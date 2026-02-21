España

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

El Delegado del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, asegura a ‘Infobae’ que estas conversaciones no han llegado a ser “negociaciones” serias

El grupo representativo saharaui participó en la reciente reunión en Madrid, organizado por EEUU, junto a Marruecos, Mauritania y Argelia

La decisión sobre el Sáhara Occidental sigue generando un debate de difícil consenso. El Frente Polisario, considerado representante del pueblo saharaui, defiende la autodeterminación brindada por la resolución 27/97 de la ONU. Sin embargo, Naciones Unidas dio un giro clave en 2025, cuando aceptó la autonomía de Marruecos como “base de las negociaciones”. El lunes 9 de febrero, Madrid acogió una reunión con los principales actores. Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, explica a Infobae que este encuentro no ha cambiado la posición del grupo.

La conversación ha estado rodeada de secretismo y confidencialidad. El Gobierno de Estados Unidos fue quien, el mismo lunes, a través de un corto mensaje en X, confirmó que se había producido. Representantes de EEUU, la ONU, Marruecos, Argelia, Mauritania y el Frente Polisario se reunieron en la capital española para avanzar en el futuro de la región. Abdulah señala que es la segunda reunión reciente, tras una primera en EEUU, y que “no es una novedad”, pues llevan años “sentándose con Marruecos y negociando con ellos”.

Cada parte llegaba a la reunión en una posición muy diferente. Marruecos es el invitado deseoso de que llegue el día y que asiste vestido con sus mejores galas. Tras décadas reclamando el territorio, ha alcanzado un escenario favorable en el que el panorama internacional acepta su autonomía como inicio de las conversaciones. Medios como Atalayar o Le Desk adelantaron el plan que diseñó este país, que incluye instituciones propias para el Sáhara Occidental pero subordinadas a Marruecos.

Entrevista con Abdulah Arabi, delegado
Entrevista con Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España. (Alejandro Higuera López/Infobae)

El Frente Polisario en la reunión de Madrid

El Frente Polisario no cierra la puerta a ninguna opción, pero con la exigencia de que llegue a partir de unas urnas en la región. “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”, asegura Abdulah Arabi. Sobre la reunión en Madrid, dice que este tipo de encuentros se han producido anteriormente, pero que no han tenido un gran impacto. “La última resolución pide a las partes entrar en unas negociaciones, pero aún no han empezado. Previamente, hay conversaciones e intentos de acercamiento de ideas”, explica el delegado.

“El asesor del presidente Trump reconoció que estas conversaciones no son sencillas, son muy complejas” sostiene Abdulah Arabi. “No se trata solo de imponer una autonomía a un pueblo, sino de decidir qué hacer con ese pueblo, con la parte del territorio controlada, con los refugiados saharauis, con los presos políticos en la parte ocupada por Marruecos”, desarrolla el delegado.

“Cualquier acercamiento ayuda a que alguien pueda defender su visión, y nosotros somos un pueblo que está abierto a explorar todas las opciones, pero siempre dentro del marco del derecho internacional”, dice el representante, defendiendo la importancia de reuniones como la que se dio hace algo más de 10 días en Madrid a pesar de que, por el momento, no hayan dado resultado.

España, satisfecha con resolución ONU sobre el plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

Dificultad del referéndum en el Sáhara Occidental

“Nuestra obligación es seguir defendiendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, a pesar de las dificultades y de todas las maniobras que Marruecos intenta interponer ante la aplicación de ese derecho”, asegura el delegado en la entrevista. Según el diplomático, la función del Frente Polisario se limita a permitir que se produzca el referéndum con el que los saharauis puedan votar por su futuro.

El representante en España argumenta que el punto de discordia entre el Frente Polisario y Marruecos, que hasta ahora no ha tenido solución, es que el segundo “presenta una propuesta de autonomía como única solución”. El grupo representante saharaui defiende que podría llegarse a “la autodeterminación, la independencia, la autonomía, la integración o cualquier otra opción”, siempre que sea a través de la votación de sus habitantes.

Abdulah Arabi concluye que se mantendrán en esta idea, a pesar de “las dificultades y de todas las maniobras que Marruecos intenta interponer”. El delegado sostiene que el reinado de Mohamed VI “sabe perfectamente que el pueblo saharaui votaría por su independencia y trata de obstaculizarlo y de impedirlo a toda costa”.

