España registra la cifra más alta de asesinatos por violencia machista desde 2019: 22 víctimas en lo que va de año

Los Mossos d'Esquadra en Figueres, Girona. (EFE/David Borrat)

Pilar, de 38 años, fue asesinada el 4 de enero en Quesada, Jaén, a manos de su expareja, un hombre de 61 años que tenía una orden de alejamiento por haberla agredido en otras ocasiones. Ella estaba registrada en VioGén, el sistema de protección policial de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, y había denuncias previas de maltrato sobre el agresor. Kim Durán, mujer trans hondureña de 32 años, fue asesinada el pasado 19 de mayo por su expareja, Andrés Roche, de 48 años, que también contaba con orden de alejamiento y numerosos antecedentes por maltrato. La mató a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona, donde fue detenido. Estas dos mujeres son la primera y última de las 22 víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de 2026, la cifra más alta de los últimos seis años, ya que no se había alcanzado un número tan elevado desde 2019, cuando se contabilizaron 24 feminicidios en este mismo periodo.

Con este último caso en la provincia de Girona, el número de feminicidios alcanza los 1.363 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Aunque España cuenta con una normativa avanzada, la protección efectiva de las víctimas y la aplicación de la ley siguen mostrando deficiencias, según señalan expertos en la materia. Entre los principales obstáculos se encuentran la desconfianza en el sistema judicial, el temor a represalias y la preocupación por la situación de los hijos e hijas, barreras que dificultan que muchas mujeres denuncien o accedan a medidas de protección judicial.

PUBLICIDAD

Además, hasta este 25 de mayo, tres menores (Aitana, de 3 años, Noemí, de 12, y Yared, de 10) han sido asesinados a manos de sus padres, por lo que los crímenes vicarios se elevan a 68 desde 2013, cuando los menores comenzaron a ser considerados víctimas de la violencia de género.

Evolución del número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España desde 2003. (Ministerio de Igualdad)

Nueve agresores tenían denuncias previas por maltrato

De las 22 mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas, 15 eran españolas y siete extranjeras, mientras que, de los feminicidas, 16 son españoles y seis de otra nacionalidad.

PUBLICIDAD

De los 22 agresores, solo nueve tenían denuncias previas por maltrato (40,9%), por lo que nueve víctimas estaban bajo el sistema VioGén e incluso varias tenían medidas de protección en vigor, pero los mecanismos estatales no evitaron sus asesinatos.

Por comunidades autónomas, cuatro de las mujeres han sido asesinadas en Andalucía (18%), tres en la Comunidad Valenciana, dos en Aragón, dos en Canarias, dos en Madrid, dos en Navarra, dos en Cataluña, una en Extremadura, una en Galicia, una en Castilla y León, una en Cantabria y una en Castilla-La Mancha, según los datos oficiales.

PUBLICIDAD

María José y su hija Noemí, de 12 años, fueron asesinadas en Xilxes, Castellón, el pasado mes de febrero. (Europa Press)

Siete de los feminicidas eran pareja de una de las víctimas y 15 eran sus exparejas o estaban en fase de ruptura, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. De hecho, según apuntan especialistas en la materia, el momento de romper o separarse de un maltratador es uno de los momentos de mayor riesgo para las víctimas, ya que los agresores sienten que pierden el control y eso puede aumentar la violencia. A esto se suma que, en muchos casos, el entorno doméstico se percibe como un espacio seguro, lo que dificulta que las mujeres identifiquen la amenaza.

Más de 33.000 mujeres reconocidas como víctimas de violencia de género

Por otro lado, en 2025, según datos de la última Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género del INE, las autoridades registraron 33.373 mujeres víctimas de violencia de género en procedimientos con medidas cautelares u órdenes de protección, una cifra que representa un descenso del 3,8% respecto al año anterior. Casi la mitad de las víctimas, el 47,5%, tenía entre 30 y 44 años.

PUBLICIDAD

El número de hombres denunciados por violencia de género también bajó un 3,8%, de acuerdo a los datos del INE de 2025, hasta situarse en 33.228. De ellos, el 47,9% tenía entre 30 y 44 años.

A lo largo del año pasado, se dictaron e inscribieron en el Registro 98.551 medidas cautelares en asuntos de violencia de género, un 4,4% menos que el año anterior. El 73,3% de esas medidas fueron de carácter penal y el 26,7% de carácter civil.

PUBLICIDAD

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

PUBLICIDAD

*Con información de EFE