Secuencias extremas y enfrentamientos en ‘La isla de las tentaciones 10’: besos múltiples, tríos y una hoguera decisiva

La Isla de las tentaciones presenta una nueva entrega cargada de emoción, sentimientos y situaciones íntimas (La Isla de las tentaciones)

‘La isla de las tentaciones 10’ ha concentrado en una misma entrega varios de sus giros más extremos. Atamán ha acabado en su habitación con Irini y Yokebed tras varios besos en Villa Montaña, Alba ha besado a Álex Girona en el jacuzzi y Mar y Christian se han enfrentado en una hoguera de confrontación que deja en el aire el futuro de la pareja.

La secuencia más directa del programa ha sido la de Mar y Christian: ella pidió la confrontación después de ver imágenes en directo durante diez minutos, él llegó enfadado a la hoguera y ambos terminaron discutiendo también ante los vídeos de los momentos del participante con Ainhoa.

PUBLICIDAD

En la villa de los chicos, Atamán ha sido el concursante que más se ha dejado llevar tras ver en su última hoguera las imágenes de Leila con David. La fiesta derivó en una cadena de besos con dos tentadoras, Irini y Yokebed, con una frase previa dirigida al canario: “Mira lo que te estás perdiendo”.

El primer beso entre las dos solteras se produjo durante un juego en Villa Montaña. La escena dejó sorprendidos al resto de compañeros y volvió a repetirse varias veces durante la noche, hasta el punto de que Atamán bromeó con la posibilidad de un trío: “Me voy a hacer un trío”.

PUBLICIDAD

Besos en cadena y tentaciones cruzadas

La secuencia fue escalando con un beso a tres en el que primero participaron Irini y Atamán y después Yokebed y el concursante. Ese acercamiento hizo sonar de nuevo la luz de la tentación en Villa Deseo. Más tarde, los tres se marcharon a la habitación de Atamán y allí siguieron besándose. En ese momento, el participante miró a cámara y dijo: “Abuela, me lo dijiste y lo estoy cumpliendo”, una intervención a la que el programa dio un tono humorístico.

La fiesta no se quedó ahí. Los besos alcanzaron también a Claudia, que se besó con Irini y aseguró que, si se producía un trío, “acabaría apareciendo” por la habitación de Atamán; después, Claudia también se besó con él y volvió a activarse la luz de la tentación en Villa Deseo. Antes de que terminara la noche, Irini lanzó una última frase a Yokebed: “Nosotros no cerramos con llave, por si acaso”. Después se despidió de ella y se fue a dormir con Atamán.

PUBLICIDAD

Los tres compartieron un beso a tres y terminaron juntos en la habitación de Atamán (La isla de las tentaciones)

En la villa de las chicas, Alba acabó cediendo a la tentación con Álex Girona, al que ya había definido desde su entrada como su prototipo. Ambos se quedaron solos en el jacuzzi después de una fiesta y de una conversación en la que él le dijo: “Tengo cara de malo, pero soy bueno”.

El acercamiento avanzó entre caricias y besos en el cuello hasta que Alba tomó la iniciativa y le besó en repetidas ocasiones. Ese momento activó la alarma en Villa Montaña, donde David expresó su malestar con una frase breve: “Me encuentro bastante mal”.

PUBLICIDAD

El encuentro activó la alarma en Villa Montaña y generó dudas en Alba sobre su relación con David (La isla de las tentaciones)

Después del beso, Álex trató de tranquilizar a la participante con otra declaración: “Qué rico besas, lo has sentido y lo has hecho, ya está”. Alba, por su parte, miró a cámara y lanzó un mensaje: “Perdón, mamá”. La concursante también verbalizó sus dudas sobre su relación con David.

Alba admitió: “Por mucho que le ame no veo futuro a nuestra relación, creo que lloro por la pena de todo lo que tengo que dejar, todo lo que hemos construido para nada y el daño que le puedo hacer. Él me dijo que le podía destrozar y que sería capaz de perdonarme”. A la mañana siguiente contó a sus compañeras que todo había ido muy bien y más tarde, durante el desayuno, resumió su estado con otra frase: “Me siento mal por no sentirme mal”.

PUBLICIDAD

Hoguera de reproches y acusaciones

El tercer foco del programa estuvo en la hoguera de confrontación entre Christian, Mar y la tentadora Ainhoa. Mar llegó a ese punto después de que sus compañeras la eligieran para ver imágenes en directo de Villa Montaña durante diez minutos, una visión que la llevó a estallar y pedir el cara a cara con su pareja.

Mar cuestionó a Ainhoa sobre su relación con Christian durante una conversación tensa antes de la hoguera (La isla de las tentaciones)

Antes de la llegada de Christian, Mar pudo formular preguntas a Ainhoa en una conversación tensa. La soltera le dijo: “Lo único que has hecho ha sido insultar a tu novio y eso que parecías educada”, y la participante respondió: “Cuando una persona se comporta mal tiene consecuencias”.

PUBLICIDAD

Mar insistió en el vínculo que mantiene con Christian con otra frase dirigida a la tentadora: “¿Se te olvida que llevo 4 años con él? ¿Puedes tener un poco de empatía?“. Después llegó el participante, visiblemente enfadado, y abrió el encuentro con un reproche: “¿Estás contenta con lo que has hecho? ¿Tú sabes dónde estás?”.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

La discusión siguió con acusaciones cruzadas. Mar le espetó: “Te has comportando como un cerdo con Ainhoa”, mientras Christian negó una de las informaciones que ella decía haber recibido de la soltera: “Imposible, te ha mentido”.

PUBLICIDAD

Él sostuvo que desde el principio había dejado claro a Ainhoa que se marcharía con su pareja y defendió que lo ocurrido habían sido juegos, aunque reconoció que la actitud de Mar le había enfadado y le hacía dudar. La confrontación continuó cuando ambos vieron juntos las imágenes de Christian con Ainhoa y el dolor de Mar en República Dominicana, con una última pregunta de ella: “¿Crees que yo tengo que aguantar esto?”.