La “hoja de ruta” para el Sáhara Occidental que EEUU ha puesto sobre la mesa en la misteriosa reunión de Madrid sin contar con España

Archivo: Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken y ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita (REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Estados Unidos quiere poner fin al conflicto del Sáhara y lo ha hecho en una misteriosa cumbre en Madrid en la que España no ha participado. Según confirmó el Gobierno de Donald Trump, a través de la delegación para la ONU, conversaron con representantes de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania en la capital española con la intención de avanzar en una solución para el Sáhara Occidental.

La situación de esta región dio un giro de 180º hace cuatro meses. La ONU cambió su postura y aceptó la autonomía marroquí como base de las negociaciones, sin que China, Rusia o Argelia se opusieran, a pesar de ser aliados del Frente Polisario. España dio este paso en 2022, cuando Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI donde se lo comunicaba. EEUU busca acelerar la puesta en práctica, empezando por esta reunión.

Coincidiendo con este encuentro sobre el que apenas se han dado detalles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha planificado encuentros con su homólogo marroquí o el representante estadounidense en Naciones Unidas, Mike Waltz. El ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hablado sobre esta reunión, pues, según la escueta información que ha facilitado EEUU, España solo habría sido la sede.

Estados Unidos indicó que su objetivo era proponer la “hoja de ruta” hacia la solución en esta región, marcando como punto de partida la propuesta de autonomía de Marruecos. La resolución 2797 de la ONU, tramitada en el pasado mes de octubre de 2025, mantiene este mismo argumento, de manera que es la base que se ha puesto sobre la mesa en el misterioso encuentro.

España, satisfecha con resolución ONU sobre el plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

La “hoja de ruta” para el Sáhara

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 31 de octubre la Resolución 2797 (2025), que establece la prórroga del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de 2026. Si bien se renueva una misión que lleva en su propio nombre el objetivo de un referéndum, también recoge el apoyo a una solución que aleja esta posibilidad.

La resolución reconoce el respaldo internacional a la propuesta de autonomía presentada por Marruecos, considerándola “una solución más factible”. Aceptar el control por parte del régimen marroquí choca frontalmente con la idea inicial de permitir que los saharauis decidan sobre la gobernanza y futuro del territorio que habitan.

EEUU confirmó que la intención de este encuentro era establecer un plan que seguir basado en esta resolución. Por tanto, los países y representantes involucrados estarían tratando de llegar a un punto de concordia, partiendo del posible dominio marroquí, lo que dificulta visualizar una aprobación por parte del Frente Polisario.

El enviado de la ONU para el Sáhara Occidental plantea una "partición" del territorio.

Una reunión misteriosa

Más allá de la confirmación por parte de EEUU de que el encuentro se ha producido, no ha trascendido más contenido ni ninguna decisión. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha participado en este encuentro. Por tanto, se desconoce si España jugará algún papel en la puesta en marcha de cualquier idea o consenso alcanzado.

Albares no ha mencionado en sus comunicados en redes sociales si el Sáhara Occidental ha sido uno de los temas troncales en sus encuentros. El ministro ha señalado que las relaciones entre España y Marruecos son “de las mejores del mundo”. Las conversaciones que envuelven a los dos países suelen estar rodeadas de cierto misterio, como ocurrió en la última Reunión de Alto Nivel en Madrid, cuando Pedro Sánchez y Aziz Ajanuch​, primer Ministro de Marruecos, no ofrecieron una rueda de prensa posterior.