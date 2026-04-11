España

Cómo podría España proteger Ceuta y Melilla si Marruecos se movilizara para “desocuparlas”: defensa europea ante la duda del artículo 5 de la OTAN

Figuras marroquíes han defendido históricamente que las ciudades autónomas no son españolas, y esta teoría se expande ahora por EEUU

Guardar
Tanques Leopard 2E del Ejército de Tierra español (Indra)
Tanques Leopard 2E del Ejército de Tierra español. (Indra)

La presión diplomática sobre Ceuta y Melilla ha crecido en las últimas semanas. En Marruecos siempre ha existido una corriente que defiende añadir las ciudades autónomas a su país como parte de sus ambiciones expansionistas. La novedad es que esta teoría se esté expandiendo por Estados Unidos. El último en cuestionar el dominio español en el norte de África ha sido Mario Díaz-Balart, figura republicana cercana a Marco Rubio.

Ahora mismo, hablar de defenderlas militarmente todavía es precipitado. De hecho, las relaciones entre España y Marruecos han mejorado notoriamente desde 2022, cuando Pedro Sánchez reconoció la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental como “base de las negociaciones”. En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado que exista este riesgo. No obstante, la pretensión del ‘Gran Marruecos’, el proyecto de política exterior centrado en aumentar su territorio, incluye a Ceuta y Melilla.

En 2020, el entonces primer ministro marroquí, Saadeddine El Othmani, declaró que Ceuta y Melilla “son marroquíes como el Sáhara” y calificó ambas ciudades de “ocupadas”. El rey Mohammed VI no ha hecho declaraciones directas sobre ellas, pero en su política exterior insiste en la “integridad territorial”, incluyendo la “zona norte”. En 2023, ya con el gobierno de Akhannouch, Marruecos envió a la Comisión Europea una nota oficial defendiendo su soberanía sobre ambas, aunque el primer ministro se ha mantenido más cauteloso.

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo y con compromisos en distintos ámbitos

Papel dudoso de la OTAN

Si España decidiera desplegar recursos militares para defender a las dos ciudades de un ataque por parte de Marruecos o de cualquier otro país, tocaría la puerta de sus socios internacionales. Sin embargo, no todas las puertas se abrirían. El papel de la OTAN siempre ha sido dudoso, pues su tratado habla de defender los territorios “en Europa”.

El artículo 5 de la OTAN garantiza la defensa colectiva ante ataques que “tengan lugar en Europa o en América del Norte”. El artículo 6 aclara que esa protección cubre territorios en esas regiones geográficas. También incluye las “islas al norte del Trópico de Cáncer”, y antes mencionaba “los departamentos franceses de Argelia”. Ceuta y Melilla se encuentran geográficamente en África y no se mencionan como excepciones.

A las dificultades por el reglamento de la Alianza se une el distanciamiento político con Estados Unidos, principal fuerza de la OTAN, por las diferencias entre Pedro Sánchez y Donald Trump, y las cada vez más frecuentes posturas cercanas a la posesión de Marruecos de la región donde se encuentran las ciudades españolas.

El grupo representativo saharaui participó en la reciente reunión en Madrid, organizado por EEUU, junto a Marruecos, Mauritania y Argelia

Alternativa con el tratado de la UE

Desde el año 2009, el Tratado de la Unión Europea recoge una cláusula de defensa mutua que refuerza la seguridad colectiva de los Estados miembros. El artículo 42.7 establece que, en caso de que un país de la UE sea objeto de agresión armada en su territorio, los demás países deben prestarle “ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance”.

El principal límite de esta cláusula es que cada Estado puede decidir el tipo de apoyo y no necesariamente debe ser militar. En el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la aplicación del artículo 42.7 es posible porque ambas forman parte de España y, a diferencia de la OTAN, el tratado no hace distinciones geográficas.

Andrius Kubilius, el Comisario Europeo de Defensa, ha destacado en los últimos meses la urgente necesidad de actualizar el artículo 42.7 ante las nuevas amenazas geopolíticas, principalmente por parte de Rusia, y ante la situación de defensa europea. Pero Kubilius señala que persisten dudas legales y subraya que la redacción actual no garantiza suficiente claridad ni fortaleza para una respuesta contundente y coordinada.

Temas Relacionados

Estados UnidosOTANGobierno EspañaPedro SánchezEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en Sevilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Sevilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Málaga: el pronóstico del tiempo para este 11 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Málaga: el pronóstico del tiempo para este 11 de abril

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Kiko Rivera explica en ‘¡De viernes!’ su enfado con Irene Rosales y el perdón telefónico con Isabel Pantoja: “Borrón y cuenta nueva”

El DJ atribuye a la mediación de Anabel Pantoja y al apoyo de su pareja, Lola García, la recuperación del vínculo con su madre

Kiko Rivera explica en ‘¡De viernes!’ su enfado con Irene Rosales y el perdón telefónico con Isabel Pantoja: “Borrón y cuenta nueva”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

ECONOMÍA

Francia considera la bajada de impuestos al combustible de España una medida “fácil que no funciona” y opta por reducir el uso del gas

Francia considera la bajada de impuestos al combustible de España una medida “fácil que no funciona” y opta por reducir el uso del gas

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

DEPORTES

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”