz, de 37 años, hijo del histórico líder saharaui Mohamed Abdelaziz, según ha informado la organización independentista. La operación, llevada a cabo cerca del muro militar que divide el Sáhara Occidental, causó también la muerte de otros dos combatientes saharauis y se produjo en plena visita del enviado especial de la ONU para el territorio, Staffan de Mistura, a los campamentos de refugiados de Tinduf.

El Frente Polisario atribuye directamente a las Fuerzas Armadas marroquíes la acción, que considera uno de los golpes más importantes sufridos por su estructura político-militar en los últimos años. Rabat no ha confirmado por ahora la operación ni se ha pronunciado sobre las informaciones difundidas por la organización saharaui.

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La muerte de Abdelaziz afecta a una de las figuras con mayor proyección dentro del movimiento independentista. Miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y comandante de la Primera Brigada de Reserva, era considerado por numerosos dirigentes saharauis como uno de los cuadros jóvenes con más peso dentro de la organización.

Ataque junto al muro militar

Según el comunicado difundido por el Frente Polisario durante la noche del domingo, Marruecos ejecutó el ataque mientras Abdelaziz dirigía operaciones militares contra posiciones marroquíes situadas en el denominado muro militar del Sáhara Occidental. La acción tuvo lugar en una zona próxima a la barrera defensiva levantada por Marruecos, que separa aproximadamente el 80% del territorio bajo control marroquí del 20% restante que permanece bajo influencia del Frente Polisario.

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La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada por el movimiento independentista, ha decretado tres días de luto nacional tras la muerte del dirigente saharaui y de los otros dos combatientes.

El episodio se produce en un momento especialmente sensible para el conflicto. El enviado de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, se encuentra estos días en los campamentos de refugiados de Tinduf, en el suroeste de Argelia, donde mantiene contactos con responsables saharauis en un nuevo intento por reactivar las negociaciones políticas entre las partes.

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La visita estaba orientada a explorar vías para recuperar el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, unas conversaciones que atraviesan una fase de bloqueo tras el recrudecimiento de las hostilidades registrado durante los últimos meses.

Escalada de tensión

La muerte de Abdelaziz llega pocas semanas después del ataque de artillería lanzado por el Frente Polisario contra una base militar marroquí situada en la zona de Esmara. A raíz de ese episodio, las perspectivas de relanzar el proceso negociador quedaron seriamente deterioradas.

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El conflicto atraviesa una nueva etapa de enfrentamiento desde noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario dio por roto el alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 bajo supervisión de Naciones Unidas. Desde entonces, ambas partes intercambian periódicamente acusaciones y comunicados sobre acciones militares a lo largo del muro defensivo.

El pasado mes de mayo, el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, remitió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que defendía que las operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas saharauis constituían actos de legítima defensa frente a Marruecos.

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Hijo del histórico líder saharaui

Lahbib Mohamed Abdelaziz pertenecía a una de las familias más influyentes dentro del nacionalismo saharaui. Era hijo de Mohamed Abdelaziz, secretario general del Frente Polisario durante cuatro décadas y presidente de la RASD hasta su fallecimiento en 2016.

Nacido en 1989 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, completó allí su formación básica antes de trasladarse a Argelia para cursar estudios universitarios de Relaciones Internacionales. Tras graduarse, ingresó en noviembre de 2011 en el Ejército de Liberación Popular Saharaui.

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Su carrera militar avanzó de forma constante. En 2012 completó el curso de Fuerzas Especiales y posteriormente desempeñó diversas responsabilidades de mando. Entre 2017 y 2018 realizó formación de Estado Mayor y asumió funciones tanto operativas como administrativas dentro de las estructuras militares saharauis.

A lo largo de su trayectoria fue jefe de sección, jefe de batallón, director de la Administración General del Ministerio de Defensa y miembro del Estado Mayor General. Más tarde pasó a dirigir el área central de Formación y Desarrollo, una de las responsabilidades más relevantes dentro de la organización.

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Su ascenso político se consolidó durante los últimos años. En enero de 2023 fue elegido miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, integrado por 28 dirigentes, y pasó a formar parte de la influyente Comisión de Defensa. En 2024, Brahim Gali lo nombró comandante de la brigada de reserva, una decisión interpretada entonces como una muestra de su creciente influencia dentro de la organización.

Su condición de hijo del histórico dirigente Mohamed Abdelaziz, unida a su creciente protagonismo político y militar, había reforzado su perfil dentro del Polisario en un momento caracterizado por las tensiones internas y por la persistencia del conflicto con Marruecos.

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Casado y padre de tres hijos, Abdelaziz se había convertido en una de las figuras más visibles de la nueva generación de dirigentes saharauis. Su muerte en un ataque atribuido a Marruecos elimina a uno de los cuadros emergentes más relevantes del Frente Polisario y añade un nuevo elemento de tensión a un conflicto que permanece sin resolver medio siglo después de su inicio.