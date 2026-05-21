Yuli y Lucas rompen las reglas del reencuentro, Leila tira el anillo a la hoguera y una nueva pareja sacude las villas en ‘La isla de las tentaciones 10’

Yuli y Lucas rompen las normas del programa tras su reencuentro (La isla de las tentaciones)

Decisiones inesperadas y emociones extremas han marcado la nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones 10’. El programa ha estado centrado en el reencuentro entre Yuli Cagna y Lucas, la llegada de Bayan y Miguel como nueva pareja y la reacción de Leila tras descubrir la implicación de Atamán con Irini.

El reencuentro entre Yuli y Lucas se ha producido tras la decisión conjunta de las concursantes de Villa Deseo. La elección ha recaído en ellos porque Yuli llevaba días especialmente afectada tras haber caído en la tentación con Óscar.

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Por unanimidad, sus compañeras han considerado necesario que ambos se vieran frente a ‘El espejo’, lo que ha provocado momentos de máxima tensión. La mecánica del encuentro restringía a tres minutos el tiempo, prohibía la comunicación verbal y el contacto físico, aunque finalmente las reglas han sido quebrantadas.

Reencuentro frente al espejo

Las participantes de “Villa Deseo” han seleccionado a Yuli y Lucas para protagonizar el reencuentro frente a “El espejo”, ya que Yuli había iniciado un acercamiento sentimental con Óscar. Durante el esperado encuentro, ambos debían mantener únicamente contacto visual y gestual durante tres minutos, sin mediar palabra ni atravesar el espejo, según establecían las normas comunicadas por la presentadora, Sandra Barneda.

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Nada más comenzar el cara a cara, Yuli ha vulnerado las reglas dirigidas por Barneda y ha comenzado a interpelar a Lucas: “¿por qué dijiste que no me amabas? ¿qué pasó en Chile la noche que saliste solo?”, lo que ha obligado a la presentadora a recordar la dinámica del juego.

Las reglas del programa se ponen a prueba durante el cara a cara entre Yuli y Lucas (La isla de las tentaciones)

El estado emocional de Yuli se ha agravado y ha experimentado un mareo, llegando a reconocer: “Se me ha bajado la presión”. Preocupada por su estado, Sandra Barneda se ha apresurado a preguntarle por su bienestar. En ese momento, Lucas ha cruzado el espejo y la ha abrazado, desobedeciendo las indicaciones y rompiendo, de hecho, la única norma que impedía el contacto físico.

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Sandra Barneda interviene en un momento de alta carga emocional entre los concursantes (La isla de las tentaciones)

Tras un primer intento de separación por parte de la presentadora, Lucas ha abandonado la escena. Yuli, a solas con Barneda, ha descrito la situación vivida: “Me superó el momento, fue el golpe de realidad de volver a verle”, según ha relatado la concursante.

No obstante, la tensión ha continuado, ya que Lucas ha vuelto a aproximarse para expresar sus sentimientos de forma directa: “Te amo con todo, eres mi vida entera, me importa una mierda todo, me importas tú, te quiero a ti por encima de todo. Quiérete, sé tú misma y si estás enamorada de ese chaval ve a por él, solo quiero que seas feliz. Te voy a querer toda la vida”. El incidente ha generado un gran impacto emocional, intensificando la incertidumbre en la pareja.

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Nueva pareja

La jornada ha incorporado otro giro relevante: la llegada de Miguel y Bayan como nueva pareja al programa, un movimiento que ha sacudido la dinámica de las villas. Ambos han reafirmado que llevan juntos aproximadamente un año y medio y que su relación comenzó después de haber participado, respectivamente, en las séptima y octava temporadas.

El reencuentro de Miguel con antiguos conocidos, como Claudia y Lucas, ha generado reacciones encontradas, y, especialmente, la entrada de Bayan ha provocado tensiones. En su encuentro con Mar, han aflorado antiguos conflictos derivados de un desencuentro sentimental en el pasado.

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Miguel y Bayan irrumpen en el programa y despiertan reacciones entre los concursantes (La isla de las tentaciones)

Mar ha sido tajante: “Si te lo hubiese hecho yo a ti a lo mejor sí te hubieses acordado... fue muy feo por tu parte. No me voy a olvidar, para mí eras súper importante y fue muy feo”. Bayan ha optado por restarle trascendencia a la disputa y ha manifestado su intención de dejar atrás el pasado.

El recibimiento a Bayan no ha sido más amistoso entre otros miembros de la villa. David ha expresado abiertamente su incomodidad, calificando a Bayan como “un bicho”, mientras que Álex Girona ha manifestado que le “cae fatal” y ha descrito su relación pasada con la nueva concursante como problemática.

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Leila rompe con Atamán

El episodio ha continuado con el foco en la hoguera protagonizada por Leila y el descubrimiento de la relación entre Atamán e Irini. Tras visualizar imágenes que confirmaban el acercamiento entre ambos, Leila ha reaccionado despojándose del anillo y lanzándolo a la hoguera que simbolizaba su vínculo con Atamán y ha declarado: “Mi relación se acaba de morir. Ya todo me da igual... se ha liado con dos chicas. Yo no he podido estar con esta persona durante 11 años... no quiero saber nada de esa persona, no es mi novio”.

La situación se ha vuelto más evidente al ver a Atamán e Irini recordando el inicio de su relación y compartiendo momentos íntimos. Leila ha reiterado sus dudas respecto a sus propios sentimientos: “Cuando le he visto con esa chica tengo claro que se acabó”, ha asegurado.

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Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Sandra Barneda, presentadora del programa, ha comunicado a Villa Deseo que Leila iba a enfrentarse a la tentación. El posterior encuentro entre la pareja y Claudia ha puesto de manifiesto los reproches y el agotamiento emocional de Leila. Por su parte, tras ser informado por la tentadora, Atamán ha admitido ante las cámaras que ha mantenido una relación con Irini.