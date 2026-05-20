Dos casos en investigación y el último asesinato machista de una mujer en plena calle en Figueres, Girona, elevarían a 22 los feminicidios este año

Los Mossos d'Esquadra en Figueres, Girona. (EFE/David Borrat)

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un vecino de Figueres (Girona) que tenía activa una orden de alejamiento por matar en la tarde del martes a su expareja en una plaza del municipio. El hombre, de 48 años y con numerosos antecedentes, ha quebrantado por segunda vez la orden que tenía de la víctima, y la habría matado con un arma blanca.

La mujer, según han indicado a Efe fuentes cercanas al caso, tenía 33 años de edad y era de origen sudamericano. Al lugar de los hechos acudieron varias patrullas de la Guardia Urbana, de los Mossos d’Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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El detenido, de nacionalidad española, con un amplio historial de violencia, cruzó la plaza de la localidad tras el asesinato y se lavó los brazos, llenos de sangre, en una fuente cercana, según informaron diversos testigos.

La conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha lamentado este nuevo feminicidio, el tercero en 2026 en Cataluña, y ha transmitido “su más sentido pésame” a familiares y amigos de la víctima.

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¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Las autoridades investigan otros dos casos más

Por el momento, en lo que va de año hay confirmadas 19 víctimas mortales de la violencia machista, 1.360 desde 2003, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que sigue recabando datos de otros dos casos, además de este de Figueres. Uno de los casos que están siendo investigados por las autoridades ocurrió el pasado 16 de mayo en Alicante y otro este lunes en Navarra. De confirmarse todos ellos, la cifra total de feminicidios ascendería a 22, 1.363 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.