La derrota de la diplomacia en el Sáhara Occidental: el Frente Polisario defiende la “vía pacífica” mientras el hartazgo se extiende entre los saharauis

Manifestación por la autodeterminación del Sahara Occidental. (Diego Radamés/Europa Press)

Este sábado 15 de noviembre, las calles de Madrid escucharán de nuevo los reclamos del pueblo saharaui, que se manifiesta en una fecha muy señalada. Han pasado 50 años de los acuerdos firmados en la capital española, que sellaron la entrega del control del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Y las protestas se realizarán en un momento en que el futuro de la lucha por su independencia está contra las cuerdas. La última decisión de la ONU de apostar por la propuesta marroquí como base para unas negociaciones supone la pérdida de casi cualquier apoyo internacional, incluyendo el de España.

Los próximos pasos de los saharauis son difíciles de prever. El Frente Polisario transmite su interés por continuar con un enfoque diplomático. En entrevista con Infobae España, Abdulah Arabi, representante del organismo en España, defiende “la vía diplomática como mejor solución”. Pero el periodista José Carmona, autor de Los Despojados, libro donde cuenta sus experiencias en el territorio, reconoce que se ha perdido la confianza en la efectividad de la diplomacia en el Sáhara Occidental.

Imagen de archivo de una bandera saharaui en una manifestación en San Sebastián. (Javi Julio/SOPA Images via ZUMA)

La derrota de la diplomacia

En los años del final del régimen de Franco, la ONU instó a España a conceder el derecho de libre decisión al pueblo saharaui. Hasta los años 70, el Sáhara Occidental se consideraba la provincia número 53 de España. Naciones Unidas, en medio del proceso de descolonización, ofreció su mano para que los saharauis contasen con la posibilidad de elegir. Sin embargo, con la Marcha Verde y los Acuerdos de Madrid, llegó el dominio marroquí, que reclama el territorio, y la idea de un referéndum se fue diluyendo.

Así se ha llegado a 2025, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU, en una votación impulsada por EEUU y con la abstención de China y Rusia, hasta ahora aliados de los saharauis, aceptó la reclamación marroquí como inicio de una conversación hacia la “solución más justa”. España ya dio este paso en 2022, con la carta que Pedro Sánchez envió al rey Mohamed VI, indicándole esta nueva postura.

De esta forma, el Frente Polisario ve cómo, tras años buscando su objetivo de convertirse en un país independiente mediante la diplomacia, su meta está todavía más lejos. Entre 1975 y 1991, luchó militarmente contra Marruecos. Terminó con un alto el fuego que no dio paso a una mejor situación para los saharauis. Ahora, como explica Carmona, la realidad es que no es posible descartar que “vayan a las armas de nuevo”. Pero el hartazgo comienza a ser un sentimiento común entre los miles de nativos del desierto que viven en los campamentos.

Postura del Frente Polisario

Abdulah Arabi lleva más de 30 años en la lucha saharaui desde España. En 2020 asumió la representación del Frente Polisario. Al preguntarle sobre la decisión de la ONU, la califica de forma clara y convencida como “contradictoria”. Según Arabi, el texto aprobado incluye menciones a la propuesta de autonomía defendida por Marruecos, pero también mantiene la misión de la ONU para la celebración de un referéndum de autodeterminación, quedándose a mitad de camino y sin señalar plazos ni posibles fechas.

Arabi reafirma el compromiso del movimiento con la vía diplomática para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. “Vamos a seguir apostando por el diálogo, vamos a seguir apostando por la vía pacífica como mejor solución”, dice, insistiendo en la necesidad de que cualquier salida al conflicto pase por el respeto de la legalidad internacional y la voluntad del pueblo saharaui.

A pesar de los últimos acontecimientos, el Frente Polisario no quiere que la imagen actual de lucha pacífica cambie. No obstante, recuerda que “la única solución viable, justa, duradera y mucho más aceptable será aquella que elija el pueblo saharaui en el marco de un referéndum de autodeterminación”.

Manifestación por el Sáhara Occidental. (Europa Press)

Por otro lado, Arabi explica que la situación del pueblo saharaui permanece marcada por el exilio y la ocupación de parte del territorio, especialmente en las zonas ricas en recursos naturales. Argumenta que Marruecos explota estos recursos en cooperación con otros países, lo que, en su opinión, ha sido el detonador del cambio de postura generalizado.

Sobre la propuesta para facilitar la nacionalidad española a los saharauis, Arabi defiende el derecho de cada persona saharaui a optar por ella, pero recuerda que el objetivo del Frente Polisario es la independencia. Aun así, acepta que es decisión libre de cada saharaui, que debe contar con esta opción por un deber histórico de España.